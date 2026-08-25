إنفانتينو يزور فيتنام لحضور نهائي كأس «آسيان»

يتوجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، برفقة الأمين العام ماتياس غرافستروم، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، الأربعاء، لحضور مباراة إياب نهائي كأس «آسيان» بين منتخبي فيتنام وتايلاند، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم.

وتقام المواجهة على استاد «ماي دينه» الوطني؛ حيث يتطلع المنتخب الفيتنامي إلى حسم اللقب، بعدما عاد بانتصار ثمين 2-0 على تايلاند في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد «راجامانغالا».

ويكفي فيتنام الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد، للتتويج بلقب كأس «آسيان» 2026، بينما يتعين على المنتخب التايلاندي الفوز بفارق هدفين على الأقل، للإبقاء على آماله في استعادة اللقب.

وتعد زيارة إنفانتينو أحدث ظهور له في أحد أبرز الأحداث الكروية في جنوب شرقي آسيا، بعدما سبق لرئيس «فيفا» حضور عدد من البطولات والمباريات المهمة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي زيارة إنفانتينو إلى فيتنام في وقت يواجه فيه ضغوطاً متزايدة من اتحادات قارية ووطنية عدة، بشأن طريقة إدارة الاتحاد الدولي وخططه الاستثمارية.

كما يتعرض رئيس «فيفا» لانتقادات على خلفية خطة لبيع حصص في الحقوق التجارية لمسابقات كروية -من بينها كأس العالم- إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة مسابقات «فيفا»، بينما قال رئيسه ألكسندر تشيفيرين إنه يتوقع استقالة إنفانتينو، أو مواجهته منافساً في الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل، بينما سحبت عدة اتحادات وطنية -بينها إنجلترا وويلز واسكوتلندا- دعمها له.