«جائزة سان مارينو للموتو جي بي»: مارك ماركيز يفوز بسباق السرعة... ويقترب من صدارة الترتيب

تفوق مارك ماركيز، متسابق دوكاتي، على ماركو بتسيكي، متسابق أبريليا ليفوز بسباق السرعة بجائزة سان مارينو الكبرى، ضمن بطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي»، السبت، ويقلص الفارق الذي يفصله عن خورخي مارتن، متصدر الترتيب العام، والذي حل في المركز الثالث.
وكان بتسيكي قد حطم الرقم القياسي للفة ليحسم مركز أول المنطلقين، متقدماً على ماركيز، لكن انطلاقة متسابق دوكاتي كانت مثالية قبل أن ينقض من خط التسابق الداخلي للمنعطف الأول لينتزع الصدارة.
ولم يتخل ماركيز عن الصدارة أبداً، وفاز بسباق السرعة ليقلص الفارق الذي يفصله عنه مارتن، متصدر الترتيب العام، إلى 14 نقطة، بينما يتأخر بتسيكي بفارق 22 نقطة عن الصدارة، بعد أن حقق أفضل نتيجة له في سباق سرعة هذا الموسم.