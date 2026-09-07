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بوكيتينو: يجب على المنتخب الأميركي أن يغير عقليته

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لمنتخب أميركا (أ.ب)
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لمنتخب أميركا (أ.ب)
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بوكيتينو: يجب على المنتخب الأميركي أن يغير عقليته

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لمنتخب أميركا (أ.ب)
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لمنتخب أميركا (أ.ب)

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لمنتخب أميركا، على ضرورة تغير عقلية وعادات لاعبي المنتخب مع بداية ولايته الثانية كمدرب، وذلك فيما يعد إشارة على قرار النجم كريستيان بولسيتش الغياب عن بطولة الكأس الذهبية 2025.

وقال بوكيتينو، الاثنين، خلال جلسة سؤال وجواب عبر الإنترنت مع الصحافيين: «كان من الصعب الانضمام إلى قائمة المنتخب للكأس الذهبية قبل عام لأن العقلية كانت مختلفة، كنت تقول: إذا لعبت، فلن أحصل على إجازات. لن أكون جاهزاً تماماً لكأس العالم، وأنتم تعلمون أن هذا غير صحيح».

وأضاف بوكيتينو أن هدفه «هو تغيير هذا النوع من الأفكار الخاطئة».

وكان بوليسيتش، أفضل لاعب أميركي في الوقت الحالي، قد أعلن انسحابه من قائمة المنتخب للكأس الذهبية في العام الماضي، مبرراً ذلك بحاجته للراحة بعد موسم طويل مع فريقه ميلان الإيطالي، ورغبته في الجاهزية التامة لكأس العالم 2026، حيث لم يسجل أي هدف في أربع مباريات خاضها الفريق في البطولة، وغاب عن مباراة في دور المجموعات بسبب إصابة في ربلة الساق و تعرض لكسر في عظام الساق اليمنى في مواجهة بلجيكا بدور الستة عشر من البطولة.

وسجل بولسيتش عشرة أهداف في أول 15 مباراة له مع ميلان الموسم الماضي، لكنه لم يسجّل أي هدف في 19 مباراة مع النادي بعد 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتواجد على مقاعد البدلاء في أول ثلاث مباريات لميلان في الموسم الجاري.

وتولى بوكيتينو تدريب منتخب أميركا، خلفاً لغريغ برهالتر في عام 2024، وحصل على عقد جديد لمدة أربعة أعوام في اتفاق أعلن عنه الشهر الماضي.

ومن المنتظر أن يعلن بوتشيتينو عن قائمة لاعبيه في 17 سبتمبر (أيلول) الجاري لخوض أولى مباريات ولايته الثانية، وهي فترة تتضمن مباريات ودية ضد بيرو في فلوريدا يوم 26 من الشهر الجاري، وتشيلي في سانت لويس بعد ذلك بثلاثة أيام، ثم سيواجه المكسيك يوم الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في جلينديل بولاية أريزونا، وبعد ذلك بثلاثة أيام سيواجه كندا في سانت بول بمينيسوتا، فيما سيخوض المنتخب الأميركي أول مبارياته الرسمية منذ نهائيات كأس العالم حينما يلعب في دور الثمانية بدوري أمم كونكاكاف في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقال بوكيتينو من لندن: «إنها عملية جديدة ومشروع جديد وقواعد جديدة وكذلك مبادئ جديدة، أعتقد أن العنوان الأبرز يجب أن يكون إنها بداية جديدة ومنعشة وأعتقد أننا بحاجة إلى تغيير العادات».

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «نحن بحاجة إلى بناء فريق من اللاعبين المحترفين الذين يتنافسون بالطريقة التي نتوقع منهم أن يتنافسوا بها».

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مبابي: أستحق الكرة الذهبية!

النجم الفرنسي كيليان مبابي (د.ب.أ)
النجم الفرنسي كيليان مبابي (د.ب.أ)
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مبابي: أستحق الكرة الذهبية!

النجم الفرنسي كيليان مبابي (د.ب.أ)
النجم الفرنسي كيليان مبابي (د.ب.أ)

يرى النجم الفرنسي كيليان مبابي أنه مؤهل بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وذلك للمرة الأولى في مسيرته.

ويبدو مبابي متفائلاً بعد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بتسجيله 10 أهداف في مونديال 2026، ليحقق أعلى معدل تهديفي منذ 56 عاماً.

كما أصبح كيليان الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً، متجاوزاً النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما أحرز 42 هدفاً في 44 مباراة بقميص فريقه ريال مدريد رغم خروج فريقه بلا ألقاب.

وقال مبابي في مؤتمر صحافي، الاثنين: «الكثيرون يتحدثون عني وعن الكرة الذهبية، وهذا طبيعي بعد إنجازي التاريخي في أهم بطولة، وربما يكون 2026 عاماً مناسباً لفوزي بالجائزة، ولكن كل شخص حر في صوته».

وسيقام حفل الجائزة المرموقة يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) في لندن.

