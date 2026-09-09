عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:27 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إيقاف تيديسكو مدرب «بولونيا» مباراتين لسوء السلوك

دومينيكو تيديسكو (إ.ب.أ)
دومينيكو تيديسكو (إ.ب.أ)
TT
TT

إيقاف تيديسكو مدرب «بولونيا» مباراتين لسوء السلوك

دومينيكو تيديسكو (إ.ب.أ)
دومينيكو تيديسكو (إ.ب.أ)

قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيري إيه» إيقاف دومينيكو تيديسكو، مدرب «بولونيا»، مباراتين، لسوء السلوك، وذلك بعد أسابيع من تولّيه مسؤولية الفريق.

وتلقّى تيديسكو (40 عاماً) بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من مباراة فريقه و«ساسولو»، التي انتهت بالتعادل 2-2، مساء الأحد.

ووجّه المدرب الألماني إهانة لفظية لحَكَم اللقاء في الدقائق الأخيرة، ويتردد أنه واصل تجاوزاته داخل غرفة تبديل الملابس.

كما أعلنت الرابطة إيقاف جوي سابوتو، رئيس نادي بولونيا، عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2026.

وخابت آمال تيديسكو في انطلاقته مع «بولونيا»، حيث حصد الفريق نقطة واحدة فقط بعد مرور 3 جولات من «الدوري الإيطالي».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بن شيلتون يحتفل بإقصاء ألكاراس حامل لقب «فلاشينغ ميدوز» بطريقة كوميدية

رياضة عالمية بن شيلتون يحتفل بشكل كوميدي أمام جماهيره (إ.ب.أ)

بن شيلتون يحتفل بإقصاء ألكاراس حامل لقب «فلاشينغ ميدوز» بطريقة كوميدية

ودع الإسباني كارلوس ألكاراس، حامل لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس، منافسات نسخة العام الجاري بالخسارة أمام الأميركي بن شيلتون

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية جوسيب مارتينيز تسبب في خسارة فريقه (أ.ب)
رياضة عالمية

كيفو يدافع عن حارس إنتر بعد تسببه في الخسارة أمام الريال

دافع كريستيان كيفو مدرب إنتر ميلان عن الإسباني جوسيب مارتينيز حارس مرمى الفريق بعد تسببه في خسارة بطل الدوري الإيطالي أمام مضيفه ريال مدريد بنتيجة 1 - 2

«الشرق الأوسط» (مدريد )
رياضة عالمية كورتوا (رويترز)
رياضة عالمية

كورتوا يغيب عن بلجيكا في «دوري الأمم الأوروبية»

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الأربعاء، أن حارس المرمى تيبو كورتوا سيغيب عن تشكيلة المنتخب الأول في دوري الأمم الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
رياضة عالمية يايا توريه (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

يايا توريه أول مدرب أفريقي في دوري أبطال أوروبا

سيصبح العاجي يايا توريه أول مدرب أفريقي يقود فريقاً في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية في الدقيقة 23 تمدَّد كاريتساس على أرضية الملعب طالباً المساعدة (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

كاريتساس يتعرض لوعكة صحية خلال مباراة دورتموند وفياريال

تعرّض لاعب الوسط اليوناني الشاب في بوروسيا دورتموند الألماني، كونستانتينوس كاريتساس، لوعكة صحية، خلال مباراة فريقه أمام فياريال الإسباني.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الرياضة رياضة عالمية

بن شيلتون يحتفل بإقصاء ألكاراس حامل لقب «فلاشينغ ميدوز» بطريقة كوميدية

بن شيلتون يحتفل بشكل كوميدي أمام جماهيره (إ.ب.أ)
بن شيلتون يحتفل بشكل كوميدي أمام جماهيره (إ.ب.أ)
TT
TT

بن شيلتون يحتفل بإقصاء ألكاراس حامل لقب «فلاشينغ ميدوز» بطريقة كوميدية

بن شيلتون يحتفل بشكل كوميدي أمام جماهيره (إ.ب.أ)
بن شيلتون يحتفل بشكل كوميدي أمام جماهيره (إ.ب.أ)

ودع الإسباني كارلوس ألكاراس، حامل لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس، منافسات نسخة العام الجاري بالخسارة أمام الأميركي بن شيلتون بعد مباراة ماراثونية امتدت أربع ساعات و28 دقيقة بدور الثمانية، اليوم الأربعاء.

