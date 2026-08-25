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الرياضة رياضة عالمية

مصر: واقعة هروب جديدة للاعب مصارعة تفجر غضباً بالوسط الرياضي

تحقيقات رسمية في مغادرة زياد حجاج مقر البعثة بسلوفاكيا

اللاعب زياد حجاج خلال إحدى البطولات (فيسبوك)
اللاعب زياد حجاج خلال إحدى البطولات (فيسبوك)
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مصر: واقعة هروب جديدة للاعب مصارعة تفجر غضباً بالوسط الرياضي

اللاعب زياد حجاج خلال إحدى البطولات (فيسبوك)
اللاعب زياد حجاج خلال إحدى البطولات (فيسبوك)

فجّرت واقعة هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة، زياد حجاج (19 عاماً)، من مقر إقامة البعثة المصرية في سلوفاكيا خلال مشاركته ببطولة العالم للمصارعة للشباب غضباً في الأوساط الرياضية المصرية، وتجري الجهات المعنية تحقيقات في الواقعة التي أعادت فتح ملف هروب لاعبين آخرين من قبل.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن متابعة الواقعة والتواصل مع مسؤولي الاتحاد المصري للمصارعة ورئيس البعثة، وتم التوجيه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحقيق ورفع تقرير تفصيلي بالملابسات والإجراءات المتخذة كافة في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، مع التأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية كافة حيال اللاعب، واتخاذ ما يلزم في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أنه تم التوجيه لجميع الاتحادات الرياضية باتخاذ الإجراءات والضوابط القانونية اللازمة تجاه جميع اللاعبين المشاركين في البعثات الرياضية الخارجية بشأن سفرهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، بما في ذلك الإقرارات والتعهدات الرسمية المقررة وفقاً للقواعد المنظمة والمعمول بها، كما تضمن قرار سفر البعثة الالتزام بإعادة جميع أفراد البعثة إلى أرض الوطن عقب انتهاء المنافسات.

وأشار بيان الوزارة إلى أن ولي أمر اللاعب زياد حجاج قام بالتوقيع على إقرار بتحمل مسؤولية عودة اللاعب إلى مصر قبل سفر البعثة إلى سلوفاكيا.

ووجهت الوزارة بضرورة موافاتها بالتفاصيل والمستندات كافة المتعلقة بالواقعة، للوقوف على المسؤوليات كاملة، سواء فيما يتعلق باللاعب أو بالإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالبعثة.

وشدّدت وزارة الشباب والرياضة على أن المشاركة ضمن المنتخبات الوطنية شرف ومسؤولية، وأنها لن تتهاون في تطبيق القواعد واللوائح، ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره أو مخالفته، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق اللاعبين واتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون.

جانب من بعثة المنتخب المصري للمصارعة للشباب تحت عشرين عاماً (الاتحاد المصري للمصارعة)

وقبل أيام تقدّم وزير الشباب والرياضة المصري، جوهر نبيل، بالتهنئة إلى الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، والبطل محمد شعبان، بعد تتويجه ببرونزية بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاماً بسلوفاكيا.

ويرى الناقد الرياضي المصري أسامة صقر أن «ملابسات هروب زياد حجاج ستتضح بعد التحقيقات التي أمرت بها وزارة الشباب والرياضة على أعلى مستوى»، ووصف صقر هذه الواقعة بأنها «فضيحة رياضية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن نعرف ملابسات الهروب، ومن المسؤول عن متابعة اللاعبين، وهل كان جواز سفر اللاعب معه أم مع رئيس البعثة؟ وغيرها من الأسئلة التي ستوضح المسألة، وإن كان يبدو أن اللاعب كان لديه قرار سابق وترتيبات مسبقة للهروب».

وأشار صقر إلى أن اللجنة التي شكلتها وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في الأمر ستعرف من البعثة طبيعة التعامل مع اللاعب وتأمين رجوع البعثة. وقال إن «اللاعبين المصريين خصوصاً في المصارعة تكررت حالات هروبهم، نظراً لتميزهم الكبير في هذه الرياضة وعمليات التجنيس ومحاولة استقطابهم من دول أخرى تتم على أعلى مستوى، وأتمنى أن نعرف من التحقيقات كيف ولماذا هرب زياد؟».

وتوالت ردود الفعل الغاضبة من إعلاميين رياضيين ومستخدمي «السوشيال ميديا» حول الواقعة التي عدّوها امتداداً لوقائع أخرى سابقة على المنوال نفسه.

ومن الوقائع السابقة في بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية التي أقيمت بتونس 2023 حصل المصارع أحمد فؤاد بغدودة (22 عاماً) على الميدالية الفضية في البطولة ثم هرب إلى فرنسا، وقام اتحاد المصارعة بالتحقيق في الواقعة، وسط جدل حول أسباب هروبه وصل إلى البرلمان المصري، بتقديم طلبات إحاطة لمساءلة وزارة الشباب والرياضة بشأن تقدير ودعم اللاعبين.

