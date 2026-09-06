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«البريميرليغ»: آرسنال يواصل بدايته المثالية ويلحق بتشيلسي هزيمته الأولى

مارتن أوديغارد يحتفل بهدف فوز آرسنال على تشيلسي (رويترز)
مارتن أوديغارد يحتفل بهدف فوز آرسنال على تشيلسي (رويترز)
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«البريميرليغ»: آرسنال يواصل بدايته المثالية ويلحق بتشيلسي هزيمته الأولى

مارتن أوديغارد يحتفل بهدف فوز آرسنال على تشيلسي (رويترز)
مارتن أوديغارد يحتفل بهدف فوز آرسنال على تشيلسي (رويترز)

في مواجهة بين فريقين خرجا منتصرين من المرحلتين الأوليين، حسم آرسنال حامل اللقب لقاء الديربي أمام جاره وضيفه تشيلسي بعدما حول تخلفه إلى فوز 2-1، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبتأكيده تفوقه على جاره الذي لم يفز على «المدفعجية» في 12 مباراة متتالية في كل المسابقات منذ إسقاطه في ستاد الإمارات بهدفين نظيفين في 22 أغسطس (آب) 2021 ضمن الدوري الممتاز، بقي آرسنال ووصيفه مانشستر سيتي الفريقين الوحيدين بالعلامة الكاملة هذا الموسم.

وتحضر فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بأفضل طريقة لبداية مشواره في دوري أبطال أوروبا حيث يحلّ الأربعاء ضيفاً على نابولي الإيطالي، فيما مني تشيلسي بهزيمته الأولى بقيادة مدربه الجديد الإسباني الآخر شابي ألونسو.

وكانت البداية مثالية لتشيلسي، إذ منحه الوافد الجديد مورغان روجرز التقدم منذ الدقيقة الثانية إثر ركلة حرة أحدثت إرباكاً في منطقة جزاء «المدفعجية»، لتصل الكرة إلى لاعب أستون فيلا السابق الذي أطلقها «على الطائر» من مسافة بعيدة إلى يمين الحارس الإسباني دافيد رايا.

واعتقد آرسنال أنه أدرك التعادل إثر ركلة حرة أيضاً عبر الإيطالي ريكاردو كالافيوري بعد محاولة من البرازيلي غابرييل تألق الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في صدها لتصل الكرة إلى إيزري كونسا الذي سددها في القائم الأيمن.

لكن «في إيه آر» تدخل وألغى هدف الإيطالي بعدما تبين أن كونسا كان متسللاً ( 12).

وكان بوكايو ساكا قريباً من تعويض هذه الفرصة بتسديدة من زاوية صعبة جداً، لكن الوافد الجديد مارتينيز تألق في الدفاع عن مرماه (18).

وبعد محاولة بعيدة من ريس جيمس تألق رايا في صدها (23)، رد آرسنال بإدراكه التعادل في الدقيقة 25 عبر الألماني كاي هافيرتز الذي توغل من الجهة اليمنى قبل أن يسدد الكرة أرضية من مشارف منطقة الجزاء في الشباك بعدما وصل مارتينيز إلى الكرة من دون أن يتمكن من صدها.

وكاد تشيلسي أن يدخل الشوط الثاني وهو في المقدمة مجدداً، لكن الحظ عاند البرتغالي بيدرو نيتو بعدما ارتدت تسديدته من أسفل القائم الأيمن (3+45).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، ضرب آرسنال بتسجيله هدف التقدم عبر النرويجي مارتن أوديغارد بعد لعبة جماعية وسلسلة من التمريرات، آخرها لليوناني كريستوس تزوليس من الجهة اليسرى، وصلت إلى هافيرتز الذي ترك الكرة بذكاء تمر إلى أوديغارد، فتقدم بها الأخير في منطقة الجزاء قبل أن يسددها في الشباك (50).

وقال أوديغارد لـ«سكاي سبورتس»: «كانت مباراة كبيرة، بل مباراة ضخمة، أمام منافس قوي، وتمكنا في النهاية من تحقيق المطلوب، لذا فهذا أمر رائع»، مضيفاً: «ذهنيتنا تقوم على مواصلة القتال. لقد أظهرنا ذلك مرات عدة. لا نريد أبداً أن نستقبل هدفاً مبكراً، لكن رد الفعل كان ممتازاً. نلنا مكافأتنا في النهاية، وكانت الاستجابة رائعة. أظهرنا جودتنا بالكرة ومن دونها، والنتيجة تعكس ذلك».

وكان آرسنال قريباً من هدف ثالث بعد تمويه آخر من هافيرتز، لكن مارتينيز تألق في وجه ساكا (69)، ثم انتقل الخطر إلى الجهة المقابلة حيث كان رايا في المرصاد لتسديدة البديل البرازيلي إستيفاو (89).

