أنطونيو يعود لكرة القدم الإنجليزية بالانضمام إلى واتفورد

انضم ميكايل أنطونيو إلى نادي واتفورد في صفقة انتقال حر لمدة عام واحد ليعود مهاجم وست هام يونايتد السابق إلى كرة القدم الإنجليزية.

وتعرض اللاعب (36 عاماً)، وهو أفضل هداف في تاريخ وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، لحادث سير خطير في ديسمبر (كانون الأول) 2024 عندما اصطدمت سيارته بشجرة وهو في طريقه إلى المنزل عائداً من التدريب. وأصيب بكسر في عظم الفخذ في 4 مواضع، ولم يلعب مع الفريق مجدداً.

ورحل أنطونيو عن وست هام في أغسطس (آب) 2025 بعد أن قرر النادي اللندني عدم تجديد عقده. وهبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن احتل المركز 18 في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي.

وانضم أنطونيو إلى السيلية القطري في مارس (آذار) وهو أول نادٍ ينضم إليه منذ خضوعه لجراحة عقب الحادث.

وقال أنطونيو في بيان، الجمعة: «هناك مجموعة رائعة من اللاعبين هنا... إنهم في كامل تركيزهم، ومستعدون لإظهار قدراتهم هذا الموسم».

وأضاف: «واتفورد نادٍ كبير، وأنا بصدد الانضمام إليه، وآمل في تحقيق النجاح والمساعدة بكل ما أستطيع».

وتابع: «سجلت بعض الأهداف في مرمى واتفورد! لذا آمل أن أتمكن من تسجيل بعض الأهداف لصالح واتفورد الآن عندما أكون في أفضل حالاتي».

ويحتل واتفورد المركز الثاني عشر في دوري الدرجة الأولى برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.