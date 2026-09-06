«البوندسليغا»: أوغسبورغ يكتسح فرانكفورت ويتصدر... وسقوط قاسٍ لهامبورغ

اكتسح أوغسبورغ مضيّفه آينتراخت فرانكفورت 1 - 4، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، وكان قد فاز في الجولة الأولى على حساب شالكه 3 - صفر، ليحقق الفوز الثاني على التوالي، ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن فرايبورغ ودورتموند وإلفيرسبرغ.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند نقطة واحدة فقط حصل عليها من خلال التعادل 3 - 3 مع يونيون برلين في الجولة الأولى.

وتقدم فرانكفورت في الدقيقة السادسة عن طريق جوناثان بوركاردت، قبل أن يسجل زميله إلياس باوم هدف التعادل لأوغسبورغ بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 47، سجّل روبن فيلهاور الهدف الثاني لأوغسبورغ، ثم سجل زميله ألكسيس كلاود موريس الهدف الثالث في الدقيقة 65.

واختتم فابيان ريدر رباعية أوغسبورغ بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 89.

هامبورغ سقط على أرضه أمام ماينز بخماسية (أ.ب)

من جهته، مُني هامبورغ بهزيمة ثانية توالياً في مستهل عودته إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وجاءت بنتيجة قاسية على أرضه أمام ماينز 0-5، الأحد، في المرحلة الثانية.

وغاب هامبورغ عن دوري الأضواء منذ هبوطه في نهاية موسم 2017-2018 للمرة الأولى في تاريخه، لكن العودة إلى «بوندسليغا» لم تكن موفقة، إذ خسر مباراته الأولى على أرض بوروسيا دورتموند 0-2، ثم مُني الأحد بهزيمة أولى في دوري الكبار على أرضه أمام ماينز منذ مايو (أيار) 2015.

وارتسمت معالم الهزيمة منذ الشوط الأول الذي أنهاه ماينز متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما السورينامي شيرالدو بيكر، والنمسوي فيليب مويني في الدقيقتين 19 و41.

وأضاف فيليب تييتس الهدف الثالث في الدقيقة 83، ثم وجّه الضربة القاضية لأصحاب الأرض بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 83، قبل أن يؤكد البديل الغاني رانسفورد-ييبواه كونيغسدورف الهزيمة الكبرى لفريقه السابق أمام منافسه بتسجيله الخامس في الوقت بدلاً من الضائع (1+90)، مانحاً ماينز انتصاره الأول للموسم.