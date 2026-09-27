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الرياضة رياضة عالمية

المتألق إيزاك يغادر معسكر السويد بسبب إصابة طفيفة

ألكسندر إيزاك (إ.ب.أ)
ألكسندر إيزاك (إ.ب.أ)
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المتألق إيزاك يغادر معسكر السويد بسبب إصابة طفيفة

ألكسندر إيزاك (إ.ب.أ)
ألكسندر إيزاك (إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، اليوم (الأحد)، أن المهاجم ألكسندر إيزاك سيغيب عن المباريات الثلاث المتبقية للمنتخب الوطني في مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية بسبب إصابة طفيفة، وسيعود إلى ناديه ليفربول.

وسجل اللاعب (27 عاماً) هدفاً في فوز السويد (2 - 1) على رومانيا، الجمعة. وتستضيف السويد بولندا غدا قبل أن تواجه البوسنة والهرسك ورومانيا، بينما يلعب ليفربول مع مانشستر سيتي على ملعب «أنفيلد» يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول).

ويحتل إيساك، الذي انضم إلى ليفربول قادماً من نيوكاسل يونايتد العام الماضي مقابل 125 مليون جنيه استرليني (165.61 مليون دولار)، المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد أربعة أهداف في خمس مباريات، وبفارق هدف واحد عن مهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند.

ولم تقدم السويد أو ليفربول تفاصيل عن الإصابة.

كما غادر المدافع السويدي يالمار إيكدال، الذي يلعب مع بيرنلي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، معسكر التدريب، بسبب إصابة طفيفة.

وقالت السويد في بيان: «لم يتم استدعاء أي بدلاء في الوقت الحالي».

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آسياد 2026: نجم هندي في كرة الريشة يصف نسخة اليابان بـ«الحزينة جداً»

إتش إس برانوي (رويترز)
إتش إس برانوي (رويترز)
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آسياد 2026: نجم هندي في كرة الريشة يصف نسخة اليابان بـ«الحزينة جداً»

إتش إس برانوي (رويترز)
إتش إس برانوي (رويترز)

وصف نجم كرة الريشة (البادمنتون)، الهندي إتش إس برانوي، المتوج بعدة ميداليات، دورة الألعاب الآسيوية في اليابان بأنها كانت «محزنة جداً» للرياضيين، معتبراً أنها جاءت بمستوى أقل مقارنة بنسخة الصين قبل ثلاثة أعوام.

ولم يبنِ منظمو دورة آيتشي-ناغويا قرية تقليدية للرياضيين، في خطوة هدفت إلى خفض التكاليف؛ إذ أقام المشاركون بدلاً من ذلك في فنادق أو وحدات خشبية مؤقتة، إضافة إلى سفينة سياحية.

وقال برانوي، الذي أحرز برونزية الفرق، إن هذا الأمر جعل تجربة الرياضيين مخيبة للآمال.

وقال اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً في مقطع فيديو نشرته رابطة كرة الريشة الهندية على «يوتيوب»، السبت: «كان الأمر محزناً».

وأضاف: «بصراحة، لم نشعر قط بأننا نشارك في دورة ألعاب آسيوية».

وتابع: «المتعة والهدف الأساسي من إقامة حدث متعدد الرياضات هو أن تتاح لك فرصة لقاء بقية الرياضيين، والتفاعل معهم، وإجراء الأحاديث معهم».

وأضاف: «هذا هو الهدف من إقامة دورة متعددة الرياضات... وكان من المحزن جداً أن نجد أنفسنا في مثل هذا الوضع، خصوصاً عندما تتذكر دورة هانغتشو 2023، وتدرك مدى الإبهار الذي قدمته الصين في تنظيمها».

وشهدت الدورة سلسلة من المشكلات، من بينها نقص الغرف، والتأخيرات الطويلة في المطارات، وضعف خدمات النقل.

وأضاف برانوي الذي أحرز ميداليتين فضية وبرونزية في هانغتشو: «تتوقع أن يكون الوضع أفضل بعد ثلاثة أو أربعة أعوام».

