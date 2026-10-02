«أزمة رونالدو» تهز البرتغال

رونالدو لحظة مغادرته معسكر منتخب البرتغال (رويترز)
أحدثت أزمة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال لكرة القدم هزة في البلاد ودخلت مرحلة تهدد بوضع نهاية صاخبة لمسيرة دولية امتدت 23 عاماً، بعدما غادر القائد التاريخي معسكر بلاده في كوبنهاغن إثر خلاف مع المدرب خورخي خيسوس، رغم محاولات ثنيه عن قراره.
وبينما وعد رونالدو بكشف «الحقيقة» وراء رحيله، انتقل قميصه الشهير رقم «7» إلى رافاييل لياو أمام الدنمارك، في وقت تُلاحقه فيه احتمالات عقوبة قد تصل إلى الإيقاف ستة أشهر.
واتسعت دائرة الأزمة خارج المنتخب مع إعلان رئيس حكومة ماديرا دعمه لرونالدو واتهامه منتقديه بمحاولة «التقليل من إرثه»، فيما بقي السؤال الأكبر معلقاً: هل كانت مغادرة كوبنهاغن مجرد احتجاج، أم ستكون المشهد الأخير لصاحب 146 هدفاً في 234 مباراة دولية؟
أعلنت الحكومة الإيرانية، أمس (الأربعاء)، أن طهران تسلمت الرد الأميركي على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب، وأنه يخضع للدراسة، وسط خلاف على ترتيب خطوات خطة الأيام.
«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن - طهران)
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إصابة في الفخذ تبعد نيكو ويليامز عن إسبانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5324968-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B2-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
غادر نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو، معسكر المنتخب الإسباني بسبب إصابة في الفخذ، ليغيب عن المباراتين المتبقيتين لإسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وكان ويليامز، البالغ 24 عاماً، قد سجل الهدف الرابع في فوز إسبانيا على كرواتيا 4-1، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يعاني من إصابة طفيفة.
وأوضح الاتحاد الإسباني أن اللاعب شعر بانزعاج في فخذه الأيسر عقب مواجهة كرواتيا في إشبيلية، وخضعت حالته للمراقبة خلال يوم الراحة، قبل أن يغيب عن الحصة التدريبية الخميس بسبب استمرار الانزعاج.
وبعد خضوعه لفحوصات طبية إضافية، تقرر أن يغادر معسكر المنتخب ويواصل عملية تعافيه.
ولن يستدعي الجهاز الفني لاعباً بديلاً، لتصبح قائمة المنتخب مكونة من 25 لاعباً، استعداداً لمواجهة تشيكيا، السبت، ثم الحلول ضيفاً على كرواتيا، الثلاثاء.
واستهل المنتخب الإسباني، بطل مونديال 2026، مشواره في دوري الأمم الأوروبية بقوة، بفوزه على إنجلترا 3-2 على ملعب «ويمبلي»، قبل أن يكتسح كرواتيا 4-1، ليتصدر المجموعة الثالثة من المستوى الأول بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.
آيرلندا تتعادل مع النمسا بعد احتجاجات مؤيدة لفلسطينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5324967-%D8%A2%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
آيرلندا تتعادل مع النمسا بعد احتجاجات مؤيدة لفلسطين
الآيرلندي فين أزاز في صراع على الكرة مع النمساويين مايكل غريغوريتش وباتريك فيمر (رويترز)
تعادل منتخب آيرلندا مع ضيفه النمساوي 2-2، الخميس، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية، في مباراة شهدت توقفاً قصيراً بسبب احتجاجات على قرار المنتخب الآيرلندي خوض مباراته المقبلة أمام إسرائيل.
وكانت آيرلندا متقدمة 1-0 وسط حضور جماهيري كبير على ملعب «أفيفا»، عندما أوقف الحكم المباراة في الدقيقة 20، بعدما ألقى محتجون عدداً من كرات التنس التي تحمل علم فلسطين إلى أرض الملعب من المدرجات خلف المرميين.
وتوقف اللعب لأكثر من دقيقتين، قبل أن تستأنف المباراة، فيما حاول رجل يرتدي العلم الفلسطيني دخول أرض الملعب في وقت لاحق من الشوط الأول، قبل أن يخرجه أفراد الأمن.
وأعلنت حملة «أوقفوا المباراة» انتهاء احتجاجها خلال اللقاء، ووصفت ما جرى بأنه تحرك رمزي ومحدود تضامناً مع حارس المنتخب جافين بازونو والشعب الفلسطيني.
وكان بازونو قد انسحب من تشكيلة آيرلندا عشية الفوز 3-0 على إسرائيل، الأحد الماضي، في مباراة أقيمت في المجر، بعدما أجرى اللاعبون تصويتين واختارت الأغلبية خوض اللقاء.
وعلى الصعيد الفني، منح تروي باروت المنتخب الآيرلندي التقدم في الدقيقة 12، بعدما تجاوز ثلاثة مدافعين وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة منخفضة في الزاوية البعيدة.
وعاد باروت ليضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء قبيل نهاية الشوط الأول، لكن النمسا نجحت في العودة خلال الشوط الثاني عبر البديلين ألكسندر براس ومايكل غريغوريتش، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.
وعاد بازونو إلى قائمة المنتخب وجلس على مقاعد البدلاء أمام النمسا، لكنه لن يشارك في مواجهة إسرائيل، الأحد المقبل، التي نقلها الاتحاد الآيرلندي إلى صربيا، حيث ستقام من دون جمهور في مدينة باتشكا توبولا.
وكان أعضاء الاتحاد الآيرلندي قد صوتوا في نوفمبر (تشرين الثاني) لصالح مطالبة مجلس الإدارة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية، قبل إقرار اقتراح في يوليو (تموز) يؤيد مواصلة خوض المنافسات.
وسبق أن توقفت مباراة آيرلندا الودية أمام قطر على ملعب «أفيفا» مرتين خلال الشوط الأول في مايو (أيار) الماضي بسبب احتجاج مماثل.