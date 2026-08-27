مورينيو بعد هاتريك مبابي: الألقاب والعمل الجماعي أهم من عدد الأهداف

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، بفريقه وبالنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل ثلاثية «هاتريك» خلال الفوز 4 - 1 على ريال سوسيداد، الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، وفقاً للموقع الرسمي للنادي: «واجهنا صعوبة في الشوط الأول لأننا لم نضغط بشكل جيد، لكن سوسيداد لم يشكل خطورة حقيقية على مرمانا، وسجل من تسديدته الوحيدة».

وأضاف أن ريال سوسيداد ظهر بصورة منظمة للغاية، مشيداً بمدربه وبالطريقة التي يعتمد فيها على توسيع المساحات بين قلبي الدفاع، ما صعّب مهمة الضغط على لاعبيه.

وأوضح مورينيو أن فريقه أجرى تعديلات بين الشوطين، انعكست بوضوح على الأداء، وقال: «في الشوط الثاني سجلنا ثلاثة أهداف أخرى، وكان بإمكاننا تسجيل خمسة أو ستة أهداف».

ومع ذلك، رأى المدرب البرتغالي أن الخسارة بنتيجة أكبر كانت ستبدو قاسية على ريال سوسيداد، الذي قدم شوطاً أول جيداً، قبل أن يعاني بعد الاستراحة أمام جودة لاعبين مثل مبابي وجود بيلينغهام.

وتحدث مورينيو عن مبابي قائلاً: «لقد صنع التاريخ وأصبح أفضل هداف في تاريخ كأس العالم، لكنني أراه جائعاً لتحقيق المزيد مع ريال مدريد».

وعن عدد الأهداف التي يتوقعها من المهاجم الفرنسي هذا الموسم، قال: «كيليان لاعب مذهل، ولا أعرف إن كان سيسجل 40 أو 50 أو 60 هدفاً، لكنني أفضل أن يسجل 40 هدفاً ونحقق الألقاب، على أن يسجل 60 من دون ألقاب».

وختم: «أفضل أن يسجل 40 هدفاً مع بذل جهد إضافي من أجل مصلحة الفريق، بدلاً من تسجيل 60 هدفاً لتحقيق طموحات شخصية، كما يحدث مع كثير من المهاجمين».