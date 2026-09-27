المتألق إيزاك يغادر معسكر السويد بسبب إصابة طفيفة

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، اليوم (الأحد)، أن المهاجم ألكسندر إيزاك سيغيب عن المباريات الثلاث المتبقية للمنتخب الوطني في مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية بسبب إصابة طفيفة، وسيعود إلى ناديه ليفربول.

وسجل اللاعب (27 عاماً) هدفاً في فوز السويد (2 - 1) على رومانيا، الجمعة. وتستضيف السويد بولندا غدا قبل أن تواجه البوسنة والهرسك ورومانيا، بينما يلعب ليفربول مع مانشستر سيتي على ملعب «أنفيلد» يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول).

ويحتل إيساك، الذي انضم إلى ليفربول قادماً من نيوكاسل يونايتد العام الماضي مقابل 125 مليون جنيه استرليني (165.61 مليون دولار)، المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد أربعة أهداف في خمس مباريات، وبفارق هدف واحد عن مهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند.

ولم تقدم السويد أو ليفربول تفاصيل عن الإصابة.

كما غادر المدافع السويدي يالمار إيكدال، الذي يلعب مع بيرنلي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، معسكر التدريب، بسبب إصابة طفيفة.

وقالت السويد في بيان: «لم يتم استدعاء أي بدلاء في الوقت الحالي».