ومن الوقائع الشهيرة لهروب اللاعبين، واقعة المصارع المصري إبراهيم غانم الشهير بـ«الونش» الذي كان يلعب لمنتخب مصر، وقرر في عام 2017 السفر إلى فرنسا وحصل على الجنسية الفرنسية ولعب باسم المنتخب الفرنسي وفاز بالميدالية الذهبية لمنتخب فرنسا عن فئة وزن 72 كيلوغراماً.

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ريال مدريد على أعتاب ضم الموهبة الغانية أوبونغ

الغاني الشاب أوسكار ناسي أوبونغ يقترب من «الميرينغي» (نادي غرناطة)
الغاني الشاب أوسكار ناسي أوبونغ يقترب من «الميرينغي» (نادي غرناطة)
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ريال مدريد على أعتاب ضم الموهبة الغانية أوبونغ

الغاني الشاب أوسكار ناسي أوبونغ يقترب من «الميرينغي» (نادي غرناطة)
الغاني الشاب أوسكار ناسي أوبونغ يقترب من «الميرينغي» (نادي غرناطة)

يواصل ريال مدريد الإسباني سعيه وراء النجوم الشباب، وأصبح النادي على وشك إتمام صفقة ضم أوسكار ناسي أوبونغ (21 عاماً)، إذ إن المدافع الغاني الذي سينضم نهائياً إلى فريق كاستيا بقيادة المدرب جوليان لوبيز دي ليرما، وفقاً لما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية.

وكان ريال مدريد يرغب في ضم اللاعب، الذي يلعب حالياً لنادي غرناطة ويرتبط معه بعقد حتى عام 2028، منذ الموسم الماضي، وقد كثف جهوده في المفاوضات هذا الموسم، التي من المتوقع إتمامها الثلاثاء، متفوقاً بذلك على أندية أخرى مثل رايو فاييكانو.

يُعرف أوسكار ناسي بقوته البدنية (طوله 1.85 متر) ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والمدافع الأيمن. وتبلغ قيمته السوقية الحالية 1.5 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص، وقد انضم إلى أكاديمية غرناطة للشباب عام 2023 قادماً من نادي إيمانويل سيتي الغاني. وسرعان ما أبهر الجميع وتمت ترقيته إلى فريق غرناطة الرديف، وفي الموسم الماضي شارك لأول مرة مع الفريق الأول.

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الرياضة رياضة عالمية

«ليفربول» يقترب من ضم باركولا

برادلي باركولا مهاجم باريس سان جيرمان يقترب من ليفربول (أ.ف.ب)
برادلي باركولا مهاجم باريس سان جيرمان يقترب من ليفربول (أ.ف.ب)
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«ليفربول» يقترب من ضم باركولا

برادلي باركولا مهاجم باريس سان جيرمان يقترب من ليفربول (أ.ف.ب)
برادلي باركولا مهاجم باريس سان جيرمان يقترب من ليفربول (أ.ف.ب)

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم برادلي باركولا، مهاجم باريس سان جيرمان، وفقاً لما ذكرته تقارير صحافية.

يتصدر باركولا (23 عاماً) أولويات أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، قبل إغلاق باب الانتقالات، رغم مطالبة النادي الباريسي بـ145 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عنه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن باريس سان جيرمان مستعدّ لتخفيض مطالبه، وسط ازدياد الثقة في ليفربول أنه سيقدم عرضاً مقبولاً.

واكتفى باركولا بالجلوس بديلاً في فوز باريس سان جيرمان على أستون فيلا في «السوبر» الأوروبي، وغاب أيضاً عن مباراتيْ لانس في كأس السوبر الفرنسي، ومواجهة رين في الجولة الأولى من «الدوري».

كان ليفربول قد أبدى اهتماماً بضم باركولا والسنغالي إبراهيم مباي ثنائي باريس سان جيرمان، لكن النادي الفرنسي رفض العرض، بينما يُقال إن مباي بصدد الانتقال إلى ناد آخر.

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بوركاردت يغيب... وشايبي يحضر في تحضيرات فرانكفورت لبداية «البوندسليغا»

جوناثان بوركاردت مهاجم آينتراخت فرانكفورت (أ.ب)
جوناثان بوركاردت مهاجم آينتراخت فرانكفورت (أ.ب)
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بوركاردت يغيب... وشايبي يحضر في تحضيرات فرانكفورت لبداية «البوندسليغا»

جوناثان بوركاردت مهاجم آينتراخت فرانكفورت (أ.ب)
جوناثان بوركاردت مهاجم آينتراخت فرانكفورت (أ.ب)

يغيب جوناثان بوركاردت، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، عن استعدادات فريقه لمواجهة يونيون برلين يوم السبت المقبل في الجولة الأولى للدوري الألماني (بوندسليغا) بسبب وعكة صحية.

في المقابل، أدى لاعبا الوسط ريتسو دوان وهوغو لارسون تدريبات فردية.

وأعلن النادي الألماني أن الجزائري فارس شايبي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة طفيفة تعرض لها خلال مباراة سانت تونيس في كأس ألمانيا يوم الجمعة.

وكان بوركاردت قد سجل ثلاثية في الفوز الكاسح لفرانكفورت على سانت تونيس بنتيجة 11 / صفر.

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