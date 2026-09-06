«لا ليغا»: ديبورتيفو ألافيس يكتسح أوساسونا بخماسية

اكتسح ديبورتيفو ألافيس ضيفه أوساسونا 5/2، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ألافيس رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند سبع نقاط في المركز السابع.

وتقدم ألافيس في الدقيقة 27 عن طريق لوكاس بويي، ثم أضاف ماريانو دياز الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 46 سجل أنتي بوديمير هدف أوساسونا الأول، ثم عاد لوكاس بويي ليسجل الهدف الثالث لألافيس في الدقيقة 51.

وعاد بوديمير ليسجل الهدف الثاني له والثاني لأوساسونا من ضربة جزاء في الدقيقة 64.

وأكمل لوكاس بويي ثلاثيته الشخصية (هاتريك) في الدقيقة 68، فيما سجل بابلو إيبانيز الهدف الخامس لألافيس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، خيم التعادل السلبي على مواجهة مالاغا وليفانتي.

وشهدت المباراة إهدار مالاغا لضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، حيث لم ينجح كارلوس تشويته في ترجمتها إلى هدف.