دورة شنغهاي: زفيريف يطارد صدارة سينر في شنغهاي رغم تعذُّر انتزاعها

في غياب المصنف رقم 1 عالمياً الإيطالي يانيك سينر عن الملاعب بسبب إصابة في ركبته اليمنى، تتاح لوصيفه الألماني ألكسندر زفيريف فرصة بدءاً من الأربعاء، في دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة، المقامة بين 7 و18 أكتوبر (تشرين الأول)، لتقليص جزء كبير من الفارق الفاصل بينهما البالغ 1280 نقطة.

وتمكَّن الألماني البالغ 29 عاماً من كسر حاجزه النفسي في عام 2026 بإحراز أول لقب كبير في مسيرته؛ بل لقبين، بعدما تُوِّج بـ«رولان غاروس» و«فلاشينغ ميدوز» بفارق بضعة أشهر بينهما.

لكن زفيريف لم يعتلِ صدارة التصنيف العالمي قط. وقال في أواخر سبتمبر (أيلول): «إنه هدف لأي لاعب».

وأضاف ابن هامبورغ: «في بداية الموسم، أعتقد أن الجميع كان يتوقع أن تنحصر المعركة على المركز الأول عالمياً بين (الإسباني) كارلوس ألكاراس ويانيك سينر. أنا سعيد جداً بأني أصبحت جزءاً من هذه المنافسة».

وعندما أدلى بهذه التصريحات، كان زفيريف يملك فرصة انتزاع الصدارة من سينر في شنغهاي، شرط إحرازه لقب دورة بكين فئة 500 نقطة. إلا أنه خسر الأحد في ربع النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 11 عالمياً، والذي استعاد بريقه في العاصمة الصينية، وبالتالي لم يعد بإمكان الألماني اعتلاء الصدارة في شنغهاي مهما كانت النتيجة، حتى لو أحرز لقبه الأول في المدينة الواقعة شرق الصين؛ غير أنه قادر على الاقتراب كثيراً من منافسه الإيطالي الذي انسحب من الدور الثالث في شنغهاي عام 2025، ولم يخض أي مباراة منذ تتويجه بلقب «ويمبلدون» في منتصف يوليو (تموز).

ويواصل سينر التكتم على موعد عودته إلى الملاعب، كما سيكون مطالباً بالدفاع عن 3 آلاف نقطة بين ختام دورة شنغهاي ونهاية الموسم.

وبالتالي، لم يكن زفيريف، المتوَّج بسبعة ألقاب في دورات ماسترز الألف نقطة وصاحب الذهبية الأولمبية في طوكيو عام 2021، أقرب من أي وقت مضى إلى اعتلاء عرش التصنيف العالمي، في موسم أمضى خلاله ألكاراس وسينر فترات طويلة بعيداً عن الملاعب بسبب الإصابة.

وكان ألكاراس قد أشاد بالألماني في أواخر سبتمبر، عندما قال على هامش كأس لايفر إن منافسه «ربما يكون أفضل لاعب في العالم حالياً».

وهي العبارة نفسها التي استخدمها ديوكوفيتش حرفياً بعد فوزه على زفيريف في بكين.

وقال الصربي، المتوج بـ24 لقباً في البطولات الكبرى، وصاحب الرقم القياسي بالبقاء 428 أسبوعاً في صدارة التصنيف العالمي: «لطالما كان ساشا (الاسم المصغَّر لزفيريف) لاعباً من الطراز الرفيع. لقد قدَّم مستوى مذهلاً، وخصوصاً خلال الشهرين الأخيرين، بعد فوزه ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة».

ورغم هذه الإشادات، ما زالت سمعة زفيريف متأثرة بالاتهامات المتعلقة بالعنف الأسري التي وجهتها إليه شريكتان سابقتان، وهي اتهامات ظل ينفيها باستمرار.

وفي شنغهاي، قد يلتقي المصنف الثاني عالمياً، في الدور نصف النهائي بالأميركي بن شيلتون الرابع الذي كان ضحيته في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

كما يبقى احتمال مواجهة ديوكوفيتش في نصف النهائي قائماً، وإن كانت هناك تساؤلات بشأن الحالة البدنية للصربي البالغ 39 عاماً، بعد المباريات الماراثونية التي خاضها لبلوغ نهائي بكين.

وبعيداً عن سباق صدارة التصنيف العالمي، ستتواصل المنافسة المحتدمة في شنغهاي على إحدى البطاقات الثماني المؤهلة إلى البطولة الختامية «إيه تي بي» لموسم المحترفين في تورينو، من 15 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وحُسمت بالفعل 3 بطاقات لصالح سينر وزفيريف وألكاراس، ما يعني أن 5 مقاعد لا تزال متاحة في تورينو، مع بقاء نحو 12 لاعباً يملكون أملاً نظرياً في حجز مكانهم.

ومن بين أبرز المرشحين، أوقعت القرعة الفرنسي آرثر فيس والإسباني رافايل خودار والأميركي تايلور فريتس والروسي دانييل مدفيديف في النصف الخاص بألكاراس.

أما الإيطالي فلافيو كوبولي، والأميركي فرنسيس تيافو، والأسترالي أليكس دي مينور، فقد جاؤوا في النصف الخاص بزفيريف، إلى جانب ديوكوفيتش وشيلتون.

وفي عام 2025، كانت الأجواء الحارة والرطبة في ثامن دورات الماسترز، ضمن الموسم المرهق للتنس، كفيلة بإقصاء جميع المرشحين البارزين.

وفي ختام نهائي غير متوقع، تُوِّج فالنتان فاشرو من موناكو والمصنف 204 عالمياً حينها، باللقب بعد فوزه على ابن خالته الفرنسي آرثر ريندركنيش الذي سيغيب هذا العام بسبب إصابة في عضلات البطن.