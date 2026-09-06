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«الدوري الإيطالي»: بولونيا يفتتح رصيده بنقطة من ساسولو

أرتيم دوفبيك لحظة تسجيله هدف التعادل القاتل لبولونيا في مرمى ساسولو (إ.ب.أ)
أرتيم دوفبيك لحظة تسجيله هدف التعادل القاتل لبولونيا في مرمى ساسولو (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: بولونيا يفتتح رصيده بنقطة من ساسولو

أرتيم دوفبيك لحظة تسجيله هدف التعادل القاتل لبولونيا في مرمى ساسولو (إ.ب.أ)
أرتيم دوفبيك لحظة تسجيله هدف التعادل القاتل لبولونيا في مرمى ساسولو (إ.ب.أ)

انتزع بولونيا أول نقطة في مشواره بالدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بالتعادل بصعوبة على أرضه ووسط جماهيره مع ساسولو بنتيجة 2/ 2 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

تقدم ساسولو بهدف سجله جوش دويغ في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني، أدرك بولونيا التعادل بهدف روبرتو بيكولي في الدقيقة 50، لكن ساسولو تقدم مجدداً بهدف فاسيلي أدزيتش في الدقيقة 56.

وخطف بولونيا نقطة التعادل بهدف في توقيت قاتل، سجله أرتيم دوفبيك في الدقيقة 91.

بهذه النتيجة، يحقق بولونيا أول نقطة في مشواره، ليوجد في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب، في حين يحتل ساسولو المركز العاشر برصيد أربع نقاط.

وسيكون الفريقان على موعد مع مواجهة قوية في الجولة القادمة؛ إذ يستقبل ساسولو نظيره يوفنتوس، في حين يحل بولونيا ضيفاً على نابولي.

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فليك يعرب عن سعادته باكتساح برشلونة لفالنسيا

الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (أ.ب)
الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (أ.ب)
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فليك يعرب عن سعادته باكتساح برشلونة لفالنسيا

الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (أ.ب)
الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (أ.ب)

أبدى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، سعادته بفوز فريقه الكبير على فالنسيا 5/صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال فليك في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» عقب المباراة: «كان الأمر رائعاً، سيطرنا على المباراة منذ البداية، تحكمنا وسيطرنا تماماً، هذا ما أود رؤيته من فريقي».

وأضاف: «بالنسبة لي، النقاط الثلاث هي الأهم، لكننا نمتلك لاعبين مميزين على أرض الملعب، نستطيع الهجوم بفاعلية ضد الدفاعات المتكتلة، وخاصة في هذه الحرارة».

وأوضح المدرب الألماني: «لم يتغير شيء، لدينا الكثير من الجودة في الهجوم، وكذلك في خط الوسط، أنا سعيد بأداء بيدري، لدينا القدرة على خلق الفرص، وهذا أمر جيد».

وعن فيرمين لوبيز قال فليك: «إنه لاعب نشيط جداً داخل منطقة الجزاء وخارجها يمكنه استعادة الكرة بسهولة، إنه لاعب قوي حينما تكون الكرة في حوذته، أحياناً يرتكب الأخطاء، لكنه يؤدي بشكل جيد للغاية».

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة بعد أربع جولات؛ إذ حقق الفوز في المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن.

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«لا ليغا»: ديبورتيفو ألافيس يكتسح أوساسونا بخماسية

ماريانو دياز لاعب ألافيس يحتفل مع جماهيره بالفوز على أوساسونا (إ.ب.أ)
ماريانو دياز لاعب ألافيس يحتفل مع جماهيره بالفوز على أوساسونا (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: ديبورتيفو ألافيس يكتسح أوساسونا بخماسية

ماريانو دياز لاعب ألافيس يحتفل مع جماهيره بالفوز على أوساسونا (إ.ب.أ)
ماريانو دياز لاعب ألافيس يحتفل مع جماهيره بالفوز على أوساسونا (إ.ب.أ)

اكتسح ديبورتيفو ألافيس ضيفه أوساسونا 5/2، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ألافيس رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند سبع نقاط في المركز السابع.

