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الرياضة رياضة عالمية

فرنانديز تفوز على غيبسون وتحرز لقب «دورة سنغافورة» في التنس

ليلى فرنانديز (أ.ف.ب)
ليلى فرنانديز (أ.ف.ب)
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فرنانديز تفوز على غيبسون وتحرز لقب «دورة سنغافورة» في التنس

ليلى فرنانديز (أ.ف.ب)
ليلى فرنانديز (أ.ف.ب)

فازت الكندية ليلى فرنانديز على الأسترالية تاليا غيبسون 7 - 5 و6 - 0، الأحد، لتتوج بـ«بطولة سنغافورة المفتوحة» وتحقق اللقب الـ6 بمسيرتها في جولة «اتحاد لاعبات التنس المحترفات».

وانطلقت فرنانديز، المصنفة الـ31 عالمياً، بقوة بعد أن كسرت إرسال منافستها في وقت مبكر من المجموعة الأولى، لكن غيبسون لم تستسلم؛ إذ نجحت مرتين في تعويض كسر الإرسال لتعادل النتيجة.

واستعادت فرنانديز (24 عاماً) توازنها في المراحل الأخيرة من المجموعة الأولى، واستغلت أول نقطة حاسمة أتيحت أمامها لتفوز بالمجموعة بنتيجة 7 - 5. ثم سيطرت فرنانديز على المجموعة الثانية وتقدمت بفارق كسرين متتاليين للإرسال مع تلاشي مقاومة غيبسون. وأنهت اللاعبة الكندية المجموعة بنتيجة ساحقة؛ 6 - 0، لتتوج باللقب.

أما غيبسون، التي وصلت إلى أول نهائي بمسيرها في بطولات «اتحاد لاعبات التنس المحترفات» بعد أن اضطرت منافستها في ما قبل النهائي، تاتيانا بروزوروفا، إلى الانسحاب، فقد فوتت فرصة الفوز بلقبها الأول.

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الرياضة رياضة عالمية

آسياد 2026: نجم هندي في كرة الريشة يصف نسخة اليابان بـ«الحزينة جداً»

إتش إس برانوي (رويترز)
إتش إس برانوي (رويترز)
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آسياد 2026: نجم هندي في كرة الريشة يصف نسخة اليابان بـ«الحزينة جداً»

إتش إس برانوي (رويترز)
إتش إس برانوي (رويترز)

وصف نجم كرة الريشة (البادمنتون)، الهندي إتش إس برانوي، المتوج بعدة ميداليات، دورة الألعاب الآسيوية في اليابان بأنها كانت «محزنة جداً» للرياضيين، معتبراً أنها جاءت بمستوى أقل مقارنة بنسخة الصين قبل ثلاثة أعوام.

ولم يبنِ منظمو دورة آيتشي-ناغويا قرية تقليدية للرياضيين، في خطوة هدفت إلى خفض التكاليف؛ إذ أقام المشاركون بدلاً من ذلك في فنادق أو وحدات خشبية مؤقتة، إضافة إلى سفينة سياحية.

وقال برانوي، الذي أحرز برونزية الفرق، إن هذا الأمر جعل تجربة الرياضيين مخيبة للآمال.

وقال اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً في مقطع فيديو نشرته رابطة كرة الريشة الهندية على «يوتيوب»، السبت: «كان الأمر محزناً».

وأضاف: «بصراحة، لم نشعر قط بأننا نشارك في دورة ألعاب آسيوية».

وتابع: «المتعة والهدف الأساسي من إقامة حدث متعدد الرياضات هو أن تتاح لك فرصة لقاء بقية الرياضيين، والتفاعل معهم، وإجراء الأحاديث معهم».

وأضاف: «هذا هو الهدف من إقامة دورة متعددة الرياضات... وكان من المحزن جداً أن نجد أنفسنا في مثل هذا الوضع، خصوصاً عندما تتذكر دورة هانغتشو 2023، وتدرك مدى الإبهار الذي قدمته الصين في تنظيمها».

وشهدت الدورة سلسلة من المشكلات، من بينها نقص الغرف، والتأخيرات الطويلة في المطارات، وضعف خدمات النقل.

وأضاف برانوي الذي أحرز ميداليتين فضية وبرونزية في هانغتشو: «تتوقع أن يكون الوضع أفضل بعد ثلاثة أو أربعة أعوام».

وتابع: «لكن الأمور تراجعت، وأعتقد أن كثيراً من الرياضيين واجهوا تجارب صعبة فيما يتعلق بالإقامة ووسائل النقل».

ونوه: «بصراحة، كانت دورة متوسطة جداً».

