«جائزة إسبانيا الكبرى»: أنتونيلي يواصل الهيمنة ويتصدر التجارب الحرة الأخيرة

سجّل الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، السبت، أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى، المقرر إقامته الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، وذلك بعد أن توقفت التجربة لفترة طويلة بسبب العمل الذي استغرق وقتاً طويلاً لإصلاح الحواجز، بعدما اصطدم بها البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري.

وسجل أنتونيلي، متصدر ترتيب فئة السائقين، أسرع زمن للفة؛ حيث سجّل زمناً بلغ دقيقة و32.797 ثانية، ليتفوق على سائق فريق فيراري، المونوغاسي شارل لوكلير بفارق 0.166 ثانية. وجاء الأسترالي أوسكار بياستري في المركز الثالث، وخلفه زميله بفريق مكلارين البريطاني لاندو نوريس.

وجاء الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول في المركز الخامس، ثم البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس الثاني، في المركز السادس.

وتوقفت التجربة الحرة الثالثة مع تبقي نحو 36 دقيقة على نهايتها، بعدما فقد هاميلتون السيطرة على سيارته عند المنعطف الأخير، وانطلق مباشرة نحو الحائط، ما أدى إلى رفع العلم الأحمر.

وتمكن هاميلتون من الرجوع بالسيارة إلى الخلف، وبدأ التحرك بها عائداً إلى منطقة الصيانة، ورغم إبلاغه من جانب الفريق بالتوقف، واصل بطل العالم 7 مرات القيادة. لكن فريق فيراري نجح في إقناعه بإيقاف السيارة والسماح بإخراجها من الحلبة.

وربما كان هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، يحاول العودة إلى منطقة الصيانة بنفسه، حتى يتمكن الفريق من إصلاح السيارة، ويعود لاستكمال التجربة الحرة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هاميلتون سيحصل على عقوبة بسبب قيامه بقيادة سيارة في ظروف غير آمنة.

واستمر احتساب الوقت في البداية، قبل أن يتم تثبيته في النهاية عند 15 دقيقة و38 ثانية، فيما توقفت التجربة بسبب الصعوبات التي واجهها منظمو السباق في إصلاح الحواجز.

واستؤنفت التجربة الحرة بعد توقف استمر لأكثر من 40 دقيقة.

وكان حادث هاميلتون هو الواقعة الثانية على مضمار مدريد الجديد، الذي يظهر للمرة الأولى في جدول سباقات «فورمولا 1»، والذي تم وصفه بأنه «مجنون» و«مخيف» و«الأكثر تعقيداً» في الموسم.

ووقع حادث آخر مع نهاية التجربة الثالثة حينما اصطدم البريطاني أوليفر بيرمان بالحواجز وانزلق بمحازاتها.

ويُمثل مضمار مدريد تحدياً كبيراً؛ نظراً لمنعطفاته السريعة، كما يضم عدة أقسام تكاد تنعدم فيها رؤية السائقين لما ينتظرهم أمامهم، فضلاً عن ندرة مناطق الخروج عن المسار (مناطق الأمان).

وتقام التجربة الرسمية في وقت لاحق من السبت، فيما يقام السباق الرئيسي الأحد.