واجه ألكاراس، المصنف الثالث عالمياً، صعوبة كبيرة في مواجهة منافسه، حيث حسم النجم الإسباني المجموعة الأولى بنتيجة 7 / 6 (7 / 5)، ورد بن شيلتون بالفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 / 1 و6 / 3، قبل أن يتعادل حامل اللقب بحسم المجموعة الرابعة بنتيجة 6 / 1.

وانتزع بن شيلتون المصنف التاسع عالمياً بطاقة التأهل بالفوز بالمجموعة الخامسة بنتيجة 7 / 6 (10 / 7)، ويتأهل لمواجهة مواطنه فرانسيس تيافو في مباراة أميركية خالصة بالدور قبل النهائي.

وبإقصاء حامل اللقب، قفز بن شيلتون أربع خطوات للأمام، ليحتل المركز الخامس في التصنيف العالمي المباشر لرابطة لاعبي التنس المحترفين.

وامتدت المباراة للساعة الثالثة والنصف فجراً، بتوقيت نيويورك، لتكون أحدث مواجهة تمتد لمنتصف الليل في فلاشينغ ميدوز، وهو الأمر الذي أثار استياء اللاعبين، والجماهير.

وكان ألكاراس المصنف الثاني في البطولة، لكنه عاد للمنافسة بعد تعافيه من إصابة في المعصم حرمته من المشاركة في بطولتي فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، وويمبلدون.

كما يغيب الإيطالي يانيك سينر بسبب الإصابة، بينما ودع الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش المنافسات، ليبقى الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الأول حالياً بين الرجال.

وذكرت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» أن هذه الخسارة كسرت سلسلة من 18 فوزاً متتالياً لألكاراس في البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام».

وأضافت الوكالة أن بن شيلتون سوف يواجه فرانسيس تيافو الذي تأهل لقبل النهائي في أميركا المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرته بعد فوز ماراثوني آخر على مواطنه أليكس ميكلسن بنتيجة 5 / 7، 3 / 6، 7 / 5، 6 / 3، 7 / 6 (10 / 6).

وضمنت الولايات المتحدة وجود لاعب أميركي في المباراة النهائية، وسط مساعيها للفوز بأول لقب غراند سلام على مستوى الرجال منذ فوز أندي روديك باللقب في 2003.

وأشارت إلى أن ألكاراس سبق له أن خاض مباراة ماراثونية امتدت للفجر في بطولة أميركا المفتوحة، عندما أطاح بالإيطالي سينر في دور الثمانية بنسخة 2022، ليكمل مشواره نحو الفوز بأول ألقابه في غراند سلام ببلوغه 19 عاماً.

وسيكون على النجم الإسباني الانتظار لتحقيق لقب آخر، بينما بلغ بن شيلتون قبل النهائي في بطولات غراند سلام للمرة الثالثة بعد وصوله للمربع الذهبي في أميركا المفتوحة 2023، وأستراليا المفتوحة في 2025.

وقال ألكاراس عقب اللقاء الماراثوني: «أنا سعيد للغاية بوجودي هنا للمشاركة في البطولة، وخوض مثل هذه المباريات، وأنا بحالة صحية جيدة».

وأضاف النجم الإسباني: «لقد كانت مباراة متكافئة للغاية، لذا أنا محبط لعدم تحقيق الفوز».

وتابع: «لكنني سعيد وفخور بنفسي، وكفاحي في المباراة، لأنني كنت أعاني بدنياً، إلا أنني نجحت في تحفيز نفسي لبذل جهد إضافي».

من جانبه، قال بن شيلتون: «أكدت مراراً أن نيويورك أعظم مدينة رياضية في العالم، وهذا أعظم ملعب في العالم».

وأضاف ضاحكاً: «أتمنى ألا يضطر صديقي المقرب وشقيقتي الموجودان في المدرجات للذهاب إلى العمل في السادسة صباحاً، أي بعد ثلاث ساعات فقط».

وتابع: «سيكون أمراً رائعاً إذا حصلا على إجازة».

واختتم اللاعب الأميركي تصريحاته بالقول: «تشرفت بمنافسة كارلوس ألكاراس، وأعتز كثيراً بكل لحظة في مشواري بالبطولة».

