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الرياضة رياضة عالمية

بوش مدرب آيندهوفن يراهن على تطوّر فريقه قبل انطلاق مشاركته بدوري الأبطال

بيتر بوش (رويترز)
بيتر بوش (رويترز)
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بوش مدرب آيندهوفن يراهن على تطوّر فريقه قبل انطلاق مشاركته بدوري الأبطال

بيتر بوش (رويترز)
بيتر بوش (رويترز)

يعتقد بيتر بوش، مدرب فريق آيندهوفن أن فريقه في وضع أقوى بكثير قبل خوض مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا ضد شاختار دونيتسك على ملعب «فيليبس». ويسعى بطل هولندا لكسر لعنة المباريات الافتتاحية التي تلازمه، حيث خسر الفريق في الجولة الأولى خلال مشاركاته الخمس الأخيرة في البطولة.

ويدخل آيندهوفن المباراة بمعنويات عالية استعداداً لمشاركته العشرين في الدور الرئيسي للبطولة، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المسجل باسم أياكس (19 مشاركة).

وقد أكد بوش أن فريقه قد تطور بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.

وفي المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة، أشار إلى أن آيندهوفن يقدم كرة قدم جماعية أفضل مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك، حذّر المدرب لاعبيه من أن المنافسات الأوروبية تتطلب مستوى أعلى من الحدة والتركيز لضمان حصد النقاط الثلاث.

وبدلاً من تحديد أهداف بعيدة المدى بشأن الترتيب النهائي في مرحلة الدوري، جدد بوش التأكيد على فلسفته القائمة على التعامل مع البطولة على أساس كل مباراة تلو الأخرى.

وقال: «يمكنني القول بثقة إن تطوّرنا وصل إلى مرحلة أكثر تقدماً بكثير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. نحن نلعب كرة قدم أفضل بكثير الآن، لكن يتعين علينا رفع مستوانا درجة أخرى من أجل دوري أبطال أوروبا».

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الدراج الألماني فلوريان ليبوفيتس يسجل عودة واعدة بعد 50 يوماً من تعرضه لحادث

فلوريان ليبوفيتس (أ.ف.ب)
فلوريان ليبوفيتس (أ.ف.ب)
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الدراج الألماني فلوريان ليبوفيتس يسجل عودة واعدة بعد 50 يوماً من تعرضه لحادث

فلوريان ليبوفيتس (أ.ف.ب)
فلوريان ليبوفيتس (أ.ف.ب)

عاد الدراج الألماني البارز فلوريان ليبوفيتس إلى المنافسات يوم الأربعاء بعد تعافيه من كسر في عظمة الترقوة، مقدماً أداءً واعداً في سباق «جيرو ديلا توسكانا» في إيطاليا.

ووصل ليبوفيتس إلى خط النهاية في مدينة بونتيديرا ضمن المجموعة الرئيسية (البيليتون) بعد قطع مسافة 189.4 كيلومتراً، لكنه برز أيضاً في المقدمة، وقام بدور محوري في قيادة السباق لصالح فريقه «ريد بول-بورا-هانسغروهي».

وفاز الإيطالي جوليو بيليزاري، زميله في الفريق، بالسباق الذي أقيم في بلاده، متفوقاً على الفرنسي جوردان جيجات والإيطالي الآخر كريستيان سكاروني. وكان ليبوفيتس قد غاب عن المنافسات لنحو شهرين إثر تعرضه للكسر خلال سباق فرنسا الدولي (تور دي فرانس)، حيث كان قد حل في المركز الثالث في العام الماضي.

ومن المقرر أن يشارك ليبوفيتس في ثلاثة سباقات أخرى في إيطاليا خلال الأيام المقبلة، وهي مشاركات ستحدد ما إذا كان بإمكانه أيضاً التنافس في بطولة العالم المقررة في مونتريال في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وربما يكون ليبوفيتس مرشحاً للمنافسة على الميداليات في سباقي ضد عقارب الساعة والطريق، لا سيما في ظل غياب النجم السلوفيني تادي بوغاتشار، الذي يغيب بدوره بسبب كسر في عظمة الترقوة تعرض له مؤخراً خلال سباق إسبانيا الدولي (فويلتا).

