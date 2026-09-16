بايرن ميونيخ يجدد عقد مديره الرياضي فرويند حتى 2029

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ذكر تقرير أن يورغن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، يستعد لترك دينيز أونداف، مهاجم «شتوتغارت»، خارج قائمة الفريق استعداداً لـ«دوري أمم أوروبا».
«الشرق الأوسط» (برلين )
هل تنحصر المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بين فريقين فقط؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5319169-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7%D8%9F
هل تنحصر المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بين فريقين فقط؟
لاعبو أرسنال يسيرون بخطى واثقة نحو الإحتفاظ بلقب الدوري (رويترز)
لم يمر سوى أربع جولات فقط من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، ومع ذلك، يبدو أن آرسنال ومانشستر سيتي - اللذين احتلا المركزين الأول والثاني في ثلاثة من المواسم الأربعة الماضية - يغردان خارج السرب ويتفوقان بفارق كبير على بقية الفرق حتى الآن.
فهل تحول الأمر بالفعل إلى منافسة بين ناديين فقط؟ مع وجود مديرين فنيين جدد، كانت فرق مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وتوتنهام تتطلع لتحقيق نتائج أفضل هذا الموسم، لكن بداياتهم حتى الآن تتراوح بين «المتذبذبة» و«الكارثية».
يُعد آرسنال ومانشستر سيتي الفريقين الوحيدين اللذين جمعا 12 نقطة من أربع مباريات. لقد ابتعد الفريقان بالفعل بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثالث، هال سيتي - الذي قد لا يعد نفسه طرفاً في معادلة المنافسة على اللقب رغم تألقه المبكر - وبفارق خمس نقاط عن بقية الفرق.
يُعد آرسنال حامل اللقب والمرشح الأبرز للفوز بالبطولة قبل انطلاق الموسم. وتحت قيادة المدير الفني الإسباني أرتيتا، أنهى الفريق الموسم الماضي غياباً عن منصة التتويج باللقب دام 22 عاماً، وذلك بأسلوب لعب وُصف غالباً بأنه يعتمد على استنزاف المنافسين.
وقد استهل آرسنال هذا الموسم بانتصار باهر بثلاثية نظيفة على مانشستر سيتي في مباراة كأس الدرع الخيرية. وواصل آرسنال مسيرته الناجحة بانتصارات على كوفنتري سيتي وأستون فيلا وتشيلسي وسندرلاند، بالإضافة إلى الفوز على نابولي في دوري أبطال أوروبا.
وباحتساب نتائج الموسم الماضي، فإنه يحقق حالياً سلسلة انتصارات متتالية في الدوري بلغت تسع مباريات، كما أن آخر خسارة له في أي مسابقة - خلال الوقت الأصلي للمباراة - كانت أمام مانشستر سيتي في 19 أبريل (نيسان) الماضي.
على عكس آرسنال، يفتقر مانشستر سيتي إلى عنصر الاستمرارية هذا الموسم بعد رحيل المدير الفني جوسيب غوارديولا عقب تحقيقه ستة ألقاب، بما في ذلك «الثلاثية التاريخية» خلال عشر سنوات. وتولى الإيطالي إنزو ماريسكا، مساعد غوارديولا السابق، المهمة وقاد الفريق لتحقيق أربعة انتصارات في أربع مباريات في الدوري، وذلك بعد الخسارة التي تعرضوا لها في كارديف أمام آرسنال.
لقد تغلب مانشستر سيتي على بورنموث وكريستال بالاس وكوفنتري سيتي - وفاز على بورتو في دوري أبطال أوروبا - قبل تحقيق فوز مثير للجدل بهدف دون رد على مانشستر يونايتد الأحد الماضي.
سجل النرويجي إيرلينغ هالاند الهدف الوحيد، واعترفت لجنة الحكام لاحقاً بوقوع خطأ تحكيمي، حيث كان ينبغي إلغاء الهدف بداعي التسلل. وعلى الرغم من تحقيق آرسنال ومانشستر سيتي العلامة الكاملة في البداية، فإن الأرقام والإحصاءات الكامنة وراء انطلاقتهما لا تشير إلى هيمنة مطلقة.
لقد سجل كل من برايتون (13 هدفاً) وتشيلسي (10 أهداف)، وهو عدد أكبر من الأهداف مقارنة بالثمانية أهداف التي أحرزها كل من مانشستر سيتي وآرسنال.