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رياضة دورة الألعاب الآسيوية اليابان
الرياضة رياضة عالمية

استبعاد آيت نوري من معسكر الجزائر بعد مشادة مع الجهاز الفني

ريان آيت نوري (رويترز)
ريان آيت نوري (رويترز)
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استبعاد آيت نوري من معسكر الجزائر بعد مشادة مع الجهاز الفني

ريان آيت نوري (رويترز)
ريان آيت نوري (رويترز)

قرر الجهاز الفني للمنتخب الجزائري استبعاد ريان آيت نوري، السبت، من المعسكر التدريبي الحالي، على خلفية واقعة شهدت توتراً بين الظهير الأيسر والجهاز الفني خلال مواجهة زامبيا، التي أقيمت الجمعة وانتهت بفوز «محاربي الصحراء» 3-1 ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وكان آيت نوري، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قد رفض تنفيذ تعليمات الجهاز الفني عقب مشادة كلامية حادة، بعدما كان يستعد للمشاركة كبديل، قبل أن يتغير قرار إشراكه عقب تسجيل المنتخب الجزائري هدفه الثاني.

وبدأ نوري، البالغ من العمر 25 عاماً، المباراة على مقاعد البدلاء، في ظل مشاركته المحدودة مع سيتي منذ بداية الموسم، حيث خاض مباراتين فقط مع فريقه.

وعقب تسجيل الهدف الثاني للجزائر، عاد اللاعب إلى مقاعد البدلاء، قبل أن يُطلب منه استئناف عمليات الإحماء، لكنه لم يستجب للتعليمات، ما أدى إلى تصاعد التوتر مع الجهاز الفني.

ولم يشارك آيت نوري في المباراة، قبل أن يقرر مدرب المنتخب، إبراهيم حمداني، استبعاده من المعسكر.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان: «قرر الناخب الوطني، السيد إبراهيم حمداني، هذا السبت، تسريح ريان آيت نوري من التربص الجاري للمنتخب الوطني. وسيعود الدولي الجزائري إلى ناديه مانشستر سيتي».

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الرياضة كرة القدم كأس الأمم الأفريقية لبنان
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لاعبة تنس إيرانية تستمتع بفترة راحة من الحرب في الألعاب الآسيوية

مشكاة الزهراء صفي (رويترز)
مشكاة الزهراء صفي (رويترز)
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لاعبة تنس إيرانية تستمتع بفترة راحة من الحرب في الألعاب الآسيوية

مشكاة الزهراء صفي (رويترز)
مشكاة الزهراء صفي (رويترز)

في ظل الحرب وقيود الميزانية التي تعوق مسيرته، احتفل منتخب إيران للتنس، اليوم (الأحد)، بانتصارات متواضعة في دورة الألعاب الآسيوية؛ إذ فازت لاعبتا المنتخب في مبارياتيهما الافتتاحيتين في منافسات الفردي.

فقد هزمت مشكاة الزهراء صفي اللاعبة الطاجيكية شاخزودا أسيموفا 6-صفر و6-1، فيما انضمت ماندكار فارزامي إلى زميلتها في الدور التالي بفوزها على الأوزبكية سيفيل يولداشيفا 7-5 و6-3.

وكانت مشكاة الزهراء صفي (22 عاماً) أول إيرانية تفوز بمباراة فردي في بطولة كبرى للناشئات في أستراليا المفتوحة عام 2022 واحتلت مرتبة ضمن أفضل 100 لاعبة في التصنيف العالمي للناشئات، لكنها واجهت صعوبة في المضي قدماً كلاعبة محترفة بسبب قلة التمويل اللازم للقيام بجولات وبناء قوة دافعة.

وقالت إن سبعة أشهر من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران لم تتسبب إلا في تفاقم التحديات، لكن التنس يوفر ملاذاً حيوياً من القلق الناشئ عن الصراع.

وأوضحت خلال تصريحات في ناغويا: «التنس هو متنفس حقيقي لأن الوضع سيئ للغاية».

وأضافت: «حتى قبل بضعة أشهر، كان يمكن سماع أصوات القنابل من مكان قريب».

وتابعت: «يجب أن أتمكن من التركيز على التنس. لا يضطر أي لاعب آخر إلى التفكير في هذا الأمر».

وتمكن فريق التنس الإيراني المكون من أربعة أعضاء من الوصول إلى ناغويا بمساعدة تمويل من اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحاد الإيراني للتنس.

وتم تعيين الفرنسية - الإيرانية أرفان رضائي، وهي لاعبة محترفة سابقة فازت بأربعة ألقاب في جولة رابطة لاعبات التنس المحترفات، مدربة للفريق في الألعاب الآسيوية.

واشتكى بعض الرياضيين من تنظيم البطولة، مشيرين إلى مشاكل في الإقامة والتنقل، لكن مشكاة الزهراء صفي لم تكن لديها شكاوى.

وقالت: «المشاركة في بطولة كهذه هي حلم بالنسبة لنا».

وأضافت: «كان شعوراً رائعاً. كنت أراقب كل هؤلاء الناس وهم يشاهدونني، والأجواء هنا مذهلة للغاية».

وتابعت: «التنظيم ممتاز والملاعب وكل شيء رائع. يمكنني أن أخرج الأداء الذي أقدر عليه».

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