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فليك يعرب عن سعادته باكتساح برشلونة لفالنسيا

الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (أ.ب)
الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (أ.ب)
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فليك يعرب عن سعادته باكتساح برشلونة لفالنسيا

الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (أ.ب)
الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (أ.ب)

أبدى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، سعادته بفوز فريقه الكبير على فالنسيا 5/صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال فليك في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» عقب المباراة: «كان الأمر رائعاً، سيطرنا على المباراة منذ البداية، تحكمنا وسيطرنا تماماً، هذا ما أود رؤيته من فريقي».

وأضاف: «بالنسبة لي، النقاط الثلاث هي الأهم، لكننا نمتلك لاعبين مميزين على أرض الملعب، نستطيع الهجوم بفاعلية ضد الدفاعات المتكتلة، وخاصة في هذه الحرارة».

وأوضح المدرب الألماني: «لم يتغير شيء، لدينا الكثير من الجودة في الهجوم، وكذلك في خط الوسط، أنا سعيد بأداء بيدري، لدينا القدرة على خلق الفرص، وهذا أمر جيد».

وعن فيرمين لوبيز قال فليك: «إنه لاعب نشيط جداً داخل منطقة الجزاء وخارجها يمكنه استعادة الكرة بسهولة، إنه لاعب قوي حينما تكون الكرة في حوذته، أحياناً يرتكب الأخطاء، لكنه يؤدي بشكل جيد للغاية».

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة بعد أربع جولات؛ إذ حقق الفوز في المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن.

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الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: بولونيا يفتتح رصيده بنقطة من ساسولو

أرتيم دوفبيك لحظة تسجيله هدف التعادل القاتل لبولونيا في مرمى ساسولو (إ.ب.أ)
أرتيم دوفبيك لحظة تسجيله هدف التعادل القاتل لبولونيا في مرمى ساسولو (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: بولونيا يفتتح رصيده بنقطة من ساسولو

أرتيم دوفبيك لحظة تسجيله هدف التعادل القاتل لبولونيا في مرمى ساسولو (إ.ب.أ)
أرتيم دوفبيك لحظة تسجيله هدف التعادل القاتل لبولونيا في مرمى ساسولو (إ.ب.أ)

انتزع بولونيا أول نقطة في مشواره بالدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بالتعادل بصعوبة على أرضه ووسط جماهيره مع ساسولو بنتيجة 2/ 2 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

تقدم ساسولو بهدف سجله جوش دويغ في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني، أدرك بولونيا التعادل بهدف روبرتو بيكولي في الدقيقة 50، لكن ساسولو تقدم مجدداً بهدف فاسيلي أدزيتش في الدقيقة 56.

وخطف بولونيا نقطة التعادل بهدف في توقيت قاتل، سجله أرتيم دوفبيك في الدقيقة 91.

بهذه النتيجة، يحقق بولونيا أول نقطة في مشواره، ليوجد في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب، في حين يحتل ساسولو المركز العاشر برصيد أربع نقاط.

وسيكون الفريقان على موعد مع مواجهة قوية في الجولة القادمة؛ إذ يستقبل ساسولو نظيره يوفنتوس، في حين يحل بولونيا ضيفاً على نابولي.

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«لا ليغا»: ديبورتيفو ألافيس يكتسح أوساسونا بخماسية

ماريانو دياز لاعب ألافيس يحتفل مع جماهيره بالفوز على أوساسونا (إ.ب.أ)
ماريانو دياز لاعب ألافيس يحتفل مع جماهيره بالفوز على أوساسونا (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: ديبورتيفو ألافيس يكتسح أوساسونا بخماسية

ماريانو دياز لاعب ألافيس يحتفل مع جماهيره بالفوز على أوساسونا (إ.ب.أ)
ماريانو دياز لاعب ألافيس يحتفل مع جماهيره بالفوز على أوساسونا (إ.ب.أ)

اكتسح ديبورتيفو ألافيس ضيفه أوساسونا 5/2، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ألافيس رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند سبع نقاط في المركز السابع.

وتقدم ألافيس في الدقيقة 27 عن طريق لوكاس بويي، ثم أضاف ماريانو دياز الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 46 سجل أنتي بوديمير هدف أوساسونا الأول، ثم عاد لوكاس بويي ليسجل الهدف الثالث لألافيس في الدقيقة 51.

وعاد بوديمير ليسجل الهدف الثاني له والثاني لأوساسونا من ضربة جزاء في الدقيقة 64.

وأكمل لوكاس بويي ثلاثيته الشخصية (هاتريك) في الدقيقة 68، فيما سجل بابلو إيبانيز الهدف الخامس لألافيس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، خيم التعادل السلبي على مواجهة مالاغا وليفانتي.

وشهدت المباراة إهدار مالاغا لضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، حيث لم ينجح كارلوس تشويته في ترجمتها إلى هدف.

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