وفيما يتعلق بالتسديدات، يحتل آرسنال ومانشستر سيتي المركزين العاشر والحادي عشر، بينما يأتيان في المركزين السادس والخامس - على التوالي - من حيث عدد مرات لمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم.
لم تتلقَّ شباك آرسنال سوى هدف واحد، بينما استقبلت شباك مانشستر سيتي هدفين؛ وهي أرقام تُعد من بين الأفضل في الدوري.
أما الفرق الثلاثة التالية المرشحة للفوز باللقب وفقاً لمعظم شركات المراهنات - وبالترتيب - فهي تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد، بينما يأتي توتنهام في مرتبة متأخرة نوعاً ما.
أقال كل من تشيلسي وليفربول مدربيهما، وتعاقدا مع الإسبانيين تشابي ألونسو وأندوني إيراولا على التوالي خلال الصيف. كما غيّر كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام مدربيهما في وقت سابق من عام 2026، ليخوض كل من مايكل كاريك والإيطالي روبرتو دي زيربي أول فترة تحضيرية للموسم مع فريقيهما. في الموسم الماضي، أنهى تشيلسي الدوري في المركز العاشر، وجاء ليفربول - بصفته حامل اللقب - في المركز الخامس، بينما حل توتنهام في المركز السابع عشر، في حين أنهى مانشستر يونايتد الموسم في المركز الثالث بعد تحسن أدائه تحت قيادة كاريك. لذا، كانت الآمال معقودة لدى هذه الفرق الأربعة بأن يكون هذا الموسم أفضل حالاً. يحتل تشيلسي المركز الخامس، ولم يتعرض سوى لهزيمة واحدة حتى الآن، وسجل 10 أهداف، لكن شباكه استقبلت تسعة أهداف، وهو رابع أسوأ سجل دفاعي في المسابقة. واستقبلت شباك الفريق هدفين أو أكثر في كل مباراة من مبارياته الأربع الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 2015 - 2016. أما ليفربول فيقبع في المركز السابع، ورغم أنه لم يتعرض لأي هزيمة بعد أربع مباريات، فإن ثلاثاً منها انتهت بالتعادل.
وهذه هي المرة الثالثة فقط في المواسم الـ63 الماضية التي يفشل فيها الفريق في الفوز بأي من أول مباراتين له على ملعبه في الدوري. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط، معادلاً بذلك أسوأ بداية له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1992 - 1993 وهي حصيلة الموسم الماضي نفسها.
ورغم ذلك سدد الفريق عدداً من الكرات يفوق أي فريق آخر في الدوري (84 تسديدة)، كما كان ثاني أقل الفرق استقبالاً للتسديدات (41 تسديدة)، إلا أن شباكه استقبلت عدداً من الأهداف يعادل ما سجله، وهو سبعة أهداف.
لم يكن توتنهام ليضع نفسه ضمن دائرة المنافسة على اللقب بعد أن أنهى الموسمين الماضيين في المركز السابع عشر، لكنه كان يأمل من دون شك في بداية أفضل من تلك التي يجد نفسه فيها حالياً، إذ يقبع في المركز السابع عشر أيضاً.
والأسوأ من ذلك، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ النادي التي يعجز فيها الفريق عن تسجيل أي هدف في مبارياته الأربع الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ماذا يقول التاريخ؟
قبل انطلاق هذا الموسم، نجح 80 فريقاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفوز بمبارياتها الأربع الأولى في الموسم. ومن بين تلك الفرق، تمكن 24 فريقاً فقط من الفوز باللقب في نهاية المطاف، وهو ما يثبت أن الهيمنة المبكرة لا تعني بالضرورة قدرة الفريق على الصمود ومواصلة المنافسة حتى النهاية.
وفي حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز (باسمه ونظامه الحالي)، نجحت تسعة فرق - من أصل 28 فريقاً حققوا أربعة انتصارات متتالية في بداية الموسم - في التتويج باللقب، وكان آخرها مانشستر سيتي في موسم 2023 - 2024.
