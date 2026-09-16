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الرياضة رياضة عالمية

ميرينو يشبّه موهبة آرسنال دومان بلامين يامال

ميكيل ميرينو لاعب وسط آرسنال (رويترز)
ميكيل ميرينو لاعب وسط آرسنال (رويترز)
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ميرينو يشبّه موهبة آرسنال دومان بلامين يامال

ميكيل ميرينو لاعب وسط آرسنال (رويترز)
ميكيل ميرينو لاعب وسط آرسنال (رويترز)

أشاد ميكيل ميرينو، لاعب وسط آرسنال، بزميله الشاب ماكس دومان، مشبهاً شخصيته بلامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، بعد تألقه اللافت في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وسجل دومان ثنائية في فوز آرسنال على إبسويتش تاون 4-2، الثلاثاء، ليقود الفريق اللندني إلى الدور الرابع من كأس الرابطة.

وأصبح دومان ثاني لاعب في سن 16 عاماً يسجل ثنائية لفريق من الدوري الإنجليزي، بعد واين روني الذي حقق الإنجاز نفسه مع إيفرتون أمام ريكسهام عام 2002.

وقال ميرينو: «نعم، هناك تشابه بين دومان ويامال على مستوى الشخصية. إنهما لا يهتمان بالأضواء، بل يتألقان تحت الضغط ومستعدان للتحدي، ولا يشعران بأي خجل عند مواجهة نجوم كرة القدم».

وأضاف: «الرائع أنهما يتمتعان بموهبة استثنائية، وفي الوقت نفسه يتسمان بتواضع شديد وحرص كبير على التعلم من خبرات اللاعبين الأكبر سناً والأكثر خبرة».

ويعرف ميرينو يامال جيداً من خلال وجودهما معاً في صفوف منتخب إسبانيا، إذ بدأ نجم برشلونة مسيرته الدولية في سن 16 عاماً، قبل أن يتوج بكأس أمم أوروبا في عمر 17 عاماً، ثم يواصل تألقه مع المنتخب.

واختتم ميرينو حديثه عن دومان قائلاً: «نحن سعداء بوجوده في فريقنا، لكن عليه أن يدرك جيداً أننا نساعده، وإذا ضغطنا عليه فسيكون ذلك من أجل مصلحته».

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حلبة لوسيل تعلن الـ3 من ديسمبر موعداً لـ«جائزة قطر الكبرى 2027»

حلبة لوسيل (الشرق الأوسط)
حلبة لوسيل (الشرق الأوسط)
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حلبة لوسيل تعلن الـ3 من ديسمبر موعداً لـ«جائزة قطر الكبرى 2027»

حلبة لوسيل (الشرق الأوسط)
حلبة لوسيل (الشرق الأوسط)

أعلنت حلبة لوسيل الدولية، الأربعاء، إقامة سباق جائزة قطر الكبرى لسباقات سيارات فورمولا - 1 لعام 2027 خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل.

ويشكل سباق قطر الجولة الثالثة والعشرين (قبل الأخيرة) من بطولة العالم التي تضم 24 سباقاً، وفقاً للرزنامة الرسمية لموسم 2027، والتي تشهد عودة جائزتي تركيا والبرتغال بعد غياب استمر عدة سنوات.

وأكدت حلبة لوسيل عودة سباق السرعة (سبرنت) ضمن جولة قطر في عام 2027، لتصبح واحدة من 10 جولات فقط تستضيف هذه الصيغة خلال الموسم.

ويقام سباق السرعة السبت لمسافة تقارب 100 كيلومتر، بنظام نقاط مستقل عن سباق الجائزة الكبرى الرئيسي المقرر الأحد.

وبدأت حلبة لوسيل استضافة منافسات فورمولا - 1 عقب انضمام قطر إلى رزنامة بطولة العالم عام 2021، كما تستضيف عدداً من أبرز بطولات رياضة المحركات، من بينها بطولة العالم للدراجات النارية (موتو جي بي) وبطولة العالم لسباقات التحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.

ويبلغ طول مضمار حلبة لوسيل 38.‏5 كيلومتر، ويضم 16 منعطفاً وعدداً من مناطق التجاوز، إلى جانب نظام متطور للإضاءة يتيح إقامة السباقات ليلاً.

