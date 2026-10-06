جامعة بوينس آيرس تمنح ميسي الدكتوراه الفخرية

منحت جامعة بوينس آيرس شهادة الدكتوراه الفخرية للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأميركي قبل ساعات قليلة من ظهوره الأخير بقميص منتخب بلاده.

سيخوض ميسي (39 عاماً) مباراته الدولية الأخيرة في ودية بين الأرجنتين وبنين، ستنطلق في الساعة الحادية عشرة، مساء الثلاثاء، بتوقيت غرينتش (الثانية صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي).

قال النجم الأرجنتيني بعد تسلمه شهادة الدكتوراه الفخرية: «أشكركم كثيراً على هذا التكريم الرائع؛ لأنه يقدر كل ما قدمته في مجال الرياضة، حصولي على هذه الشهادة أمر رائع».

أضاف نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق: «إنه يوم مميز بالنسبة لي، أعلم أنني بصدد لحظات صعبة للغاية، سأحاول الاستمتاع حالياً، أنا هادئ، ولكن كلما اقترب موعد المباراة، ازداد شعوري بالتوتر».

وختم ميسي: «بداية اليوم بهذه الطريقة وهذا التكريم تجعل له طابعاً مميزاً؛ لذا أشكركم، وأحييكم بشدة».

وكان ميسي قد أعلن عن اعتزاله دولياً في 31 أغسطس (آب) الماضي، ليسدل الستار على مسيرة طويلة دامت أكثر من 20 عاماً مع منتخب بلاده، حقق خلالها لقب كوبا أميركا مرتين في 2021 و2024، وكأس العالم 2022.

وتشمل إنجازات ميسي أيضاً الحصول على فضية كوبا أميركا 3 مرات في 2007 و2015 و2016، وفضية مونديالي 2014 و2026.