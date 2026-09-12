«جائزة سان مارينو للموتو جي بي»: مارك ماركيز يفوز بسباق السرعة... ويقترب من صدارة الترتيب

يستعد روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي لاستدعاء عدد من الوجوه الجديدة إلى قائمة الأزوري خلال مباراتي بلجيكا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية.

ويبدأ المنتخب الإيطالي حقبته الثانية تحت قيادة مانشيني بمواجهة بلجيكا في روما يوم 25 سبتمبر (أيلول)، قبل أن يحل ضيفاً على تركيا بقيادة المدرب الإيطالي فينتشنزو مونتيلا يوم 28 من الشهر نفسه، فيما يلتقي فرنسا في باريس يوم 2 أكتوبر (تشرين الأول).

وذكرت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، السبت، أن مانشيني تواصل بالفعل مع نحو 70 لاعباً لإبلاغهم بأنهم محل دراسة، على أن تضم القائمة النهائية نحو 30 لاعباً، ومن المقرر إعلانها يوم الجمعة 18 سبتمبر.

ويركز مانشيني في البداية على حسم موقف بعض اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة، لتفادي إمكانية اختيارهم تمثيل منتخبات أخرى. ومن بين هؤلاء عيسى دومبيا لاعب سبورتنغ لشبونة، الذي ولد ونشأ في إيطاليا وخاض ثلاث مباريات مع منتخبها تحت 21 عاماً، لكنه لم يشارك مع المنتخب الأول حتى الآن.

كما يحظى سامويلي إيناشيو، موهبة بوروسيا دورتموند البالغ 18 عاماً، باهتمام خاص؛ إذ سبق له خوض مباراة دولية واحدة مع إيطاليا في يونيو (حزيران) 2026، لكنها كانت ودية، ما يعني أنه لا يزال قادراً من الناحية القانونية على تغيير المنتخب الذي يمثله في مباراة رسمية، وسط اهتمام من البرازيل بضمه.

أما أليساندرو رومانو، الذي أتم عامه العشرين في يونيو الماضي، فقد ولد في سويسرا ومثل منتخبها في جميع الفئات السنية حتى تحت 20 عاماً، لكنه قرر قبل أيام قليلة تغيير ارتباطه الدولي واختيار تمثيل إيطاليا. ولفت لاعب وسط كالياري الأنظار بعدما سجل هدف فريقه الأول خلال الفوز على بارما في الدوري الإيطالي.

ومن بين اللاعبين الآخرين الذين قد يحصلون على فرصة مع المنتخب الأول بعد تألقهم في الدوري الإيطالي هذا الموسم ألفادجو سيسي لاعب ميلان، وماتيا ليبرالي لاعب كومو، وكونستانتينو فافاسولي لاعب نابولي، وسيموني لونتاني لاعب بارما، إلى جانب مايكل كايودي، الظهير الأيمن البالغ 22 عاماً والمحترف في برينتفورد.

ولا يزال هناك لاعبان آخران من أصحاب الأصول المزدوجة ضمن حسابات مانشيني، ولكن يغيب ماتيو بالما لاعب أودينيزي حالياً بسبب الإصابة، ولذلك لا يحتاج إلى حسم اختياره بين إيطاليا وألمانيا في الوقت الراهن. كما لم يحسم نيكولو تريزولدي، مهاجم كلوب بروج الذي سبق له تمثيل ألمانيا تحت 21 عاماً، موقفه، ويبدو أنه لن يتخذ قراره قبل بطولة أوروبا تحت 21 عاماً.