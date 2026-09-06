«الدوري الإيطالي»: بولونيا يفتتح رصيده بنقطة من ساسولو

انتزع بولونيا أول نقطة في مشواره بالدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بالتعادل بصعوبة على أرضه ووسط جماهيره مع ساسولو بنتيجة 2/ 2 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

تقدم ساسولو بهدف سجله جوش دويغ في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني، أدرك بولونيا التعادل بهدف روبرتو بيكولي في الدقيقة 50، لكن ساسولو تقدم مجدداً بهدف فاسيلي أدزيتش في الدقيقة 56.

وخطف بولونيا نقطة التعادل بهدف في توقيت قاتل، سجله أرتيم دوفبيك في الدقيقة 91.

بهذه النتيجة، يحقق بولونيا أول نقطة في مشواره، ليوجد في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب، في حين يحتل ساسولو المركز العاشر برصيد أربع نقاط.

وسيكون الفريقان على موعد مع مواجهة قوية في الجولة القادمة؛ إذ يستقبل ساسولو نظيره يوفنتوس، في حين يحل بولونيا ضيفاً على نابولي.