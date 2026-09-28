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سينر يحافظ على صدارة التصنيف العالمي وفيلس يتقدم… وفريتز يغادر قائمة الكبار

يانيك سينر (أ.ف.ب)
يانيك سينر (أ.ف.ب)
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سينر يحافظ على صدارة التصنيف العالمي وفيلس يتقدم… وفريتز يغادر قائمة الكبار

يانيك سينر (أ.ف.ب)
يانيك سينر (أ.ف.ب)

شهدت قائمة أفضل 10 لاعبين في تصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، اليوم الاثنين، تغييرات محدودة قبل انطلاق بطولتَي الصين واليابان؛ أبرزها تراجع الأسترالي أليكس دي مينور إلى المركز العاشر، وخروج الأميركي تايلور فريتز من القائمة.

وتراجع دي مينور مركزاً واحداً إلى المرتبة العاشرة، بينما هبط فريتز مركزين إلى المركز الثاني عشر، في الوقت الذي تقدّم فيه الفرنسي آرثر فيلس مركزين ليصعد إلى المرتبة التاسعة، للمرة الأولى في مسيرته. كما اقترب الصربي نوفاك ديوكوفيتش من العودة إلى قائمة العشرة الأوائل، بعدما تقدّم مركزاً واحداً إلى المرتبة الـ11.

ويواصل الإيطالي يانيك سينر صدارة التصنيف العالمي برصيد 11000 نقطة، يليه الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الثاني برصيد 9630 نقطة، ثم الإسباني كارلوس ألكاراس في المركز الثالث برصيد 5060 نقطة.

ويحتل الأميركي بن شيلتون المركز الرابع برصيد 4680 نقطة، يليه الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم في المركز الخامس برصيد 3890 نقطة.

ويأتي الروسي دانييل ميدفيديف في المركز السادس برصيد 3710 نقاط، ثم الإيطالي فلافيو كوبولي في المركز السابع برصيد 3680 نقطة، والأميركي فرنسيس تيافو في المركز الثامن برصيد 3380 نقطة، يليه الفرنسي آرثر فيلس في المركز التاسع برصيد 3150 نقطة، ثم الأسترالي أليكس دي مينور في المركز العاشر بالرصيد نفسه 3150 نقطة.

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الأمطار تعطّل جدول منافسات الألعاب الآسيوية

تتويج الفائزات في نهائي قفز الطول للسيدات بالألعاب الآسيوية في ناغويا أثناء هطول الأمطار (أ.ب)
تتويج الفائزات في نهائي قفز الطول للسيدات بالألعاب الآسيوية في ناغويا أثناء هطول الأمطار (أ.ب)
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الأمطار تعطّل جدول منافسات الألعاب الآسيوية

تتويج الفائزات في نهائي قفز الطول للسيدات بالألعاب الآسيوية في ناغويا أثناء هطول الأمطار (أ.ب)
تتويج الفائزات في نهائي قفز الطول للسيدات بالألعاب الآسيوية في ناغويا أثناء هطول الأمطار (أ.ب)

واجه منظمو دورة الألعاب الآسيوية، الاثنين، عدداً من المشاكل المتعلقة بجدول المنافسات؛ إذ تسبب استمرار هطول الأمطار في تعطيل منافسات عدة في هذا ​الحدث الضخم الذي يشهد مشاركة رياضات مختلفة.

وكان التنس وركوب الأمواج والكريكيت من بين الرياضات التي تأثرت بسوء الأحوال الجوية في اليوم التاسع من المنافسات.

وألغيت مباراتا دور الثمانية للرجال في الكريكيت بين باكستان وهونغ كونغ وبين الهند وأفغانستان بعد أن غمرت المياه ملعب كوروجي الرياضي في ضواحي ناغويا.

ونظراً لعدم وجود خطة طوارئ في الجدول الزمني، تأهلت باكستان والهند إلى قبل النهائي بفضل ترتيبهما الأعلى في ‌التصنيف.

