«البريميرليغ»: آرسنال يواصل بدايته المثالية ويلحق بتشيلسي هزيمته الأولى

في مواجهة بين فريقين خرجا منتصرين من المرحلتين الأوليين، حسم آرسنال حامل اللقب لقاء الديربي أمام جاره وضيفه تشيلسي بعدما حول تخلفه إلى فوز 2-1، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبتأكيده تفوقه على جاره الذي لم يفز على «المدفعجية» في 12 مباراة متتالية في كل المسابقات منذ إسقاطه في ستاد الإمارات بهدفين نظيفين في 22 أغسطس (آب) 2021 ضمن الدوري الممتاز، بقي آرسنال ووصيفه مانشستر سيتي الفريقين الوحيدين بالعلامة الكاملة هذا الموسم.

وتحضر فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بأفضل طريقة لبداية مشواره في دوري أبطال أوروبا حيث يحلّ الأربعاء ضيفاً على نابولي الإيطالي، فيما مني تشيلسي بهزيمته الأولى بقيادة مدربه الجديد الإسباني الآخر شابي ألونسو.

وكانت البداية مثالية لتشيلسي، إذ منحه الوافد الجديد مورغان روجرز التقدم منذ الدقيقة الثانية إثر ركلة حرة أحدثت إرباكاً في منطقة جزاء «المدفعجية»، لتصل الكرة إلى لاعب أستون فيلا السابق الذي أطلقها «على الطائر» من مسافة بعيدة إلى يمين الحارس الإسباني دافيد رايا.

واعتقد آرسنال أنه أدرك التعادل إثر ركلة حرة أيضاً عبر الإيطالي ريكاردو كالافيوري بعد محاولة من البرازيلي غابرييل تألق الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في صدها لتصل الكرة إلى إيزري كونسا الذي سددها في القائم الأيمن.

لكن «في إيه آر» تدخل وألغى هدف الإيطالي بعدما تبين أن كونسا كان متسللاً ( 12).

وكان بوكايو ساكا قريباً من تعويض هذه الفرصة بتسديدة من زاوية صعبة جداً، لكن الوافد الجديد مارتينيز تألق في الدفاع عن مرماه (18).

وبعد محاولة بعيدة من ريس جيمس تألق رايا في صدها (23)، رد آرسنال بإدراكه التعادل في الدقيقة 25 عبر الألماني كاي هافيرتز الذي توغل من الجهة اليمنى قبل أن يسدد الكرة أرضية من مشارف منطقة الجزاء في الشباك بعدما وصل مارتينيز إلى الكرة من دون أن يتمكن من صدها.

وكاد تشيلسي أن يدخل الشوط الثاني وهو في المقدمة مجدداً، لكن الحظ عاند البرتغالي بيدرو نيتو بعدما ارتدت تسديدته من أسفل القائم الأيمن (3+45).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، ضرب آرسنال بتسجيله هدف التقدم عبر النرويجي مارتن أوديغارد بعد لعبة جماعية وسلسلة من التمريرات، آخرها لليوناني كريستوس تزوليس من الجهة اليسرى، وصلت إلى هافيرتز الذي ترك الكرة بذكاء تمر إلى أوديغارد، فتقدم بها الأخير في منطقة الجزاء قبل أن يسددها في الشباك (50).

وقال أوديغارد لـ«سكاي سبورتس»: «كانت مباراة كبيرة، بل مباراة ضخمة، أمام منافس قوي، وتمكنا في النهاية من تحقيق المطلوب، لذا فهذا أمر رائع»، مضيفاً: «ذهنيتنا تقوم على مواصلة القتال. لقد أظهرنا ذلك مرات عدة. لا نريد أبداً أن نستقبل هدفاً مبكراً، لكن رد الفعل كان ممتازاً. نلنا مكافأتنا في النهاية، وكانت الاستجابة رائعة. أظهرنا جودتنا بالكرة ومن دونها، والنتيجة تعكس ذلك».

وكان آرسنال قريباً من هدف ثالث بعد تمويه آخر من هافيرتز، لكن مارتينيز تألق في وجه ساكا (69)، ثم انتقل الخطر إلى الجهة المقابلة حيث كان رايا في المرصاد لتسديدة البديل البرازيلي إستيفاو (89).