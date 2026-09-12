فليك يحذر نجوم برشلونة «للحفاظ على تركيزهم»

حذّر مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك لاعبيه، السبت، من أن أي تراجع في التركيز، قد يعيدهم إلى أرض الواقع بعد بداية موسم مدهشة.

وفاز حامل لقب الدوري الإسباني بجميع مبارياته الخمس في مختلف المسابقات، مسجلاً 22 هدفاً ومستقبلاً ثلاثة، قبل حلوله ضيفاً الأحد على ليفانتي في خامس جولات «لا ليغا».

وقال فليك للصحافيين: «نعرف أن الأمور في كرة القدم يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة. يعجبني أننا نستمتع بالوضع (حالياً)».

وأضاف: «إذا غيّرنا شيئاً من هذه العقلية فسنسير في الاتجاه الخاطئ، وهذا ما لا نرغب فيه».

وتألق نجوم هجوم برشلونة، ومن بينهم البرازيلي رافينيا ولامين جمال، في الأسابيع الأخيرة، بتسجيلهم 5 أهداف في مرمى فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى أهداف في مرمى كل من رايو فايكانو وفالنسيا وإلتشي في الدوري.

وتابع فليك: «نحن سعداء جداً بأننا نلعب بهذا المستوى، لكننا نعرف أن علينا مواصلة إثبات ذلك في كل مباراة».

وأضاف: «نعرف أننا نملك جودة كبيرة، لكننا (أيضاً) نقوم بأمور مهمة بالنسبة لنا، عندما نحافظ على ضغط عالٍ، ونكون مركزين ونشيطين».

ويتمثل الهدف الرئيس لـ«بلاوغرانا» هذا الموسم في الفوز بدوري أبطال أوروبا الذي حققه آخر مرة عام 2015، لكن فليك أكد أن الرئيس جوان لابورتا حريص أيضاً على إحراز لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

وأضاف: «تحدثت مع الجماهير، ومع الناس في برشلونة، هذا العام علينا أن نفوز بدوري أبطال أوروبا، وبالطبع هذا حلم بالنسبة لنا، وهدفنا أن نفوز به».

وتابع: «قال الرئيس إن الدوري الإسباني مهم أيضاً، والفوز به 3 مرات على التوالي سيكون أمراً رائعاً».