كان ذلك ‌بمثابة ضربة موجعة لأفغانستان، التي شهدت ​ذهاب الميدالية ‌الذهبية ⁠إلى الهند ​بسبب ⁠قاعدة التصنيف قبل ثلاثة أعوام عندما ألغي نهائي دورة ألعاب هانغتشو بسبب الأمطار.

وقال محمد أكرم، لاعب أفغانستان: «بدأ هطول الأمطار الأحد؛ لذا كان حظنا عاثراً».

وأضاف: «كنا سنكون سعداء بلعب مباراة هنا أمام الهند، فلاعبونا في أفضل حالاتهم... لكن للأسف، أفسد المطر كل شيء».

وضرب الإعصار القوي سوريغاي إقليم أوكيناوا في جنوب اليابان، الاثنين، ومن المتوقع أن يتحرك باتجاه ⁠الشمال الشرقي نحو وسط اليابان ومنطقة طوكيو بحلول ‌منتصف الأسبوع؛ ما يزيد من احتمال ‌أن تؤدي الرياح القوية والأمطار الغزيرة إلى ​مزيد من التعطيل للألعاب.

وكان الإعصار ‌دوغوان قد ضرب الألعاب في أوائل الأسبوع الأول؛ ما تسبب في ‌تعليق منافسات الفروسية في طوكيو رغم أن معظم المنافسات لم تتأثر.

تقام هذه الألعاب القارية بشكل أساسي في مدينة ناغويا وإقليم آيتشي، لكن طوكيو تستضيف أيضاً منافسات الغطس في حين تقام مباريات كرة القدم في أوساكا.

وأدت الأمطار إلى ‌إلغاء مباريات عدة في التنس، الأحد، وتأجيل مباريات أخرى الاثنين.

وشعر المشجعون، الذين كانوا يأملون في مشاهدة المباراة الافتتاحية ⁠للنجمة الفلبينية ⁠أليكس إيالا أمام منافستها التايلاندية باتشارين تشيبشانديغ، بالإحباط مراراً في مركز هيغاشيياما بارك للتنس.

ونقلت مباراة إيالا، المصنفة الأولى في فئة السيدات، من الملعب الرئيسي وسط ازدحام الجدول الزمني، لكنها لم تكن قد بدأت بعد بحلول منتصف بعد الظهر.

وأدى سوء أحوال الأمواج إلى إلغاء منافسات ركوب الأمواج مبكراً في ملعب لونغ بيتش جنوب شرق ناغويا، حيث تم بالفعل تأجيل النهائيات إلى اليوم الأخير المقرر الثلاثاء.

وتمكن الهندي كيشور كومار أنباراسو من إكمال جولته قبل إلغاء المنافسة؛ إذ تغلب على الصيني ما وين سونغ ليتأهل إلى دور الثمانية في أول ​مشاركة لهذه الرياضة في ​دورة الألعاب الأسيوية.

وقال أنباراسو: «لم تكن الظروف سهلة. كان من الصعب جداً إيجاد أمواج جيدة».

وتستمر دورة الألعاب الآسيوية حتى الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).

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رونالدو على الدكة 90 دقيقة... لأول مرة منذ 18 عاماً مع البرتغال

كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء البرتغال قبل مواجهة النرويج في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء البرتغال قبل مواجهة النرويج في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
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رونالدو على الدكة 90 دقيقة... لأول مرة منذ 18 عاماً مع البرتغال

كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء البرتغال قبل مواجهة النرويج في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)
كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء البرتغال قبل مواجهة النرويج في «دوري الأمم الأوروبية» (رويترز)

تحولت مباراة البرتغال أمام النرويج في «دوري الأمم الأوروبية»، مساء الأحد 27 سبتمبر (أيلول) 2026، ليلةً استثنائية في المسيرة الدولية لكريستيانو رونالدو، ليس بسبب هدف جديد، أو رقم قياسي آخر؛ بل بسبب بقائه على مقاعد البدلاء طيلة الدقائق الـ90، في مشهد نادر للغاية بالنسبة إلى قائد المنتخب البرتغالي.

