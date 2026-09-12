«لا ليغا»: المغربي زبيري يقود سانتاندير لفوز مثير على ألافيس

فاز راسينغ سانتاندير على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2/1، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع راسينغ رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز السابع.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند عشر نقاط في المركز الثاني في الترتيب.

وتقدم ألافيس عن طريق فيل كوسكي في الدقيقة 18، قبل أن يدرك المغربي الشاب ياسر زبيري التعادل لفريق راسينغ في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 53 سجل راسينغ الهدف الثاني عن طريق زبيري مجددا، ليخطف فريقه النقاط الثلاث.