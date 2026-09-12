إنريكي يحث لاعبي سان جيرمان على تحويل الانتقادات لصالحهم

حث لويس إنريكي لاعبي باريس سان جيرمان على تحويل الانتقادات الموجهة إليهم إلى دافع إيجابي، وذلك في الوقت الذي يسعون فيه لإنهاء سلسلة تعثرهم في بداية مشوارهم بالدوري الفرنسي عند مواجهة فريق بريست.

وقد وضع باريس سان جيرمان مشكلاته المحلية جانباً حين اكتسح سلوفان براتيسلافا بنتيجة 6 - 1 في دوري أبطال أوروبا، منتصف الأسبوع، إلا أن حامل اللقب يمتلك نقطتين فقط من أول 3 مباريات له في الدوري، وذلك عقب خسارته على أرضه بنتيجة 1 - 2 أمام موناكو، الأسبوع الماضي.

وفي مؤتمر صحافي عُقد، السبت، سُئل إنريكي عن الانتقادات التي طالت اللاعب إيليا زابارني في الأسابيع الأخيرة، فأجاب بأن على الجميع في النادي توقُّع الانتقادات واستغلالها كوقود لتحفيزهم.

وقال إنريكي حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «هذا أمر طبيعي. عندما تكون في نادٍ مثل باريس سان جيرمان، تكون هناك انتقادات دائماً. حتى لو فزت في 6 مباريات، قد تثار انتقادات حول حراس المرمى، أو الظهير الأيسر، أو قلبَي الدفاع، أو المهاجمين الذين لا يسجلون؛ هذا أمر طبيعي».

وأضاف: «من الإيجابي أن تكون هناك ضجة أو حديث حولنا؛ لأن ذلك يعني أننا في نادٍ كبير. إذا نظرنا إلى ما حدث، العام الماضي، فسنجد أنه كانت هناك انتقادات طالت عثمان ديمبيلي، وطالتني شخصياً، وكذلك ديزيري دوي الذي قيل إنه لم يكن بالمستوى المطلوب».

وتابع قائلاً: «كل هذا طبيعي، وأعتقد أنه أمر عادل. عليك أن تدرك أنك في واحد من أكبر الأندية في العالم؛ لذا فمن الطبيعي أن تكون هناك متطلبات وتوقعات من اللاعبين بشكل فردي، وعليك أن تعلم أنه بإمكانك التحسن كل يوم».

وأضاف: «لا أقول إن الأمر غير عادل، بل أعتقد أنه عادل؛ إذ ينبغي أن يدفعك ذلك لتصبح أفضل».