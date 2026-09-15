كأس الرابطة: يونايتد لمداواة جراحه ومصالحة جماهيره أمام برايتون اليوم

بعد تحقيقهما نتائج متباينة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الأسبوع، يلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه برايتون، اليوم، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن منافسات الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
ويسعى يونايتد لمداواة جراحه، حيث يخوض المباراة بعد خسارته لقاء الديربي رقم 100 أمام ضيفه وجاره اللدود مانشستر سيتي، الأحد، بهدف مثير للجدل أمام منافس لعب نحو 70 دقيقة منقوصاً بعشرة لاعبين.
جاء هدف فوز مانشستر سيتي، الذي سجله المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند في الشوط الثاني رغم تداخل زميله الأرجنتيني إنزو فرنانديز في اللعب وهو في موقف تسلل. ومن حق مانشستر يونايتد أن يشعر بالظلم جراء الاعتراف بـ«خطأ في التقدير» من تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، لكن الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» فشل في النهاية في استغلال التفوق العددي الذي حظي به لأكثر من ساعة. وافتقر خط هجوم المدرب مايكل كاريك، المتعثر بشدة، إلى الحلول الإبداعية، وهو ما جعل الإيطالي جيانلويغي دوناروما، حارس مرمى سيتي، لا يتعرض إلا لتصدٍّ واحد مؤثر فقط في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر المباراة، التي شهدت طرد زميله فيل فودين في الدقيقة 23.
وبعدما أنهى الموسم الماضي بقوة في الدوري الإنجليزي، بدأ مانشستر يونايتد الموسم الجديد بشكل باهت للغاية، حيث حقق انتصاراً وحيداً فقط من مبارياته الأربع الأولى في الدوري، مقابل تعادل واحد وخسارتين، وأخفق في الحفاظ على نظافة شباكه في أي مباراة، واستقبلت شباكه 7 أهداف.
ويتأخر مانشستر يونايتد بالفعل بفارق 8 نقاط عن كل من آرسنال ومانشستر سيتي، اللذين يتقاسمان صدارة الترتيب، فيما يبدو أن آمال المنافسة على اللقب هذا الموسم تلاشت تماماً في وقت مبكر للغاية.
وقبل التوجه لمواجهة فولهام -الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن- في مباراته المقبلة بالدوري يوم الأحد المقبل، سيسعى يونايتد لتصحيح المسار أمام برايتون في كأس الرابطة، وهي البطولة التي فازوا بلقبها ست مرات (ثالث أكثر الفرق تتويجاً)، والتي كان آخرها في موسم 2022 - 2023.
وتعرَّض يونايتد للهزيمة في آخر مواجهة جمعته ببرايتون في مسابقات الكأس، حيث خسر بنتيجة 1 - 2 على أرضه في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن يثأر من الفريق الملقب بـ«طيور النورس»، بالتغلب عليه بنتيجة 3 - صفر ببطولة الدوري خلال اليوم الختامي للموسم الماضي.
على جانب آخر، يقدم برايتون أداءً رائعاً في بطولة الدوري، إذ يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 7 نقاط، عقب تحقيقه انتصارين مقابل تعادل واحد وخسارة وحيدة. وأحرز لاعبو برايتون 13 هدفاً في مباريات الفريق الأربع الأولى هذا الموسم بالمسابقة، وهو أعلى معدل تهديفي في الدوري، مما يمثل أفضل حصيلة لهم في هذه المرحلة من الموسم عبر تاريخ مشاركاتهم الـ14 في دوري الأضواء.
وقدم فريق المدرب الألماني فابيان هورزيلر، أداءً هجومياً كاسحاً أمام كوفنتري سيتي، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، الأحد، حيث اكتسح مضيفه الصاعد حديثاً بنتيجة 5 - صفر، محققاً ثاني أكبر انتصار له في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وبينما أبدى هورزيلر سعادته بالأداء الهجومي لناديه في هذا الفوز «الاستثنائي»، الذي شهد تسجيل خمسة لاعبين مختلفين أهداف الفريق، فقد أشاد أيضاً بـ«رجل المباراة» حارس المرمى الهولندي بارت فيربروخن، الذي تصدى لست كرات وحافظ على نظافة شباكه للمرة الرابعة في ست مباريات خاضها الفريق بجميع البطولات هذا الموسم.
وبعد لقاء الكأس، ينتظر برايتون مواجهة صعبة بالدوري على أرضه أمام آرسنال (حامل اللقب).
ورغم ذلك، يمكن لبرايتون الحصول على الثقة من سجل المواجهات المباشرة الأخيرة ضد مانشستر يونايتد، حيث حقق الفريق 7 انتصارات في آخر 11 مواجهة جمعت الفريقين في كل المنافسات، مقابل أربع هزائم، وسجل لاعبوه هدفين على الأقل في ستة من تلك الانتصارات، علماً بأن أربعة من هذه الانتصارات تحققت في معقل يونايتد.
وفي الدور الثالث أيضاً يلتقي إيفرتون مع ولفرهامبتون، وأستون فيلا ضد كوفنتري، وشيفيلد يونايتد أمام فليتوود، اليوم.