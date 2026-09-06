«فلاشينغ ميدوز»: سابالينكا تواصل زحفها نحو لقب ثالث توالياً

واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، زحفها نحو لقب ثالث توالياً في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بتأهلها إلى ربع النهائي بعد فوزها الأحد على الأميركية تايلور تاونسند 6-4 و6-3.

واحتاجت سابالينكا التي لم تحقق أي لقب منذ تتويجها بثنائية إنديان ويلز-ميامي الألف نقطة (ثنائية صن شاين) في مارس (آذار) الماضي، إلى ساعة و15 دقيقة كي تحجز مقعدها في ربع النهائي للعام السادس توالياً في فلاشينغ ميدوز.

وعانت كل من اللاعبتين على إرسالها في مباراة الأحد، إذ خسرته سابالينكا 4 مرات من أصل 6 فرص سنحت لمنافستها، فيما كسرت إرسال الأخيرة 7 مرات من أصل 14 فرصة أتيحت لها.

البيلاروسية أرينا سابالينكا تحتضن منافستها الأميركية تايلور تاونسند (أ.ف.ب)

في المجموعة الأولى، كانت سابالينكا أول من يحتفظ بإرساله بين اللاعبتين لتتقدم 4-2.

وعززت البيلاروسية البالغة 28 عاماً تفوقها مباشرة بكسر إرسال ثان لتتقدم 5-2، قبل أن تخسر إرسالها في شوط نظيف وتسمح لتاونسند بالعودة 4-5 مع فرصة لكسر الإرسال عند 30-40.

لكن إرسالاً رابحاً من سابالينكا أبعد الخطر. وبعد نقاط قليلة، حسمت متصدرة التصنيف العالمي المجموعة بضربة أمامية رابحة قوية.

ولم يختلف الوضع كثيراً في المجموعة الثانية، وكانت تاونسند أول من يكسر الإرسال لتتقدم 3-1، قبل أن ترى منافستها تفوز بخمسة أشواط متتالية وتحجز مقعدها في ربع النهائي.

وفي حين أخفقت تاونسند (30 عاماً) للمرة الثالثة في مسيرتها عند الدور ثمن النهائي في نيويورك، ستسعى سابالينكا، الثلاثاء، لبلوغ المربع الأخير للبطولة للعام السادس توالياً.

وتتواجه البيلاروسية، المطالبة بإحراز اللقب للاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي، في ربع النهائي مع الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 11 أو التشيكية ليندا نوسكوفا السادسة والمتوجة بلقب ويمبلدون في يوليو (تموز).