لم تشهد مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز سوى ست حالات سابقة نجح فيها فريقان أو أكثر في الفوز بجميع مبارياتهم الأربع الأولى. أما الخبر السيئ بالنسبة للفرق الملاحقة، فهو أن ناديين فقط تمكنا من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن كانا متأخرين بفارق خمس نقاط أو أكثر عن الصدارة عقب مرور أربع جولات. حقق مانشستر يونايتد هذا الإنجاز خمس مرات تحت قيادة السير أليكس فيرغسون (1992 - 1993، و1996 - 1997، و1998 - 1999، و2007 - 2008، و2008 - 2009)، في حين حققه مانشستر سيتي بقيادة جوسيب غوارديولا في موسم 2020 - 2021.
تحقيق آرسنال وسيتي للعلامة الكاملة يضعهما على القمة وسط تراجع بقية المتنافسين
نقاط بارزة في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5319166-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
هالاند وهدفه في شباك مانشستر يونايتد الذي أثار عاصفة من الجدل (رويترز)
فاز مانشستر سيتي على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف سجله إيرلينغ هالاند، وأثار جدلاً واسعاً حول شرعيته. وانتقد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، بشدة، قرار احتساب ركلة جزاء لصالح سندرلاند خلال فوز فريقه، وعبَّر عن شعوره بـ«الحزن» على حال كرة القدم.
«الغارديان» تستعرض هنا نقاطاً بارزة بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي:
كاريك يواجه تحدياً كبيراً في مسيرته مع يونايتد
تأثرت مباراة ديربي مانشستر رقم 199 بقرارين تحكيميين بارزين: البطاقة الحمراء التي حصل عليها فيل فودين في الشوط الأول بسبب تدخله على برونو فرنانديز، وتدخل حكم تقنية «الفار» لاحتساب هدف الفوز الذي سجله إيرلينغ هالاند رغم ما بدا أنه تداخل من إنزو فرنانديز في اللعب وهو في موقف تسلل واضح. وفي كلتا الحالتين، كان من الممكن أن يؤدي قليل من المنطق السليم إلى نتيجة مختلفة تماماً.
وقد اعترفت لجنة التحكيم بأن هدف هالاند لم يكن ينبغي احتسابه. ومع ذلك، يصعب القول بأن النتيجة النهائية كانت قاسية على مانشستر يونايتد؛ فقد منح طرد فودين أصحاب الأرض فرصة هائلة فشلوا في استغلالها، وقد أتيحت أفضل فرصة للَّاعب برايان مبيومو في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
لقد بدأ مايكل كاريك مسيرته بالفوز في مباراة الديربي على ملعب فريقه بنتيجة هدفين دون رد، ضد فريق مكتمل الصفوف في يناير (كانون الثاني) الماضي، لذا بدت هذه المباراة بمثابة تراجع للمدير الفني الشاب الذي عجز عن إيجاد طريقة للسيطرة على مجريات اللقاء. كما أبدى كاريك تذمره من حصول مانشستر سيتي على يومين إضافيين للراحة بعد مباريات دوري أبطال أوروبا، ولكنه اختار في المقابل إبقاء فرنانديز ولاعبين آخرين في الملعب طوال الدقائق التسعين خلال الفوز السهل برباعية نظيفة على فريق صباح الأذربيجاني!
ستكون المباراتان القادمتان لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: خارج ملعبه أمام فولهام، وعلى ملعبه أمام توتنهام؛ وسيتعين على كاريك التحلي بمزيد من الذكاء لمنع تحويل التعثر في بداية الموسم إلى أزمة أكثر خطورة.
خطة ماريسكا تؤتي ثمارها
شكَّلت البطاقة الحمراء التي حصل عليها فودين اختباراً كبيراً أيضاً لإنزو ماريسكا، الذي كان يقود أول مباراة ديربي له كمدير فني لمانشستر سيتي. فبعد بداية قوية، ولكن غير مبهرة، للموسم في الدوري الإنجليزي، كان من الممكن أن تتحول هذه المباراة إلى ذكرى مؤلمة للفريق بعد النقص العددي (اللعب بـ10 لاعبين). وبدلاً من ذلك، اتخذ المدير الفني الإيطالي قرارات ذكية ضمنت تحقيق نتيجة جيدة، ومكَّنت الفريق من مواصلة ملاحقة آرسنال على الصدارة؛ حيث بدأ الفريقان بالفعل في الابتعاد عن منافسيهما المتوقعين.
