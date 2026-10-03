«آسياد 2026»: ذهبية الكريكيت «هندية»

أحرزت الهند ذهبية في الكريكيت بدورة الألعاب الآسيوية، السبت، بفوزها على غريمتها التقليدية باكستان في نهائي جماهيري كبير.

وفي اليوم الكامل الأخير من المنافسات في آيتشي-ناغويا، كانت الميداليات الذهبية مطروحةً في رياضات عدة، من بينها الكريكيت والغولف وكرة المضرب وكرة القدم والبريك دانس وهوكي الميدان ورغبي السباعيات والبادل.

وتتصدر الصين ترتيب الميداليات مع 169 ذهبية، بفارق شاسع عن اليابان المضيفة (83).

وتوجهت الأنظار إلى ملعب بيسبول جرى تحويله لاستضافة منافسات كريكيت من الطراز العالمي ومواجهة بين خصمين تتجاوز خصومتهما حدود الرياضة.

وبسبب التوترات السياسية المستمرة منذ سنوات، لا تلتقي الهند وباكستان، الجارتان النوويتان، في الكريكيت إلا ضمن البطولات الدولية وعلى أرض محايدة.

ورفض قائدا المنتخبين المصافحة التقليدية قبل المباراة.

ومع انطلاق اللقاء، فازت الهند بفارق 19 نقطة، بعد مواجهة مثيرة أمام جمهور قليل العدد لكنه صاخب.

وبعد المباراة، جال لاعبو الهند وهم يرفعون العلم الوطني حول ملعب «كوروجي أثلتيك بارك» الذي يتسع لـ2500 متفرج.

وقال واشنطن سوندار بعد مساهمته في احتفاظ الهند باللقب: «بالتأكيد كانت مباراة رائعة من الكريكيت».

وتابع: «من الرائع حقاً الفوز بالميدالية الذهبية».