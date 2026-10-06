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فرايبورغ يعلن تجديد عقد جينتر

ماثياس جينتر باق مع فرايبورغ (د.ب.أ)
ماثياس جينتر باق مع فرايبورغ (د.ب.أ)
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فرايبورغ يعلن تجديد عقد جينتر

ماثياس جينتر باق مع فرايبورغ (د.ب.أ)
ماثياس جينتر باق مع فرايبورغ (د.ب.أ)

أعلن نادي فرايبورغ الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، تجديد عقد مدافعه ماثياس جينتر الذي سبق له اللعب مع المنتخب الألماني، دون الكشف عن مدة العقد الجديد.

وانضم جينتر (32 عاماً) إلى أكاديمية فرايبورغ في فريق تحت 13 عاماً، قبل أن يخوض أولى مبارياته في الدوري الألماني عام 2012. ورحل عن النادي في 2014، قبل أن يعود إليه عام 2022 بعد فترتين مع بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ.

وخاض جينتر، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، 255 مباراة مع فرايبورغ، وصيف بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 19 هدفاً آخر.

وقال يوشن زايير، المدير الرياضي للنادي: «جينتر يمثل شخصية محورية في فريقنا. جودة مستوياته وثبات أدائه يثيران إعجاباً كبيراً، كما أنه لعب دوراً مهماً في تطور الفريق. وحتى بعد كل هذه السنوات في كرة القدم الاحترافية، لا يزال يتمتع بالدافع والطموح نفسيهما كما كان دائماً».

وقال جينتر إن فرايبورغ كان «جزءاً كبيراً للغاية من حياتي منذ أن كنت طفلاً، عندما كنت أقف في المدرجات المخصصة للأطفال في ملعب درايزام شتاديون».

وأضاف: «التطور الذي شهده النادي منذ ذلك الوقت كان مذهلاً. نريد مواصلة البناء على ما حققناه معاً والاستمرار في دفع أنفسنا إلى الأمام».

وخاض جينتر 51 مباراة دولية مع المنتخب الألماني بين عامي 2014 و2023، وكان ضمن قائمة المنتخب المتوج بكأس العالم 2014 دون أن يشارك في المباريات التي قادت ألمانيا للفوز باللقب، كما ساهم في تتويج ألمانيا بكأس القارات عام 2017، وأحرز أيضاً الميدالية الفضية مع المنتخب الألماني في دورة الألعاب الأولمبية عام 2016.

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سون ينتزع تاج الهداف التاريخي لكوريا الجنوبية

النجم الكوري الجنوبي المخضرم سون هيونغ مين (أ.ف.ب)
النجم الكوري الجنوبي المخضرم سون هيونغ مين (أ.ف.ب)
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سون ينتزع تاج الهداف التاريخي لكوريا الجنوبية

النجم الكوري الجنوبي المخضرم سون هيونغ مين (أ.ف.ب)
النجم الكوري الجنوبي المخضرم سون هيونغ مين (أ.ف.ب)

قاد النجم الكوري الجنوبي المخضرم، سون هيونغ مين، منتخب بلاده للفوز 2 - صفر على أوزبكستان في مباراة ودية، أقيمت الثلاثاء بمدينة يونغين الكورية.

وأحرز سون (34 عاماً) نجم توتنهام الإنجليزي السابق والمحترف حالياً بصفوف لوس أنجليس الأميركي الهدف الأول لبلاده في وقت مبكر بعد مرور 6 دقائق فقط.

وأضاف زميله أوه شي هيون الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وذكرت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» أن سون هيونغ مين أصبح الهداف التاريخي لكوريا الجنوبية برصيد 59 هدفاً.

وأضافت أن سون سجّل هدفه بركلة حرة، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق، المسجل باسم تشا بوم - كون الذي سجل 58 هدفاً قبل اعتزاله اللعب الدولي بعد انتهاء منافسات كأس العالم 1986 بالمكسيك.

ويعدّ سون أيضاً الأكثر مشاركة بقميص منتخب بلاده برصيد 151 مباراة دولية منذ بداية مسيرته الدولية في 2010، التي شارك خلالها في 4 نسخ من بطولة كأس العالم.

وانضم سون هيونغ مين لفريقه الأميركي الحالي في 2025، بعد 10 سنوات قضاها بقميص توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وبذلك، يختتم منتخب كوريا الجنوبية معسكره هذا الشهر، حيث خاض 3 مباريات أخرى، وفاز على الإكوادور 3 - صفر، وخسر 1 - 4 أمام أوروغواي، وتعادل من دون أهداف مع فنزويلا.

في المقابل، تلقى المنتخب الأوزبكي خسارة وحيدة بعد الفوز في وديتين على إيران بنتيجة 3 - 1 وسوريا بنتيجة 4 - 1.

ويستعد المنتخبان للمشاركة في كأس أمم آسيا 2027، التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط).