مواضيع
تنس الرياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

كيفو يدافع عن حارس إنتر بعد تسببه في الخسارة أمام الريال

جوسيب مارتينيز تسبب في خسارة فريقه (أ.ب)
جوسيب مارتينيز تسبب في خسارة فريقه (أ.ب)
TT
TT

كيفو يدافع عن حارس إنتر بعد تسببه في الخسارة أمام الريال

جوسيب مارتينيز تسبب في خسارة فريقه (أ.ب)
جوسيب مارتينيز تسبب في خسارة فريقه (أ.ب)

دافع كريستيان كيفو، مدرب إنتر ميلان عن الإسباني جوسيب مارتينيز، حارس مرمى الفريق، بعد تسببه في خسارة بطل الدوري الإيطالي أمام مضيفه ريال مدريد بنتيجة 1 - 2 في انطلاقة مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وتباطأ مارتينيز في تمرير الكرة، وحاول مراوغة فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، الذي استغل تردد الحارس الإسباني ليسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وقال كيفو في تصريحات نقلتها «أسوشييتد برس» عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو: «أعجبني رد فعل حارس مرمانا».

أضاف المدرب الروماني: «العودة مجدداً لأجواء المباراة بعد ارتكاب خطأ مؤثر لا يبقى أمراً سهلاً، وأعتقد أنه (مارتينيز) قدم أداءً رائعاً».

وتابع: «علينا مواصلة الأداء بالطريقة نفسها، وضرورة الحفاظ على عقليتنا وشخصيتنا وروحنا القتالية، والتعامل مع الصعوبات».

كريستيان كيفو (إ.ب.أ)

وشارك مارتينيز 28 عاماً في مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا في 2021.

وأنهى الريال الشوط الأول متقدماً بهدفي كيليان مبابي وفيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 14 و23 بعد أخطاء فادحة من قلب الدفاع يان بيسيك وزميله جوسيب مارتينيز.

وقلص كارلوس أوجستو الفارق للإنتر بهدف وحيد في الشوط الثاني بالدقيقة 77 من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، وشهدت تألق كورتوا بتصديه لكثير من الفرص الخطيرة.

وأضاف الفريق المدريدي أول ثلاث نقاط لرصيده، ليصالح جماهيره بعد أيام قليلة من خسارته الأولى هذا الموسم أمام ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وفي المقابل، تلقى إنتر ميلان خسارته الأولى هذا الموسم بعد ثلاثة انتصارات متتالية في بطولة الدوري.

مواضيع
الرياضة كرة القدم ريال مدريد دوري أبطال أوروبا ميلان إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

كورتوا يغيب عن بلجيكا في «دوري الأمم الأوروبية»

كورتوا (رويترز)
كورتوا (رويترز)
TT
TT

كورتوا يغيب عن بلجيكا في «دوري الأمم الأوروبية»

كورتوا (رويترز)
كورتوا (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الأربعاء، أن حارس المرمى تيبو كورتوا سيغيب عن تشكيلة المنتخب الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، لكنه لم يعتزل دولياً.

وقال الحارس (34 عاماً) بعد «كأس العالم»، إنه قد يعتزل دولياً أو يرتاح هذا الموسم، ليغيب عن «دوري الأمم» الذي تُشارك فيه بلجيكا ضمن مجموعة تضم فرنسا وإيطاليا وتركيا وتخوض 6 مباريات على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأكد، للصحافيين، بعد فوز ريال مدريد 2-1 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، أن مدرب بلجيكا الجديد مارك فان بوميل يتفهم قراره.

وقال، لصحيفة هيت لاستي نيوز البلجيكية اليومية: «سأظل متاحاً للمشاركة مع المنتخب الوطني في تصفيات بطولة أوروبا، وأدرك أنني سأضطر للمنافسة على مكاني تماماً مثل حراس المرمى الآخرين. من الناحية البدنية، لا أعرف ما إذا كان بإمكاني الحفاظ على جدول مشاركاتي نفسه لمدة 4 سنوات أخرى».

ومن المقرر أن تُقام التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2028 في مارس (آذار) من العام المقبل.

مواضيع
كرة القدم الأوربية كرة القدم الرياضة ريال مدريد بلجيكا