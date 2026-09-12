وفاة مشجع براونشفايغ أثناء مباراة بدوري الدرجة الثانية الألماني

احتفالية ثنائي دورتموند جيراسي وفابيو سيلفا بالفوز على بادربورن (أ.ب)

استمرَّ الصراع الشرس بين فرايبورغ وبروسيا دورتموند بعد أن حقَّقا الفوز، السبت، في الجولة الـ3 لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

واكتسح فرايبورغ ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ 5 - صفر، وفاز دورتموند على ضيفه بادربورن 3 - صفر، في الوقت الذي ابتعد فيه أوغسبورغ عن صراع الصدارة بعد تعادله في اللحظات الأخيرة مع ضيفه باير ليفركوزن 2 - 2.

ويتصدر فرايبورغ جدول ترتيب «البوندسليغا» برصيد 9 نقاط بالتساوي مع دورتموند.

وفي مباريات أخرى، فاز هوفنهايم على ضيفه شتوتغارت 2 - 1 وآينتراخت فرانكفورت على مستضيّفه ماينز 3 - 1.

وعلى ملعب «سيغنال إيدونا بارك»، سجَّل فابيو سيلفا هدف التقدم لدورتموند في الدقيقة الخامسة، بعدما تلقى تمريرة بينية من سيرهو جيراسي وانطلق نحو المرمى قبل أن يسدِّد بنجاح في الشباك، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، متجاوزاً إجمالي أهدافه الـ3 مع الفريق طوال الموسم الماضي.

وأهدر دورتموند فرصةً لتعزيز تقدمه عندما سجَّل جيراسي هدفين ألغاهما الحكم بداعي التسلل، الأول في الدقيقة 32 والثاني قبل نهاية الشوط الأول، بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وضاعف فيليكس نميشا تقدم دورتموند في الدقيقة 80 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مستغلاً تمريرة من ماكسيميليان بيير، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجِّل الهدف الثالث في الدقيقة 89 بلمسة رائعة نحو الزاوية البعيدة بعد تمريرة من مارسيل سابيتسر.

وواصل دورتموند بدايته القوية بعدما تغلب على فياريال الإسباني 3 - 2 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، بينما لا يزال بادربورن، العائد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى، بلا فوز ولم يحرز أي هدف بعد خسارته صفر - 1 أمام فرايبورغ في الجولة الماضية.

وبدأ دورتموند مسيرته في الموسم الحالي لـ«البوندسليغا» بالفوز على هامبورغ 2 - صفر، ثم تغلب على مستضيّفه هوفنهايم 3 - 2 في الجولة الثانية.

وفرّط أوغسبورغ في فوز كان في متناول يده، وتعادل مع ضيفه باير ليفركوزن 2-2، بعد أن كان متقدماً 2 - 1.

وبدأ ليفركوزن المباراة بشكل أفضل، وترجم أفضليته إلى هدف في الدقيقة 18 عن طريق كريستيان كوفاني، الذي استغل تمريرة من إدموند تابسوبا، وسيطر على الكرة بلمسة واحدة قبل أن يراوغ الحارس فين داهمن ويسددها داخل الشباك.

وحافظ ليفركوزن على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول، رغم محاولات أوغسبورغ للعودة.

وفي الدقيقة 50، أدرك مايكل غريغوريتش التعادل لأوغسبورغ بعدما مرَّر هينس بيرينز كرة رائعة خلف دفاع ليفركوزن، لينفرد المهاجم النمساوي ويسدد الكرة بلمسة واحدة إلى داخل المرمى. وبعد 5 دقائق فقط، أكمل غريغوريتش انتفاضة أصحاب الأرض، عندما ارتقى دون رقابة لكرة من ركلة ركنية نفَّذها فابيان ريدر ووضعها برأسه في الشباك، مسجِّلاً هدفه الثاني في المباراة.

ورفع غريغوريتش رصيده إلى 38 هدفاً مع أوغسبورغ في الدوري الألماني، لينفرد بالرقم القياسي بوصفه أفضل هداف في تاريخ النادي بالمسابقة متجاوزاً ألفريد فينبوغاسون.

وحاول ليفركوزن إدراك التعادل، وسجَّل الجزائري إبراهيم مازا هدفاً في الدقيقة 61، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)؛ بسبب مخالفة ارتكبها غاريل كوانساه في بداية الهجمة.

وبدا أوغسبورغ في طريقه للحفاظ على تقدمه حتى الدقيقة 89، عندما أدرك البديل باتريك شيك التعادل لليفركوزن بلمسة ذكية من مسافة قريبة، مستغلاً كرة وصلت إليه من مالك تيلمان.

ودخل أوغسبورغ المباراة متصدراً الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الكبير 4 - 1 على آينتراخت فرانكفورت في الجولة السابقة، بينما حقَّق ليفركوزن انتصاراً عريضاً 4 - صفر على يونيون برلين.

وشهدت المباراة مشاركة حارس أوغسبورغ فين داهمن في مباراته رقم 100 بالدوري الألماني.

لاعبو أوغسبورغ يحيون جماهيرهم بعد التعادل مع ليفركوزن (إ.ب.أ)

وعلى ملعب «أوروبا بارك»، افتتح يانيك إنغلهايرت التسجيل لفرايبورغ في الدقيقة 23، عندما أخطأ حارس مونشنغلادباخ موريتس نيكولاس في الخروج للتعامل مع ركلة ركنية نفَّذها ديري شيرهانت، لتصل الكرة إلى إنغلهايرت الذي وضعها برأسه في المرمى الخالي.

وأضاف إيغور ماتانوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 29 بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، بعد تمريرة من ماتياس جينتر، لتستقر الكرة في الزاوية السفلى.

وتلقى تيم كلايندينست لاعب غلادباخ البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 52؛ بسبب الخشونة ضد فيليب لينارت، ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

وأضاف ماتانوفيتش هدفه الشخصي الثاني والثالث لفرايبورغ في الدقيقة 77 بضربة رأس من مسافة قريبة بعد عرضية من جيردي ماكينغو، ثم سجَّل إنغلهايرت هدفه الثاني والرابع لأصحاب الأرض بعد دقيقتين فقط بتسديدة قوية من خارج المنطقة إثر تمريرة من ماتياس جينتر.

واختتم ماكسيميليان إيغيشتاين خماسية فرايبورغ في الدقيقة 86، بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس موريتس نيكولاس إثر عرضية من ماكينغو، ليسددها من مسافة قريبة داخل الشباك.