وتقدم ألافيس في الدقيقة 27 عن طريق لوكاس بويي، ثم أضاف ماريانو دياز الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 46 سجل أنتي بوديمير هدف أوساسونا الأول، ثم عاد لوكاس بويي ليسجل الهدف الثالث لألافيس في الدقيقة 51.

وعاد بوديمير ليسجل الهدف الثاني له والثاني لأوساسونا من ضربة جزاء في الدقيقة 64.

وأكمل لوكاس بويي ثلاثيته الشخصية (هاتريك) في الدقيقة 68، فيما سجل بابلو إيبانيز الهدف الخامس لألافيس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، خيم التعادل السلبي على مواجهة مالاغا وليفانتي.

وشهدت المباراة إهدار مالاغا لضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، حيث لم ينجح كارلوس تشويته في ترجمتها إلى هدف.

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«البوندسليغا»: أوغسبورغ يكتسح فرانكفورت ويتصدر... وسقوط قاسٍ لهامبورغ

فرحة لاعبي أوغسبورغ تكررت 4 مرات على أرض فرانكفورت (د.ب.أ)
فرحة لاعبي أوغسبورغ تكررت 4 مرات على أرض فرانكفورت (د.ب.أ)
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«البوندسليغا»: أوغسبورغ يكتسح فرانكفورت ويتصدر... وسقوط قاسٍ لهامبورغ

فرحة لاعبي أوغسبورغ تكررت 4 مرات على أرض فرانكفورت (د.ب.أ)
فرحة لاعبي أوغسبورغ تكررت 4 مرات على أرض فرانكفورت (د.ب.أ)

اكتسح أوغسبورغ مضيّفه آينتراخت فرانكفورت 1 - 4، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، وكان قد فاز في الجولة الأولى على حساب شالكه 3 - صفر، ليحقق الفوز الثاني على التوالي، ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن فرايبورغ ودورتموند وإلفيرسبرغ.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند نقطة واحدة فقط حصل عليها من خلال التعادل 3 - 3 مع يونيون برلين في الجولة الأولى.

وتقدم فرانكفورت في الدقيقة السادسة عن طريق جوناثان بوركاردت، قبل أن يسجل زميله إلياس باوم هدف التعادل لأوغسبورغ بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 47، سجّل روبن فيلهاور الهدف الثاني لأوغسبورغ، ثم سجل زميله ألكسيس كلاود موريس الهدف الثالث في الدقيقة 65.

واختتم فابيان ريدر رباعية أوغسبورغ بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 89.

هامبورغ سقط على أرضه أمام ماينز بخماسية (أ.ب)

من جهته، مُني هامبورغ بهزيمة ثانية توالياً في مستهل عودته إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وجاءت بنتيجة قاسية على أرضه أمام ماينز 0-5، الأحد، في المرحلة الثانية.

وغاب هامبورغ عن دوري الأضواء منذ هبوطه في نهاية موسم 2017-2018 للمرة الأولى في تاريخه، لكن العودة إلى «بوندسليغا» لم تكن موفقة، إذ خسر مباراته الأولى على أرض بوروسيا دورتموند 0-2، ثم مُني الأحد بهزيمة أولى في دوري الكبار على أرضه أمام ماينز منذ مايو (أيار) 2015.

وارتسمت معالم الهزيمة منذ الشوط الأول الذي أنهاه ماينز متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما السورينامي شيرالدو بيكر، والنمسوي فيليب مويني في الدقيقتين 19 و41.

وأضاف فيليب تييتس الهدف الثالث في الدقيقة 83، ثم وجّه الضربة القاضية لأصحاب الأرض بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 83، قبل أن يؤكد البديل الغاني رانسفورد-ييبواه كونيغسدورف الهزيمة الكبرى لفريقه السابق أمام منافسه بتسجيله الخامس في الوقت بدلاً من الضائع (1+90)، مانحاً ماينز انتصاره الأول للموسم.

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