وفاز الفرنسي عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية في 2025 بعد تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وأضاف مبابي: «أي لاعب بصفوف ريال مدريد من الطبيعي أن يرشح لهذه الجائزة، لأنه أفضل ناد في العالم، وأرى نفسي الأفضل، لكن كل شخص له رأيه».

ويبقى من المرشحين البارزين للفوز بالكرة الذهبية، كل من الإنجليزي هاري كين الذي سجل 61 هدفاً في 51 مباراة مع بايرن ميونيخ، والإسباني لامين يامال الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده، ولقب الدوري مع برشلونة.

وختم كيليان مبابي تصريحاته: «لا أحب المقارنات، لأنني أفعل أشياء كثيرة لا يفعلها الآخرون، وإذا واصلت الحديث في هذا الاتجاه سندخل في جدال بلا نهاية، أليس كذلك؟».

وحقق مبابي أفضل مركز في سباق الكرة الذهبية بحلوله ثالثاً في 2023، ويستعد مع فريقه ريال مدريد لمباراة قوية أمام إنتر ميلان، الثلاثاء، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

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الرياضة كرة القدم ريال مدريد كأس العالم إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

فيورنتينا يعيّن فانولي مدرباً بعد إقالة غروسو

باولو فانولي مدرباً للفيولا (رويترز)
باولو فانولي مدرباً للفيولا (رويترز)
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فيورنتينا يعيّن فانولي مدرباً بعد إقالة غروسو

باولو فانولي مدرباً للفيولا (رويترز)
باولو فانولي مدرباً للفيولا (رويترز)

عيّن نادي فيورنتينا مدربه السابق باولو فانولي الذي قاده إلى البقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم خلال الموسم الماضي، خلفاً لفابيو غروسو الذي أقيل، الأحد، بعد ثلاث مباريات فقط.

وجاء في بيان مقتضب للنادي: «يعلن فيورنتينا أنه أوكل إلى باولو فانولي مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول. شكر كبير للمدرب على قبوله فوراً وبحماس تلبية نداء الفريق».

وكان فانولي قد خلف ستيفانو بيولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما كان الفريق يحتل المركز الأخير برصيد أربع نقاط فقط بعد عشر مراحل. وتحت قيادته، أنهى فيورنتينا الموسم في المركز الخامس عشر وبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة كونفرنس ليغ.

وعلى الرغم من أن فانولي الذي سبق له تدريب فينيسيا وتورينو أيضاً، كان من المفترض أن يمدد عقده لموسم إضافي بعد ضمان البقاء، فإن إدارة فيورنتينا قررت في يونيو (حزيران) إسناد المهمة إلى غروسو الذي كان يشرف حينها على ساسولو.

لكن فيورنتينا بدأ موسمه في الدوري الإيطالي بشكل كارثي، إذ تلقى هزيمة قاسية أمام روما 0-4 في المرحلة الافتتاحية، قبل خسارة على أرضه أمام فروزينوني الصاعد حديثاً 0-3، ثم هُزم على أرضه أمام تورينو 1-2، السبت، ما دفع الإدارة إلى إقالته.

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التونسي لؤي بن فرحات يستعد لتمثيل ألمانيا

التونسي الألماني الصاعد لؤي بن فرحات (البوندسليغا)
التونسي الألماني الصاعد لؤي بن فرحات (البوندسليغا)
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التونسي لؤي بن فرحات يستعد لتمثيل ألمانيا

التونسي الألماني الصاعد لؤي بن فرحات (البوندسليغا)
التونسي الألماني الصاعد لؤي بن فرحات (البوندسليغا)

أفادت تقارير إعلامية ألمانية، الاثنين، بأن اللاعب التونسي الألماني الصاعد لؤي بن فرحات بدأ إجراءات تغيير جنسيته الرياضية سعياً للعب لمنتخب ألمانيا.

وقال موقع «ترانسفير ماركت» في نسخته الأصلية الألمانية، إن لاعب نادي كارلسروه الألماني اختار اللعب تحت لواء الاتحاد الألماني لكرة القدم، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتم استدعائه لمنتخب ألمانيا تحت سن 21 عاماً خلال فترة التوقف الدولي.

ولعب بن فرحات الذي ولد ونشأ في ألمانيا، لمنتخب تونس في مباراتين وديتين قبل كأس العالم 2026، لكنه تخلف عن البطولة بدعوى عدم جاهزيته، ما أثار جدلاً بشأن مستقبله الرياضي.

ويعتبر بن فرحات (20 عاماً) من أبرز المواهب الكروية الصاعدة في صفوف الفئات السنية بألمانيا.

وتعاقد اللاعب الشاب مع نادي فرايبورغ في آخر يوم من موسم الانتقالات الصيفية في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون يورو، لكن النادي أعاره مرة أخرى إلى كارلسروه على الفور لتطوير مهاراته.

وغاب بن فرحات لعدة أشهر في النصف الأول من الموسم الكروي الأخير بسبب كسر في مشط القدم، لكن رغم إصابته، ساهم بستة أهداف وتمريرتين حاسمتين في 20 مباراة لعبها.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الآن 10 ملايين يورو، وفقاً لتقديرات شبكة «ترانسفير ماركت».

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