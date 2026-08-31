كيفو: إهدار الفرص كاد يضع إنتر ميلان في ورطة أمام كالياري

أبدى كريستيان كيفو، المدير الفني لإنتر ميلان، رضاه عن فوز فريقه الصعب على مضيفه كالياري بهدف دون رد مساء الأحد بالدوري الإيطالي، لكنه اعترف بأن إهدار الفرص كان يمكن أن يعرض فريقه للخطر في الدقائق الأخيرة.

وقال كيفو في المؤتمر الصحافي للمباراة: «هذه من المباريات التي إذا لم تحسمها، فيمكن أن تجد نفسك في ورطة. أصبحنا أكثر فوضوية في الشوط الثاني، وشعرنا بالذعر من تلقاء أنفسنا. صنعنا كثيراً من الفرص، وإذا كان هناك ما يدعو للندم، فهو أننا لم نستغل مزيداً من الفرص التي أتيحت لنا».

وأضاف: «ربما لا يكون من الجيد أن نعاني بهذه الطريقة في الدقائق الأخيرة، لكن بالنظر إلى حالتنا البدنية واللاعبين الذين عادوا للتو من كأس العالم، فإننا نغادر سردينيا بثلاث نقاط غالية».

وتابع: «الطريقة الوحيدة للوصول إلى المستوى البدني المطلوب هي إشراك اللاعبين في المباريات، وهذا يحتاج إلى بعض الوقت، لكننا سعداء بالنتيجة».

وأشاد مدرب إنتر بقوة كالياري، مؤكداً صعوبة مواجهته على ملعبه: «يوفنتوس وروما خسرا هنا الموسم الماضي، لذلك فإن كالياري فريق صعب على الجميع، ونحن أيضاً لم نخض مباراة سهلة هنا».

وعن الوافدين الجديدين جون ستونز وكيرتس جونز، قال كيفو: «لديهما الجودة والخبرة، فهما قادمان من مانشستر سيتي وليفربول، وبالتالي فإن اللعب تحت ضغط هو أمر معتاد بالنسبة لهما. يحتاجان إلى استعادة لياقتهما البدنية، بينما يحتاج جون إلى مزيد من الشجاعة للتكيف مع أسلوبنا في كرة القدم، لكن ليس لدي أي شكوى بشأن عقليتهما. لقد قدما كل ما لديهما وحضرا بحماس كبير، ونحن سعداء بوجودهما معنا».