«دورة الصين»: التشيكية بارتينكوفا تواصل مفاجآتها

تأهلت التشيكية نيكولا بارتينكوفا إلى دور الثمانية بمنافسات فردي السيدات ببطولة الصين المفتوحة للتنس، وذلك بعد فوزها على النمساوية سينيا كراوس في دور الستة عشر.

ونجحت بارتينكوفا في التأهل بعد تغلبها على منافستها النمساوية بواقع 6/صفر و4/6 و6/3.

وذكر الموقع الرسمي لرابطة اللاعبات المحترفات، أنه منذ عام واحد فقط كانت نيكولا بارتينكوفا رقم 517 في تصنيف السيدات، وكانت تشارك في الفعاليات التي تقام في أوروبا فقط.

وأوضحت الرابطة أن اللاعبة التشيكية صعدت في التصنيف لتصل إلى المركز رقم 34 وقد شهدت مسيرتها في بطولة الصين تغلبها على المصنفة الثانية عالميا أرينا سابالينكا في الدور الثالث (دور الـ32) وواصلت مسيرتها اليوم بالفوز على سينيا كرواس.

ونقلت الرابطة عن بارتينكوفا قولها: «لقد كان عاما رائعا بالنسبة لي، لم أتوقع قبل عام مضى أن ألعب بهذا الشكل وأن أكون في هذا الدور، هذا رائع لكنني الآن سأركز على تطوير نفسي وأسلوب لعبي لأن في كل مباراة تكون الأمور متكافئة».

وأضافت اللاعبة التشيكية البالغة من العمر 20 عاما: «ما زلت صغيرة وأحتاج إلى المزيد من الخبرة وهذا هدفي الآن».

وستلتقي بارتينكوفا في دور الثمانية مع مواطنتها والمصنفة السابعة عالميا كارولينا موخوفا، الخميس.