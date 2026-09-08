خاميس رودريغيز على أبواب الدرجة الثانية الإيطالية

اقترب النجم الكولومبي المخضرم، خاميس رودريغيز، من بدء محطة جديدة في مسيرته.
ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن نادي أفيلينو، أحد فرق دوري الدرجة الثانية في إيطاليا، الذي يقوده المدرب أليساندرو نيستا، في مفاوضات متقدمة لضم خاميس.
وأضافت أن الطرفين بصدد التوصل لاتفاق نهائي، علماً بأن خاميس رودريغيز يبقى لاعباً حراً.
وأوضحت أنه يتبقى وضع اللمسات الأخيرة بشأن التفاصيل المالية للتعاقد، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة قريباً.
وسبق لخاميس (35 عاماً) أن دافع عن ألوان كبريات الأندية الأوروبية، مثل بورتو وموناكو وريال مدريد وبايرن ميونيخ وإيفرتون وأولمبياكوس، قبل أن يرتبط اسمه بالانتقال إلى عدة أندية بعد رحيله عن فريق مونتريال إمباكت الأميركي.
ويحتل أفيلينو المركز الخامس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي مبتعداً بثلاث نقاط فقط عن باليرمو صاحب الصدارة.
وستمثل صفقة خاميس رودريغيز دفعة قوية لمساعي أفيلينو نحو الصعود لدوري الدرجة الأولى.