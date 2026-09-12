سيميوني يركز على تحسين دفاع أتلتيكو قبل مواجهة سوسيداد

أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن فريقه بحاجة إلى تحسين أدائه الدفاعي للعودة إلى سكة الانتصارات.

ومر أتلتيكو بأسبوع صعب، حيث خسر بنتيجة 1-2 أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، وذلك بعد هزيمته بنتيجة صفر-3 أمام أتلتيك بلباو في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

ويعود الفريق لمنافسات الدوري الإسباني بمواجهة ريال سوسيداد، الأحد، سعياً لاستعادة المستوى الذي مكنه من حصد سبع نقاط في مبارياته الثلاث الأولى.

وقال سيميوني، مدرب أتلتيكو، قبل رحلة فريقه إلى سان سيباستيان: «لدينا مجال للتحسن، لكن الفريق قدم أشياء جيدة للغاية».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «نحتاج إلى التحسن دفاعياً للحفاظ على نظافة شباكنا وزيادة فرصنا في التطور، خاصة أننا سجلنا أهدافاً في كل المباريات باستثناء واحدة».

وتابع: «نحن لا ننظر إلى ما يفعله الآخرون، بل نركز على ما نفعله نحن».

وأضاف: «ندرك مدى أهمية المباراة، فخصمنا يقدم أداءً تنافسياً قوياً ويعتمد على اللعب الجماعي المميز».