هندرسون يجدد عقده مع كريستال بالاس حتى 2030

أعلن كريستال بالاس تمديد عقد حارسه وقائده دين هندرسون حتى عام 2030، ليحسم مستقبله مع النادي قبل انطلاق مشوار الفريق في بطولة الدوري الأوروبي.

وانضم هندرسون إلى كريستال بالاس قادماً من مانشستر يونايتد عام 2023، وخاض منذ ذلك الحين أكثر من 100 مباراة بقميص «النسور»، كما ساهم في تتويج الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي تحت قيادة المدرب أوليفر جلاسنر الموسم الماضي.

وارتدى هندرسون شارة قيادة الفريق عقب انتقال مارك جيهي إلى مانشستر سيتي في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال الحارس الإنجليزي بعد تجديد عقده: «عشنا معاً لحظات مذهلة وليالي لا تُنسى وأياماً مجيدة. إنها ذكريات ستبقى محفورة في ذاكرتي إلى الأبد».

وأضاف: «تعلمت معنى ارتداء هذا القميص، والحصول على الثقة لارتداء شارة القيادة أمر أقدره حقاً ولن أعتبره يوماً أمراً مسلماً به».

وشدد هندرسون على قوة ارتباطه بالنادي وجماهيره، قائلاً: «أدرك تماماً ما يعنيه شعار النادي للجماهير. المشاعر تتأرجح بين لحظات الفرح والانكسار، وهناك مواسم لم يؤمن فيها أحد بقدراتنا ولحظات أثبتنا فيها خطأهم. هذا هو جوهر الانتماء إلى كريستال بالاس».

وأكد عدم تفكيره في الرحيل، مضيفاً: «لم يكن هناك أي خيار آخر. أنا فخور بكوني واحداً منكم، ولن أغادر إلى أي مكان آخر. أفضل سنوات مسيرتي لا تزال أمامي، وأنا سعيد بتكريسها لكريستال بالاس».

لكن هندرسون لن يكون حاضراً في المباراة الافتتاحية لكريستال بالاس في الدوري الأوروبي أمام ليخ بوزنان البولندي، الخميس، على ملعب «سيلهرست بارك»، إذ يواصل التعافي من إصابة في الكاحل.

ومن المتوقع أيضاً أن تحرمه الإصابة من المشاركة مع منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.