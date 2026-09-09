بوش مدرب آيندهوفن يراهن على تطوّر فريقه قبل انطلاق مشاركته بدوري الأبطال

يعتقد بيتر بوش، مدرب فريق آيندهوفن أن فريقه في وضع أقوى بكثير قبل خوض مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا ضد شاختار دونيتسك على ملعب «فيليبس». ويسعى بطل هولندا لكسر لعنة المباريات الافتتاحية التي تلازمه، حيث خسر الفريق في الجولة الأولى خلال مشاركاته الخمس الأخيرة في البطولة.

ويدخل آيندهوفن المباراة بمعنويات عالية استعداداً لمشاركته العشرين في الدور الرئيسي للبطولة، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المسجل باسم أياكس (19 مشاركة).

وقد أكد بوش أن فريقه قد تطور بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.

وفي المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة، أشار إلى أن آيندهوفن يقدم كرة قدم جماعية أفضل مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك، حذّر المدرب لاعبيه من أن المنافسات الأوروبية تتطلب مستوى أعلى من الحدة والتركيز لضمان حصد النقاط الثلاث.

وبدلاً من تحديد أهداف بعيدة المدى بشأن الترتيب النهائي في مرحلة الدوري، جدد بوش التأكيد على فلسفته القائمة على التعامل مع البطولة على أساس كل مباراة تلو الأخرى.

وقال: «يمكنني القول بثقة إن تطوّرنا وصل إلى مرحلة أكثر تقدماً بكثير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. نحن نلعب كرة قدم أفضل بكثير الآن، لكن يتعين علينا رفع مستوانا درجة أخرى من أجل دوري أبطال أوروبا».