وتابع: «لكن الأمور تراجعت، وأعتقد أن كثيراً من الرياضيين واجهوا تجارب صعبة فيما يتعلق بالإقامة ووسائل النقل».

ونوه: «بصراحة، كانت دورة متوسطة جداً».

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رياضة دورة الألعاب الآسيوية اليابان
الرياضة رياضة عالمية

فرنانديز تفوز على غيبسون وتحرز لقب «دورة سنغافورة» في التنس

ليلى فرنانديز (أ.ف.ب)
ليلى فرنانديز (أ.ف.ب)
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فرنانديز تفوز على غيبسون وتحرز لقب «دورة سنغافورة» في التنس

ليلى فرنانديز (أ.ف.ب)
ليلى فرنانديز (أ.ف.ب)

فازت الكندية ليلى فرنانديز على الأسترالية تاليا غيبسون 7 - 5 و6 - 0، الأحد، لتتوج بـ«بطولة سنغافورة المفتوحة» وتحقق اللقب الـ6 بمسيرتها في جولة «اتحاد لاعبات التنس المحترفات».

وانطلقت فرنانديز، المصنفة الـ31 عالمياً، بقوة بعد أن كسرت إرسال منافستها في وقت مبكر من المجموعة الأولى، لكن غيبسون لم تستسلم؛ إذ نجحت مرتين في تعويض كسر الإرسال لتعادل النتيجة.

واستعادت فرنانديز (24 عاماً) توازنها في المراحل الأخيرة من المجموعة الأولى، واستغلت أول نقطة حاسمة أتيحت أمامها لتفوز بالمجموعة بنتيجة 7 - 5. ثم سيطرت فرنانديز على المجموعة الثانية وتقدمت بفارق كسرين متتاليين للإرسال مع تلاشي مقاومة غيبسون. وأنهت اللاعبة الكندية المجموعة بنتيجة ساحقة؛ 6 - 0، لتتوج باللقب.

أما غيبسون، التي وصلت إلى أول نهائي بمسيرها في بطولات «اتحاد لاعبات التنس المحترفات» بعد أن اضطرت منافستها في ما قبل النهائي، تاتيانا بروزوروفا، إلى الانسحاب، فقد فوتت فرصة الفوز بلقبها الأول.

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الرياضة رياضة عالمية

استبعاد آيت نوري من معسكر الجزائر بعد مشادة مع الجهاز الفني

ريان آيت نوري (رويترز)
ريان آيت نوري (رويترز)
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استبعاد آيت نوري من معسكر الجزائر بعد مشادة مع الجهاز الفني

ريان آيت نوري (رويترز)
ريان آيت نوري (رويترز)

قرر الجهاز الفني للمنتخب الجزائري استبعاد ريان آيت نوري، السبت، من المعسكر التدريبي الحالي، على خلفية واقعة شهدت توتراً بين الظهير الأيسر والجهاز الفني خلال مواجهة زامبيا، التي أقيمت الجمعة وانتهت بفوز «محاربي الصحراء» 3-1 ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وكان آيت نوري، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قد رفض تنفيذ تعليمات الجهاز الفني عقب مشادة كلامية حادة، بعدما كان يستعد للمشاركة كبديل، قبل أن يتغير قرار إشراكه عقب تسجيل المنتخب الجزائري هدفه الثاني.

وبدأ نوري، البالغ من العمر 25 عاماً، المباراة على مقاعد البدلاء، في ظل مشاركته المحدودة مع سيتي منذ بداية الموسم، حيث خاض مباراتين فقط مع فريقه.

وعقب تسجيل الهدف الثاني للجزائر، عاد اللاعب إلى مقاعد البدلاء، قبل أن يُطلب منه استئناف عمليات الإحماء، لكنه لم يستجب للتعليمات، ما أدى إلى تصاعد التوتر مع الجهاز الفني.

ولم يشارك آيت نوري في المباراة، قبل أن يقرر مدرب المنتخب، إبراهيم حمداني، استبعاده من المعسكر.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان: «قرر الناخب الوطني، السيد إبراهيم حمداني، هذا السبت، تسريح ريان آيت نوري من التربص الجاري للمنتخب الوطني. وسيعود الدولي الجزائري إلى ناديه مانشستر سيتي».

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