لم يُجرِ ماريسكا سوى تغيير واحد في الدقائق الثمانين الأولى، ولكن إشراك إليمان ندياي بدلاً من ريان شرقي منح فريقه تهديداً مباشراً أكبر عبر الهجمات المرتدة السريعة. تأقلم اللاعبان الجديدان الآخران: إنزو فرنانديز وإليوت أندرسون، بسرعة كبيرة مع الفريق؛ حيث قدَّم أندرسون أداءً قوياً، وسيطر على خط الوسط خلال الشوط الثاني. وفي الخط الخلفي، لم يرتكب مارك غويهي أي أخطاء تُذكر؛ إذ أظهر الفريق صلابة دفاعية كان يفتقدها في السابق. ورغم أن هدف الفوز الذي سجله هالاند جاء بضربة حظ -على أقل تقدير- فإن أداء الفريق الزائر في الشوط الثاني جعله يستحق حصد النقاط الثلاث كاملة. (مانشستر يونايتد 0-1 مانشستر سيتي).
برايتون يكتسح كوفنتري سيتي
في يوم آخر، كان من الممكن لأي من الأهداف الفردية الرائعة التي سجلها خارالامبوس كوستولاس وماليك يالكويي وياسين العياري أن تخطف الأضواء في المباراة التي اكتسح فيها برايتون فريق كوفنتري سيتي بخماسية نظيفة. ومع ذلك، لم يرتقِ أي منها إلى التسديدة الصاروخية المذهلة التي أطلقها لويس دانك من مسافة 35 ياردة، لتستقر في الزاوية العليا للمرمى.
قد يبدو مجرد تفكير قلب دفاع في التسديد من تلك المسافة البعيدة أمراً غير معقول، ولكن دانك أكد أنه يمتلك «هذا النوع من التسديدات في جعبته». وصرح المدير الفني فابيان هورتزيلر بأن الجميع في النادي يدركون تماماً مهارة التسديد التي يتمتع بها اللاعب. كان دانك واحداً من 5 لاعبين سجلوا أهدافاً يوم الأحد، في استمرار لإثبات برايتون قدرته على تقديم أداء مختلف عن الموسم الماضي، حين كان داني ويلبيك يشكل التهديد الهجومي الأكبر بتسجيله 13 هدفاً في الدوري الإنجليزي.
لقد سجل 8 لاعبين أهدافاً خلال 4 مباريات في الدوري؛ فمن يحتاج حقاً إلى مهاجم نجم عندما يكون بإمكان قلب الدفاع تسديد الكرة بتلك الطريقة المذهلة؟ (كوفنتري سيتي 0-5 برايتون).
«حزن» أرتيتا يبخس حق سندرلاند
من المفترض أن يشدد الحكام هذا الموسم الرقابة على حالات الاشتباك والإمساك وجذب القمصان أثناء تنفيذ الكرات الثابتة، ولكن حتى الدقيقة 58 من المباراة التي أقيمت في ملعب «النور»، أفلت لاعبو سندرلاند وآرسنال من العقاب في مواقف كثيرة خلال الركلات الركنية ورميات التماس. وتكمن المفارقة في أن قرار الحكم، جون بروكس، بمعاقبة إزري كونسا -بسبب إسقاطه دان بالارد أرضاً أثناء تنفيذ رمية تماس- واحتساب ركلة جزاء لسندرلاند (وهو قرار أيدته تقنية الفار)، قد أثار جدلاً واسعاً؛ إذ كانت هناك وجهة نظر قوية مفادها أن «حركة الجودو» الذكية التي قام بها بالارد هي التي ورَّطت كونسا -الذي لم يكن بريئاً تماماً بالطبع– ووضعته في مأزق كبير. ورغم أن التصدي الرائع للحارس ديفيد رايا جعل ركلة الجزاء التي سددها إنزو لو في بلا تأثير فعلي على النتيجة، فإن ميكيل أرتيتا بدا بعد ذلك في حالة من الغضب والاستياء الشديدين. لقد بالغ في ردة فعله، وعبَّر عن شعوره بـ«الحزن» على حال كرة القدم، وتحدث عن رغبته في «حماية اللعبة».
وبعد دقيقتين من إهدار لو في ركلة الجزاء، سجل برونو غيمارايش هدفاً بتسديدة رائعة، ليصبح آرسنال في طريقه لتحقيق فوز بنتيجة هدفين دون رد -حسمته ركلة جزاء متأخرة نفذها بوكايو ساكا- مواصلاً بذلك بدايته المثالية للموسم.
ومع ذلك، فقد قدم سندرلاند أداءً جيداً، وكان يستحق تقديراً أكبر من أرتيتا الذي لم يكن رحب الصدر في تعليقاته. (سندرلاند 0-2 آرسنال).