ومن المتوقع أن تكتسب جائزة قطر الكبرى أهمية كبيرة في سباق المنافسة على لقبي السائقين والصانعين، نظراً لإقامتها في الجولة قبل الأخيرة من الموسم، ما يجعل نقاطها حاسمة قبل ختام البطولة.

وأوضحت حلبة لوسيل أنه سيجري الإعلان لاحقاً عن موعد طرح تذاكر نسخة 2027، فيما لا تزال تذاكر سباق جائزة قطر الكبرى لعام 2026 متاحة عبر الموقع الرسمي للحلبة.

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الفورمولا 1 قطر
الرياضة رياضة عالمية

«أبطال آسيا 2»: ريمونتادا الوحدة تقوده لصدارة المجموعة الأولى

من المواجهة التي جمعت الكويت والوحدة في دوري أبطال آسيا 2 (نادي الكويت الكويتي)
من المواجهة التي جمعت الكويت والوحدة في دوري أبطال آسيا 2 (نادي الكويت الكويتي)
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«أبطال آسيا 2»: ريمونتادا الوحدة تقوده لصدارة المجموعة الأولى

من المواجهة التي جمعت الكويت والوحدة في دوري أبطال آسيا 2 (نادي الكويت الكويتي)
من المواجهة التي جمعت الكويت والوحدة في دوري أبطال آسيا 2 (نادي الكويت الكويتي)

اعتلى الوحدة الإماراتي صدارة ترتيب المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني.

وقلب الوحدة تأخره صفر-2 أمام ضيفه الكويت الكويتي، ليحقق انتصاراً ثميناً ومثيراً عليه بنتيجة 3-2، الأربعاء، في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

وحصل الوحدة على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة لتصدر الترتيب بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الخالدية البحريني وناساف الأوزبكي، في حين بقي الكويت بلا رصيد من النقاط في ذيل الترتيب.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث يلتقي ناساف مع الوحدة في قرشي، والكويت مع الخالدية في الصليبخات.

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دوري أبطال آسيا الإمارات
الرياضة رياضة عالمية

بيدرو يطالب بلقب جديد لثلاثي تشيلسي المتألق

بيدرو يحتفل بأحد أهدافه مع تشيلسي (أ.ب)
بيدرو يحتفل بأحد أهدافه مع تشيلسي (أ.ب)
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بيدرو يطالب بلقب جديد لثلاثي تشيلسي المتألق

بيدرو يحتفل بأحد أهدافه مع تشيلسي (أ.ب)
بيدرو يحتفل بأحد أهدافه مع تشيلسي (أ.ب)

دعا البرازيلي جواو بيدرو إلى إطلاق لقب جديد على ثلاثي هجوم تشيلسي الإنجليزي المتألق، وذلك في معرض حديثه عن التناغم المتزايد بينه وبين كول بالمر ومورجان روجرز.

وقد أطلق المشجعون على هذا الثلاثي لقبي «جي بي مورجان» و«سي بي آر» بعد بدايتهم الرائعة في الموسم الجديد.

ويرى اللاعب البرازيلي أن الثلاثي يكمل بعضه البعض بشكل جيد.

وقال بيدرو في حديث لشبكة «مين إن بليزر ميديا نيتوورك»: «مورجان لاعب يتمتع بمهارة عالية، إذ يمكنه مراوغة لاعبين أو ثلاثة والتقدم بالكرة، وهذا ما نتوقعه منه، وقد بدأ الموسم بشكل ممتاز».

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «بالنسبة لكول، أحاول دائماً تمرير الكرة إلى قدميه، بينما أمرر لمورجان في المساحات الخالية لمنحه فرصة الدخول في مواجهات فردية، واحد ضد واحد، أما مهمتي فتتمثل في الركض وانتظار تمريراتهم؛ علي فقط الركض ثم التسجيل».

ومع ذلك، لم يبدِ بيدرو حماساً كبيراً للألقاب التي أطلقها المشجعون على الثلاثي.

وقال: «علينا إيجاد لقب مميز، فأنا لا أحب لقب (سي بي آر)، وهو (بالمر) لا يحب (جي بي مورجان)، لذا نحتاج إلى شيء وسط يرضي الجميع».

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