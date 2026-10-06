فرايبورغ يعلن تجديد عقد جينتر

أعلن نادي فرايبورغ الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، تجديد عقد مدافعه ماثياس جينتر الذي سبق له اللعب مع المنتخب الألماني، دون الكشف عن مدة العقد الجديد.

وانضم جينتر (32 عاماً) إلى أكاديمية فرايبورغ في فريق تحت 13 عاماً، قبل أن يخوض أولى مبارياته في الدوري الألماني عام 2012. ورحل عن النادي في 2014، قبل أن يعود إليه عام 2022 بعد فترتين مع بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ.

وخاض جينتر، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، 255 مباراة مع فرايبورغ، وصيف بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 19 هدفاً آخر.

وقال يوشن زايير، المدير الرياضي للنادي: «جينتر يمثل شخصية محورية في فريقنا. جودة مستوياته وثبات أدائه يثيران إعجاباً كبيراً، كما أنه لعب دوراً مهماً في تطور الفريق. وحتى بعد كل هذه السنوات في كرة القدم الاحترافية، لا يزال يتمتع بالدافع والطموح نفسيهما كما كان دائماً».

وقال جينتر إن فرايبورغ كان «جزءاً كبيراً للغاية من حياتي منذ أن كنت طفلاً، عندما كنت أقف في المدرجات المخصصة للأطفال في ملعب درايزام شتاديون».

وأضاف: «التطور الذي شهده النادي منذ ذلك الوقت كان مذهلاً. نريد مواصلة البناء على ما حققناه معاً والاستمرار في دفع أنفسنا إلى الأمام».

وخاض جينتر 51 مباراة دولية مع المنتخب الألماني بين عامي 2014 و2023، وكان ضمن قائمة المنتخب المتوج بكأس العالم 2014 دون أن يشارك في المباريات التي قادت ألمانيا للفوز باللقب، كما ساهم في تتويج ألمانيا بكأس القارات عام 2017، وأحرز أيضاً الميدالية الفضية مع المنتخب الألماني في دورة الألعاب الأولمبية عام 2016.