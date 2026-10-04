بعد توديع بكين... ريباكينا تنسحب من ووهان

أعلن منظمو بطولة ووهان المفتوحة للتنس، الأحد، أن المصنفة الأولى عالمياً إيلينا ريباكينا انسحبت من البطولة المقرر إقامتها هذا الشهر بسبب إصابة في القدم، وذلك بعد يوم واحد من تعرض اللاعبة الكازاخية لهزيمة مفاجئة في مباراتها الافتتاحية في بطولة الصين المفتوحة بالعاصمة بكين.

وقالت إيلينا ريباكينا، التي خسرت أمام المصنفة الـ118 عالمياً ألينا شارايفا، إنها ستبتعد عن المنافسات لفترة من أجل التعافي.

وقالت إيلينا ريباكينا عبر «إنستغرام»: «أنا آسفة جداً للجماهير التي كانت تتطلع إلى مشاهدتي وأنا ألعب. سآخذ بعض الوقت للراحة والتعافي. أشكركم على تفهمكم ودعمكم المستمر».

وتعاني اللاعبة، البالغة من العمر 27 عاماً، مشكلةً مزمنةً في أسفل الساق والقدم، والتي أجبرتها أيضاً على الانسحاب من مباراة دور الثمانية في سينسيناتي أمام إيغا شفيونتيك في أغسطس (آب) الماضي.

ورغم هذه الانتكاسة، تعافت إيلينا ريباكينا في الوقت المناسب للمشاركة في بطولة أميركا المفتوحة؛ حيث حصدت لقبها الثالث في البطولات الكبرى، وارتقت إلى صدارة التصنيف العالمي، وأصبحت أول لاعبة تتأهل للبطولة الختامية لموسم بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

ومن المتوقع أن تشارك إيلينا ريباكينا بعد ذلك في بطولة نينغبو؛ حيث ستحاول الدفاع عن لقبها.

ومن المقرر أن تقام بطولة ووهان المفتوحة في الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.