بوكيتينو: يجب على المنتخب الأميركي أن يغير عقليته

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لمنتخب أميركا، على ضرورة تغير عقلية وعادات لاعبي المنتخب مع بداية ولايته الثانية كمدرب، وذلك فيما يعد إشارة على قرار النجم كريستيان بولسيتش الغياب عن بطولة الكأس الذهبية 2025.

وقال بوكيتينو، الاثنين، خلال جلسة سؤال وجواب عبر الإنترنت مع الصحافيين: «كان من الصعب الانضمام إلى قائمة المنتخب للكأس الذهبية قبل عام لأن العقلية كانت مختلفة، كنت تقول: إذا لعبت، فلن أحصل على إجازات. لن أكون جاهزاً تماماً لكأس العالم، وأنتم تعلمون أن هذا غير صحيح».

وأضاف بوكيتينو أن هدفه «هو تغيير هذا النوع من الأفكار الخاطئة».

وكان بوليسيتش، أفضل لاعب أميركي في الوقت الحالي، قد أعلن انسحابه من قائمة المنتخب للكأس الذهبية في العام الماضي، مبرراً ذلك بحاجته للراحة بعد موسم طويل مع فريقه ميلان الإيطالي، ورغبته في الجاهزية التامة لكأس العالم 2026، حيث لم يسجل أي هدف في أربع مباريات خاضها الفريق في البطولة، وغاب عن مباراة في دور المجموعات بسبب إصابة في ربلة الساق و تعرض لكسر في عظام الساق اليمنى في مواجهة بلجيكا بدور الستة عشر من البطولة.

وسجل بولسيتش عشرة أهداف في أول 15 مباراة له مع ميلان الموسم الماضي، لكنه لم يسجّل أي هدف في 19 مباراة مع النادي بعد 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتواجد على مقاعد البدلاء في أول ثلاث مباريات لميلان في الموسم الجاري.

وتولى بوكيتينو تدريب منتخب أميركا، خلفاً لغريغ برهالتر في عام 2024، وحصل على عقد جديد لمدة أربعة أعوام في اتفاق أعلن عنه الشهر الماضي.

ومن المنتظر أن يعلن بوتشيتينو عن قائمة لاعبيه في 17 سبتمبر (أيلول) الجاري لخوض أولى مباريات ولايته الثانية، وهي فترة تتضمن مباريات ودية ضد بيرو في فلوريدا يوم 26 من الشهر الجاري، وتشيلي في سانت لويس بعد ذلك بثلاثة أيام، ثم سيواجه المكسيك يوم الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في جلينديل بولاية أريزونا، وبعد ذلك بثلاثة أيام سيواجه كندا في سانت بول بمينيسوتا، فيما سيخوض المنتخب الأميركي أول مبارياته الرسمية منذ نهائيات كأس العالم حينما يلعب في دور الثمانية بدوري أمم كونكاكاف في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقال بوكيتينو من لندن: «إنها عملية جديدة ومشروع جديد وقواعد جديدة وكذلك مبادئ جديدة، أعتقد أن العنوان الأبرز يجب أن يكون إنها بداية جديدة ومنعشة وأعتقد أننا بحاجة إلى تغيير العادات».

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «نحن بحاجة إلى بناء فريق من اللاعبين المحترفين الذين يتنافسون بالطريقة التي نتوقع منهم أن يتنافسوا بها».