ضعف خط الوسط يؤرق إيراولا
لا بد من أن يكتشف أندوني إيراولا بعض الحقائق غير السارة خلال مرحلة التعلم في مسيرته مع ليفربول. فقد كشف التعادل الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي على ملعب «آنفيلد» -وهو التعادل السابع للفريق في 12 مباراة عام 2026- عن أمور عدة؛ بدءاً من عدم الثقة في أداء كوستاس تسيميكاس كلاعب أساسي، ووصولاً إلى الثغرات الدفاعية في ثنائي خط الوسط المكون من رايان غرافينبيرتش ودومينيك سوبوسلاي. وقد اضطر إيراولا لإجراء بعض التغييرات نظراً لضيق الوقت بعد المباراة التي لعبها الفريق يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد -وهي تجربته الأولى في خوض مباراة كهذه مع ليفربول- حيث كان لغياب أليكسيس ماك أليستر تأثير سلبي على الفريق بشكل يفوق ما كان يتصوره المدير الفني.
لم يُبدِ غرافينبيرتش وسوبوسلاي قوة كبيرة أمام فريق فولهام الذي اخترق صفوف ليفربول بسهولة، كما أنهما -إلى جانب فلوريان فيرتز- لم يقدما الكثير لهجوم ليفربول العقيم الذي كلف خزينة النادي مبالغ طائلة. واعترف إيراولا: «ليفربول يعاني بدنياً وهجومياً». (ليفربول 0-0 فولهام).
توتنهام بقيادة دي زيربي لا يزال عاجزاً عن التسجيل
أصر المدير الفني لتوتنهام، روبرتو دي زيربي، على أنه «لا توجد مشكلة» بينه وبين ماتيس تيل، رغم أن أحداً لم يُشِر بجدية إلى وجود مثل هذه المشكلة. وقال المدير الفني الإيطالي: «أنا أحب ماتيس كلاعب وكشخص». ومع ذلك، لم يكن ذلك اليوم جيداً لتيل؛ فقد استُبعد من التشكيلة الأساسية لفريقه أمام إيفرتون، وتلقى تعليمات في الملعب من دي زيربي حول كيفية اللعب في مركز المهاجم الصريح. وكان دي زيربي قد نقل تيل إلى هذا المركز في المراحل الأخيرة من المباراة، بعد أن أشركه في البداية في مركزه المفضل كجناح أيسر.
تمحورت نصيحة دي زيربي حول ضرورة اللعب على خط دفاع الخصم، ومهاجمة منطقة الست ياردات. لم يكن تيل هو المسؤول عن العقم الهجومي لتوتنهام في الثلث الأخير من الملعب؛ بل كان القلق الحقيقي يتمحور حول دومينيك سولانكي وكيف مرَّت عليه مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي دون أي تأثير يُذكر. كما كان عمر مرموش غير فعال أيضاً؛ حيث لعب أولاً على الجهة اليسرى، ثم لفترة وجيزة كمهاجم صريح بعد استبدال سولانكي. صحيح أن الإصابات قد أعاقت مسيرة سولانكي، إلا أن تسجيل 12 هدفاً في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للفريق مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في أغسطس (آب) 2024 يُعد حصيلة غير كافية تماماً. (توتنهام 0-0 إيفرتون).
دفاع تشيلسي لا يزال يعاني
لا يتقن تشيلسي فن الدفاع بالشكل المطلوب؛ وكان الهدف الأول الذي سجله هال سيتي خير دليل على ذلك. فقد تفوق رايان غايلز بدنياً على مالو غوستو، وسجَّل محمد بلومي هدف التعادل بعد أن أخطأ جوريل هاتو في تقدير الكرة العرضية التي أرسلها الظهير الأيسر لفريق هال سيتي، وهو هدف وصفه تشابي ألونسو بأنه جاء نتيجة دفاع «هش».
أخرج المدير الفني لتشيلسي اللاعب هاتو بين الشوطين، ولكن المشكلات لا تقتصر على فرد واحد؛ فالحارس إيميليانو مارتينيز، الذي تم التعاقد معه ليكون بديلاً لروبرت سانشيز، لم يقدم أداءً مقنعاً حتى الآن. ولا يزال أداء ويسلي فوفانا مخادعاً (يظهر بمستوى جيد أحياناً لكنه يرتكب أخطاءً مؤثرة تكلف الفريق الكثير)، بينما يحاول ليفي كولويل استعادة مستواه بعد الإصابة، وجلس ماكسينس لاكروا على مقاعد البدلاء بشكل مفاجئ أمام هال سيتي.
