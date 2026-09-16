ميرينو يشبّه موهبة آرسنال دومان بلامين يامال

أشاد ميكيل ميرينو، لاعب وسط آرسنال، بزميله الشاب ماكس دومان، مشبهاً شخصيته بلامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، بعد تألقه اللافت في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وسجل دومان ثنائية في فوز آرسنال على إبسويتش تاون 4-2، الثلاثاء، ليقود الفريق اللندني إلى الدور الرابع من كأس الرابطة.

وأصبح دومان ثاني لاعب في سن 16 عاماً يسجل ثنائية لفريق من الدوري الإنجليزي، بعد واين روني الذي حقق الإنجاز نفسه مع إيفرتون أمام ريكسهام عام 2002.

وقال ميرينو: «نعم، هناك تشابه بين دومان ويامال على مستوى الشخصية. إنهما لا يهتمان بالأضواء، بل يتألقان تحت الضغط ومستعدان للتحدي، ولا يشعران بأي خجل عند مواجهة نجوم كرة القدم».

وأضاف: «الرائع أنهما يتمتعان بموهبة استثنائية، وفي الوقت نفسه يتسمان بتواضع شديد وحرص كبير على التعلم من خبرات اللاعبين الأكبر سناً والأكثر خبرة».

ويعرف ميرينو يامال جيداً من خلال وجودهما معاً في صفوف منتخب إسبانيا، إذ بدأ نجم برشلونة مسيرته الدولية في سن 16 عاماً، قبل أن يتوج بكأس أمم أوروبا في عمر 17 عاماً، ثم يواصل تألقه مع المنتخب.

واختتم ميرينو حديثه عن دومان قائلاً: «نحن سعداء بوجوده في فريقنا، لكن عليه أن يدرك جيداً أننا نساعده، وإذا ضغطنا عليه فسيكون ذلك من أجل مصلحته».