ولأول مرة منذ 18 عاماً، بقي رونالدو على مقاعد البدلاء طيلة مباراة رسمية للبرتغال، بعدما قرر المدرب جورجي خيسوس عدم إشراكه في اللقاء الذي انتهى بفوز المنتخب البرتغالي على النرويج 2 - 1 في أوسلو، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتعود المرة السابقة التي كان فيها رونالدو متاحاً للمنتخب ولم يشارك في مباراة رسمية كاملة إلى 15 يونيو (حزيران) 2008، عندما بقي على مقاعد البدلاء أمام سويسرا في «كأس أوروبا»، بمباراة انتهت بخسارة البرتغال 0 - 2. أما آخر مباراة للمنتخب لم يشارك فيها قبل لقاء النرويج، فكانت ودية كرواتيا في يونيو (حزيران) 2024.

وكان قرار خيسوس لافتاً منذ الإعلان عن التشكيلة الأساسية؛ إذ جلس رونالدو إلى جانب فيتينيا على مقاعد البدلاء، بينما اختار المدرب الاعتماد على جواو فيليكس وغونزالو راموس في الخط الأمامي، إلى جانب فرنسيسكو كونسيساو وبيدرو نيتو.

ولم يحتج الهجوم البرتغالي إلى وقت طويل لإثبات فاعليته؛ إذ افتتح جواو فيليكس التسجيل في الدقيقة الـ17، ليواصل بدايته القوية في المرحلة الجديدة للمنتخب بعدما كان قد سجل أيضاً هدف الفوز أمام ويلز في الجولة الأولى.

ودخلت البرتغال الاستراحة متقدمة بهدف دون رد، بينما بقي رونالدو يتابع المباراة من مقاعد البدلاء. لكن الوضع تغير سريعاً في الشوط الثاني عندما نجح إيرلينغ هالاند في إدراك التعادل للنرويج في الدقيقة الـ51، لتصبح المواجهة مفتوحة من جديد.

عندها، بدا أن الظروف قد تدفع خيسوس إلى الاستعانة برونالدو، خصوصاً مع حاجة البرتغال إلى استعادة التقدم. إلا إن الرد جاء سريعاً من غونزالو راموس، الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ54، مانحاً منتخب بلاده التقدم مجدداً.

ومع مرور الدقائق، بدأ خيسوس إجراء تبديلاته، لكن رونالدو بقي خارج حساباته. ودفع المدرب بفيتينيا ورافاييل لياو، ثم لجأ إلى روبن نيفيش وفرنسيسكو ترينكاو، قبل أن يشرك برناردو سيلفا في الدقائق الأخيرة، من دون أن يمنح قائده أي دقيقة.

وهنا أصبح المشهد استثنائياً. فرونالدو اعتاد طيلة أكثر من عقدين مع المنتخب البرتغالي أن يكون حاضراً في المباريات؛ سواء أكان أساسياً أم بديلاً يجري اللجوء إليه خلال اللقاء، لكن وجوده جاهزاً على مقاعد البدلاء طيلة 90 دقيقة في مباراة رسمية لم يحدث منذ نحو 18 عاماً.

وجاء ذلك بعد 3 أيام فقط من مشاركة صاحب الـ41 عاماً أساسياً في المباراة الأولى لجورجي خيسوس مدرباً للبرتغال أمام ويلز. وخاض رونالدو تلك المواجهة منذ البداية، وسجل هدفاً ألغي بداعي التسلل، قبل أن يغادر في الدقيقة الـ67، فيما حققت البرتغال الفوز 1 - 0 بهدف جواو فيليكس.

وكان خيسوس قد لمح قبل مواجهة النرويج إلى إمكانية إدارة دقائق رونالدو، مشيراً إلى عامل السن والحالة البدنية في ظل تقارب المباريات. كما أكد منذ وصوله إلى المنتخب مكانة قائده، واصفاً إياه بأنه «رمز للبرتغال»، في وقت يعرف فيه المدرب رونالدو جيداً بعدما سبق أن أشرف عليه في النصر السعودي.