وسيلعب منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة، التي تضم أيضاً الإمارات وفيتنام واليمن، بينما يتنافس المنتخب الأوزبكي مع البحرين والأردن وكوريا الشمالية في المجموعة الثانية.

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رابطة «البوندسليغا» تلتزم بتطبيق قاعدة الملكية «50+1»

رابطة «البوندسليغا» تلتزم بتطبيق قاعدة الملكية «50+1» (البوندسليغا)
رابطة «البوندسليغا» تلتزم بتطبيق قاعدة الملكية «50+1» (البوندسليغا)
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رابطة «البوندسليغا» تلتزم بتطبيق قاعدة الملكية «50+1»

رابطة «البوندسليغا» تلتزم بتطبيق قاعدة الملكية «50+1» (البوندسليغا)
رابطة «البوندسليغا» تلتزم بتطبيق قاعدة الملكية «50+1» (البوندسليغا)

تسعى رابطة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا» للتوصل إلى اتفاق مع الأندية الأعضاء بشأن تطبيق قاعدة الملكية «50+1» وذلك لتجنب أي نزاعات قانونية في المستقبل.

وقالت الرابطة الممثلة لـ36 نادياً في الدرجتين الأولى والثانية، الثلاثاء، إن اللجنة التنفيذية أكدت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي أن القاعدة ستظل مبدأ أساسياً في كرة القدم الألمانية.

وتنص القاعدة على ضرورة أن يمتلك النادي 50 في المائة من الأسهم بالإضافة إلى سهم واحد إضافي، وذلك لمنع المستثمرين من الاستحواذ الكامل على الأندية، فيما أعلن مكتب مكافحة الاحتكار في ألمانيا في أغسطس (آب) الماضي أن هذه القاعدة متوافقة مع قوانين مكافحة الاحتكار.

ومع ذلك، شدد مكتب مكافحة الاحتكار على ضرورة المساواة بين جميع الأندية، وأن ينطبق الأمر نفسه على ناديي فولفسبورغ وباير ليفركوزن، المملوكين لشركة «فولكس فاغن» لصناعة السيارات وشركة «باير» واللذين كان لهما وضع استثنائي في الماضي.

وذكرت رابطة الدوري الألماني أن لجنتها التنفيذية ستقدم المقترحات النهائية، بشأن التصميم والتطبيق الموحد للقاعدة على جميع الأندية الأعضاء إلى الرابطة في النصف الأول من عام 2027.

وأوضحت أن الأمر سيتطلب المزيد من النقاشات وطالبت بتحمل المسؤولية حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقالت الرابطة في بيان لها: «التعامل مستقبلاً مع قاعدة (50+1) داخل الاتحاد سيشكل ملامح مسابقات الدوري الألماني والتعاون المشترك لسنوات قادمة».

وأضافت: «الوصول إلى حل يحظى بدعم واسع يمثل الفرصة الأكبر، لصالح جميع الأطراف المعنية، وذلك تجنباً للنزاعات القانونية المطولة داخل الرابطة مما يساهم في تعزيز اليقين القانوني للقاعدة بشكل حقيقي».

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نجم ريال مدريد السابق كارفاخال يقترب من خيتافي

المخضرم داني كارفاخال على رادار خيتافي (نادي ريال مدريد)
المخضرم داني كارفاخال على رادار خيتافي (نادي ريال مدريد)
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نجم ريال مدريد السابق كارفاخال يقترب من خيتافي

المخضرم داني كارفاخال على رادار خيتافي (نادي ريال مدريد)
المخضرم داني كارفاخال على رادار خيتافي (نادي ريال مدريد)

اقترب خيتافي الإسباني من التعاقد مع داني كارفاخال، مدافع ريال مدريد السابق، والذي لا يلعب لأي نادٍ منذ انتهاء عقده مع النادي الملكي في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن المدافع الدولي السابق قضى فترة الصيف في التدرب منفرداً، حيث كان ينتظر عرضاً جديداً من أجل بدء فصل آخر في مسيرته الكروية.

وأضافت أن كارفاخال فضل الانتظار لبعض الوقت قبل أن يتخذ قراراً بشأن مستقبله، وحينما ظهرت بوادر بشأن إمكانية انضمامه إلى خيتافي، تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين سريعاً.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تنتظر بعض اللمسات الأخيرة من أجل إتمامها، حيث ستكون اللوائح المالية لرابطة الدوري الإسباني هي العائق الأكبر وذلك بالنظر إلى راتب كارفاخال المرتفع للغاية والذي كان يتقاضاه في ريال مدريد، وهو ما لا يتناسب مع سقف الرواتب في خيتافي، وسينتظر موافقة الرابطة وهي الخطوة الأخيرة لإتمام الصفقة.

وستشكل الصفقة دعماً للمدرب خوسيه بوردالاس، حيث تمثل أهمية كبيرة للفريق داخل الملعب أو في غرفة الملابس، وذلك للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها كارفاخال، وهو ما يخدم المدرب الذي يواصل بحثه عن عناصر جديدة تدعم خياراته.

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