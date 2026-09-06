«الدوري الفرنسي»: رين يفوز بثنائية خارج ملعبه أمام أنجيه

فاز فريق رين على مضيّفه أنجيه بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد.
اهتزت الشباك ثلاث مرات في الشوط الأول، حيث تقدم الضيوف بهدف مبكر سجله برزيمسلاف فرانكوفسكي بعد مرور تسع دقائق فقط.
وعزز رين تفوقه بهدف ذاتي سجله جوردن ليفورت لاعب أنجيه بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 17.
وقلص أصحاب الأرض الفارق بهدف وحيد سجله كارلينس أركوس في الدقيقة 35، لم يكن كافياً لأنجيه للخروج بنتيجة إيجابية أو تفادي خسارته الثانية هذا الموسم.
بهذه النتيجة، يرفع رين رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، وسيكون على موعد مع مواجهة قوية عندما يستضيف أولمبيك مارسيليا يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة.
أما أنجيه فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر، وسيحل ضيفاً على لوهافر يوم السبت المقبل.