لكن مباراة أوسلو قدمت أول مؤشر عملي على أن مكانة رونالدو التاريخية لا تعني بالضرورة ضمان مشاركته في كل مباراة، وأن خيسوس مستعد لاتخاذ قراراته وفق احتياجات الفريق الفنية والبدنية.

وزاد نجاح الخيارات الهجومية من أهمية ما حدث. جواو فيليكس سجل للمباراة الثانية توالياً، بينما أحرز غونزالو راموس، الذي بدأ اللقاء في غياب رونالدو، هدف الانتصار. وبذلك خرجت البرتغال من واحدة من أصعب مواجهات مجموعتها بفوز 2 - 1، من دون الحاجة إلى إشراك هدّافها التاريخي ولو لدقيقة واحدة.

ويأتي ذلك في مرحلة حساسة من مسيرة رونالدو، الذي بلغ 41 عاماً لكنه لا يزال مستمراً دولياً ويطارد مزيداً من الأرقام القياسية؛ على رأسها الوصول إلى حاجز الألف هدف في مسيرته.

ولا تعني ليلة أوسلو بالضرورة أن رونالدو فقد مكانه في المنتخب أو أن خيسوس اتخذ قراراً بإبعاده عن التشكيلة الأساسية، خصوصاً أن المدرب استدعاه إلى قائمته الأولى واعتمد عليه أساسياً أمام ويلز. لكنها كشفت لأول مرة بوضوح عن أن البرتغال باتت تملك خيارات هجومية يمكن الاعتماد عليها طيلة مباراة كاملة من دون قائدها التاريخي.

وبالنسبة إلى خيسوس، فإن الفوز منحه أيضاً مساحة أكبر لإدارة المرحلة المقبلة وفق رؤيته. فالمدرب لم يُخرج رونالدو من حساباته، لكنه أظهر في الوقت نفسه أنه لا يعدّ مشاركته أمراً مفروغاً منه، حتى في مباراة قوية خارج الأرض وأمام منتخب يقوده هالاند.

وخرج رونالدو من ليلة أوسلو برقم استثنائي، لكن من نوع مختلف تماماً عن الأرقام التي اعتاد تحطيمها: 90 دقيقة كاملة على مقاعد البدلاء في مباراة رسمية للبرتغال لأول مرة منذ 18 عاماً.

ومع نجاح جواو فيليكس وغونزالو راموس في قيادة البرتغال إلى الفوز، فتحت المباراة سؤالاً سيزداد حضوراً خلال المرحلة المقبلة: هل كانت ليلة النرويج مجرد استراحة لرونالدو، أم إنها أول إشارة إلى أن دوره مع البرتغال بدأ يتغير؟

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ضربة مزدوجة لليفربول بإصابة إيزاك وجاكبو

ألكسندر إيزاك (أ.ف.ب)
ألكسندر إيزاك (أ.ف.ب)
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ضربة مزدوجة لليفربول بإصابة إيزاك وجاكبو

ألكسندر إيزاك (أ.ف.ب)
ألكسندر إيزاك (أ.ف.ب)

تلقى ليفربول ضربتين خلال فترة التوقف الدولي بإصابة مهاجميه ألكسندر إيزاك وكودي جاكبو مع منتخبي السويد وهولندا في دوري الأمم الأوروبية.

وغادر إيزاك معسكر منتخب السويد وعاد إلى ليفربول بسبب ما وصفها النادي بـ«إصابة بسيطة»، بعد أن خاض المباراة كاملة أمام رومانيا يوم الجمعة، والتي انتهت بفوز السويد 2-1، لكنه سيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة لمنتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية.

كودي جاكبو (إ.ب.أ)

أما جاكبو، فغادر مباراة هولندا أمام صربيا في الدقيقة 17، بعدما تعرض لإصابة في الكاحل.

وحاول جاكبو مواصلة اللعب، لكنه اضطر في النهاية إلى مغادرة الملعب خلال المباراة التي فازت فيها هولندا 2-1، أمس (الأحد).

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في أول مباراة له بعد فترة التوقف الدولي، حيث يلتقي الفريقان على ملعب آنفيلد في 11 أكتوبر (تشرين الأول).

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