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سباق للدراجات رياضة ألمانيا
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بيريسيتش لاعب آيندهوفن يطالب الفريق بنقل تفوقه المحلي إلى دوري الأبطال

إيفان بيريسيتش (رويترز)
إيفان بيريسيتش (رويترز)
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بيريسيتش لاعب آيندهوفن يطالب الفريق بنقل تفوقه المحلي إلى دوري الأبطال

إيفان بيريسيتش (رويترز)
إيفان بيريسيتش (رويترز)

يعتقد إيفان بيريسيتش لاعب آيندهوفن أن فريقه مستعد تماماً لترك بصمة قوية في دوري أبطال أوروبا، وذلك مع استعدادهم لاستضافة شاختار دونيتسك على ملعب «فيليبس».

وبعد الفوز بلقب الدوري الهولندي لثلاثة مواسم متتالية، يشدد اللاعب الدولي الكرواتي على ضرورة أن يترجم أبطال هولندا هيمنتهم المحلية إلى نجاح على الصعيد القاري.

ويدخل آيندهوفن المباراة واضعاً نصب عينيه كسر «لعنة» الجولة الأولى التي تلازمه؛ إذ خسر الفريق مباراته الافتتاحية في دور المجموعات خلال مشاركاته الخمس السابقة في دوري أبطال أوروبا.

ويسجل الفريق الهولندي ظهوره العشرين في المرحلة الرئيسية من البطولة، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المحلي المسجل باسم أياكس.

وفي حديثه عن المشاركات الأوروبية السابقة، أكد بيريسيتش أن آيندهوفن لا يمكنه تحمل البداية المتعثرة أمام جماهيره، مشدداً على أهمية حصد النقاط الثلاث لتجنب تكرار عثرات بداية دور المجموعات التي عانى منها الفريق في الموسم الماضي.

كما قلل اللاعب من شأن إحباطه الأولي جراء استبداله في المباراة ضد أياكس، مؤكداً انسجامه التام مع المدرب بيتر بوش.

وقال بيريسيتش: «لقد توجنا باللقب ثلاث مرات متتالية، لذا فإن هذا الموسم هو الوقت المناسب لاتخاذ خطوة للأمام وتحقيق إنجاز أكبر في دوري أبطال أوروبا. مباراة الغد على أرضنا تعد مواجهة حاسمة».

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كرة القدم دوري أبطال أوروبا رياضة هولندا
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كلارك نجمة الدوري الأميركي لكرة السلة تستمتع بأجواء مونديال ألمانيا للسيدات

كيتلين كلارك (أ.ب)
كيتلين كلارك (أ.ب)
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كلارك نجمة الدوري الأميركي لكرة السلة تستمتع بأجواء مونديال ألمانيا للسيدات

كيتلين كلارك (أ.ب)
كيتلين كلارك (أ.ب)

أبدت كيتلين كلارك انبهارها الشديد بحماس الجماهير الدولية التي حضرت لمتابعة منافسات بطولة العالم للسيدات، وعدّت البطولة استراحة ممتعة بعيداً عن «صخب وجنون» موسم دوري كرة السلة الأميركي للسيدات.

وفي مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، تحدثت كلارك عن علاقتها بزميلتها ومنافستها أنجيل ريس، وكيف استلهمت أفكاراً من المدرب مايك كرزيجفسكي لتبني عقلية تضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار في السعي نحو الفوز بالبطولة، فضلاً عن الحديث عن تطور كرة السلة النسائية على الصعيد الدولي.

وقالت كلارك: «بالتأكيد أشعر بالضغط الناتج عن وجود كثير من الناس الذين يهتفون باسمي، لكنني أنظر للأمر من زاوية أننا نسهم في تطوير اللعبة عالمياً. إنها المرة الأولى التي ألعب فيها في أوروبا، ورؤية مدى حماس وشغف الناس باللعبة هنا -وإدراك الآفاق المستقبلية التي يمكن أن تصل إليها- أمر رائع للغاية».

وأضافت كلارك: «قد يكون من الجيد الحصول على استراحة قصيرة من صخب موسم دوري كرة للسلة للسيدات، لكن في الوقت نفسه، لن أغير أي شيء، فقد اعتدت تماماً على هذا الوضع».

ولطالما كانت كلارك محط الأنظار في عالم كرة السلة النسائية منذ أن قادت فريق جامعة أيوا للوصول إلى نهائيات بطولة الجامعات الأميركية مرتين متتاليتين، وشهدت إحداهما مواجهة قوية مع ريس.

كما جددت كلارك تأكيد مشاعرها تجاه منافستها الجامعية، مشيرة إلى أنها تقدر رغبة ريس في الفوز وإصرارها الدؤوب داخل الملعب.

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