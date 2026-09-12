بعد حمزة عبد الكريم... برشلونة سيعدّل عقود لاعبيه الشباب

ذكر تقرير إعلامي أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يستعد لتعديل عقود عدد من لاعبيه الشباب، وذلك بعدما جدد عقد اللاعب المصري حمزة عبد الكريم حتى 2030.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن النادي يريد تعديل عقود مارك بيرنال، وجيرارد مارتين، وتشافي إسبارت، وبريان فارينياس، وذلك بعد أن تزايدت أهميتهم تحت قيادة المدير الفني هانسي فليك.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بدأت بالفعل مع ممثلي بيرنال (19 عاماً) الذي يمتد عقده حتى 2029، والذي يوجد شرط جزائي في عقده يصل إلى 500 مليون يورو.

ويحتاج أيضاً جيرار مارتين، الذي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى عام 2028، إلى تأمين عقد جديد يمتد لعدة سنوات، إلى جانب زيادة في راتبه، ورفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ويرغب برشلونة كذلك في تعديل عقود تشافي إسبارت وبريان فارينياس بما يتناسب مع وضعهما الجديد. فقد فرض إسبارت (19 عاماً) نفسه في الفريق الأول هذا الموسم، رغم أنه لا يزال يتقاضى راتباً مماثلاً لما يحصل عليه لاعب في الفريق الرديف.

وينطبق الأمر ذاته على فارينياس (20 عاماً)، والذي قرر فليك في النهاية الإبقاء عليه ضمن الفريق بعد إصابة فرينكي دي يونغ، ومن المتوقع أن يمدد عقده مع النادي حتى عام 2031.