لقد استقبلت شباك تشيلسي 12 هدفاً في المباريات الست الأولى تحت قيادة ألونسو في جميع المسابقات؛ ولا يزال الفريق يفتقر للجدية. (تشيلسي 2-2 هال سيتي).
ماكاتي ينجح أخيراً في استعادة مستواه مع نوتنغهام
كان أوليفر غلاسنر يذكر اسم جيمس ماكاتي باستمرار قبل انطلاق الموسم، مؤكداً أن اللاعب -الذي انضم من مانشستر سيتي الصيف الماضي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني- قادر أخيراً على التألق بقميص نوتنغهام فورست. وكان أداء اللاعب في المباراة التي شهدت أول فوز للفريق هذا الموسم -أمام أستون فيلا- دليلاً إضافياً على استعادة اللاعب لحيويته ونشاطه.
يثق غلاسنر في أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً يمكنه التألق في دور صانع الألعاب المتأخر الذي أسنده سابقاً لآدم وارتون في كريستال بالاس. وقد شارك ماكاتي أساسياً في جميع المباريات الأربع التي لعبها الفريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ضعف عدد المباريات التي خاضها أساسياً في الموسم الماضي؛ وتم إخراجه بين شوطي المباراتين اللتين بدأهما أساسياً ضد فريقَي أوتريخت وريكسهام في مطلع العام الجديد. ولكن في مواجهة أستون فيلا، أظهر ماكاتي ثقة كبيرة، واستمتع بفرض سيطرته على مجريات اللعب.
ويُعد غلاسنر المدير الفني الخامس الذي يتولى تدريب ماكاتي في نوتنغهام فورست خلال 13 شهراً، إلا أن المدير الفني النمساوي يُعتبر واحداً من أكبر المعجبين بقدراته وموهبته. (أستون فيلا 1 - 2 نوتنغهام فورست).
* خدمة «الغارديان»
رغم أن هدف الفوز الذي سجله هالاند جاء بضربة حظ فإن أداء مانشستر سيتي جعله يستحق حصد النقاط الثلاث كاملة
كالولو: تعاهدنا على التعويض أمام نيميجن بعد خسارة ساسولوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5319165-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%88
كالولو: تعاهدنا على التعويض أمام نيميجن بعد خسارة ساسولو
بيير كالولو لاعب يوفنتوس (رويترز)
أكد الفرنسي بيير كالولو، لاعب يوفنتوس، رغبة فريقه في الرد سريعاً على الخسارة أمام ساسولو، عندما يستقبل إن إي سي نيميجن الهولندي، الخميس، في بطولة الدوري الأوروبي.
وقال كالولو خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «نركز دائماً فيما بيننا على التعويض في المباراة التالية، لأنها ما يهم. لا يمكنك تغيير الماضي، لكن يمكنك التأثير على المستقبل، لذلك لدينا رغبة قوية في تقديم أداء جيد غداً».
وكان يوفنتوس قد خسر أمام ساسولو 2-3، الأحد الماضي، في الدوري الإيطالي، وهي المباراة التي عاد الفريق لمراجعتها من أجل الوقوف على الأخطاء قبل استحقاقه الأوروبي.
وأوضح كالولو: «راجعنا مباراتنا أمام ساسولو وحددنا أخطاءنا. نيميجن يتميز بأسلوب هجومي لا يهدأ، ولذلك سيتعين علينا خوض المباراة بحذر».
وعن طموحات يوفنتوس في الدوري الأوروبي، رفض المدافع الفرنسي استباق المراحل والحديث مبكراً عن إمكانية التتويج باللقب.
وقال: «عندما تكون في الملعب ترغب دائماً في اللعب. من حيث الفاصل الزمني، لا يتغير الكثير لأننا نحصل دائماً على يومين أو ثلاثة للتعافي».
وأضاف: «التفكير الآن في إمكانية الفوز بلقب الدوري الأوروبي سيكون خاطئاً. لا يجب أن نعدّه الطريق الأسهل نحو الفوز، بل علينا أن نختار طريقنا الخاص ونسير فيه بكل قوتنا».