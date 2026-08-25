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تمديد عقد أرنولد مدرب منتخب العراق حتى كأس آسيا 2027

العراق يمدد عقد مدربه غراهام أرنولد حتى نهائيات كأس آسيا 2027 (رويترز)
العراق يمدد عقد مدربه غراهام أرنولد حتى نهائيات كأس آسيا 2027 (رويترز)
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تمديد عقد أرنولد مدرب منتخب العراق حتى كأس آسيا 2027

العراق يمدد عقد مدربه غراهام أرنولد حتى نهائيات كأس آسيا 2027 (رويترز)
العراق يمدد عقد مدربه غراهام أرنولد حتى نهائيات كأس آسيا 2027 (رويترز)

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تمديد عقد الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب الأول، حتى نهائيات كأس آسيا 2027، بعد أشهر من قيادته العراق إلى التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 40 عاماً.

وقال أرنولد، البالغ من العمر 63 عاماً والمدرب السابق للمنتخب الأسترالي، خلال مؤتمر صحافي في بغداد: «جددت عقدي لمدة 6 أشهر، وهذا القرار يصب في مصلحتي ومصلحة المنتخب العراقي».

وتولى أرنولد تدريب المنتخب العراقي في مايو (أيار) 2025، ونجح في قيادته إلى نهائيات كأس العالم 2026 عبر الملحق العالمي، ليصبح العراق آخر المنتخبات الـ48 التي حجزت مقاعدها في البطولة.

وخسر العراق مبارياته الـ3 في دور المجموعات أمام النرويج وفرنسا والسنغال، لكنه خرج بخبرة مهمة من الاحتكاك بمنتخبات ولاعبين بارزين، من بينهم الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إرلينغ هالاند.

ويتجه المنتخب العراقي الآن إلى التحضير لكأس آسيا 2027، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم أستراليا وسنغافورة وطاجيكستان، على أن يبدأ استعداداته من خلال المشاركة في كأس الخليج المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأكد أرنولد أنه عاد مبكراً لمتابعة اللاعبين والبحث عن عناصر جديدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منح الفرصة لوجوه جديدة في إطار العمل على بناء المنتخب للمستقبل.

وسبق للمنتخب العراقي التتويج بلقب كأس آسيا مرة واحدة في تاريخه، عام 2007.

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الاتحاد العراقي يمدد عقد المدرب أرنولد حتى 2027

قال الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، إنه مدد عقد الأسترالي غراهام أرنولد مدرب المنتخب الأول حتى عام 2027.

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الرياضة رياضة عربية

مصر ترفع رصيدها إلى 12 ميدالية في «ألعاب البحر المتوسط»

المصري محمد حمزة يحتفل بذهبية سلاح الشيش بألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)
المصري محمد حمزة يحتفل بذهبية سلاح الشيش بألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)
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مصر ترفع رصيدها إلى 12 ميدالية في «ألعاب البحر المتوسط»

المصري محمد حمزة يحتفل بذهبية سلاح الشيش بألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)
المصري محمد حمزة يحتفل بذهبية سلاح الشيش بألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)

واصلت بعثة مصر حصد الميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في تارانتو الإيطالية، بعدما توج محمد حمزة بالميدالية الذهبية في منافسات سلاح الشيش، فيما حصدت سارة عمرو حسني فضية منافسات السلاح، ليرتفع رصيد مصر إلى 12 ميدالية متنوعة حتى الآن.

وذكر المركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية الاثنين أن محمد حمزة نجح في إضافة الميدالية الذهبية الرابعة لمصر في الدورة، بعدما تغلب على الإيطالي ديفيد فيليب بنتيجة 15-12 في المباراة النهائية لمنافسات سلاح الشيش.

وقدم حمزة أداء قوياً خلال مشواره في المنافسات، قبل أن ينجح في حسم المواجهة النهائية أمام منافسه الإيطالي، ليعتلي منصة التتويج ويضيف ميدالية ذهبية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية.

وفي منافسات السيدات، توجت المصرية سارة عمرو حسني بالميدالية الفضية، بعدما خسرت المباراة النهائية أمام بطلة إيطاليا بنتيجة 13-15، عقب مواجهة قوية استمرت فيها المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.

وحققت سارة إنجازاً تاريخياً بعدما أصبحت أول مبارزة مصرية تتوج بميدالية في تاريخ مشاركات السيدات المصريات بدورات ألعاب البحر المتوسط.

ورفعت فضية سارة رصيد مصر في الدورة إلى 12 ميدالية متنوعة، بواقع أربع ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وخمس برونزيات.

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الرياضة رياضة مصرية إيطاليا
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الاتحاد العراقي يمدد عقد المدرب أرنولد حتى 2027

الأسترالي غراهام أرنولد مدرب العراق (رويترز)
الأسترالي غراهام أرنولد مدرب العراق (رويترز)
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الاتحاد العراقي يمدد عقد المدرب أرنولد حتى 2027

الأسترالي غراهام أرنولد مدرب العراق (رويترز)
الأسترالي غراهام أرنولد مدرب العراق (رويترز)

قال الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، إنه مدد عقد الأسترالي غراهام أرنولد مدرب المنتخب الأول حتى عام 2027.

وعقد الاتحاد العراقي مؤتمراً صحافياً بحضور المدرب الأسترالي، أكد خلاله استمراره في مهمته خلال منافسات بطولة كأس الخليج (خليجي 27)، التي تنطلق في سبتمبر (أيلول) المقبل في السعودية، بالإضافة إلى نهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل.

وقاد أرنولد العراق لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد 4 عقود من الغياب، لكن الفريق ودّع المسابقة من دور المجموعات بعد خسارة جميع مبارياته في المجموعة التاسعة، أمام السنغال وفرنسا والنرويج.

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قرعة «أبطال الخليج»: «نيوم» يصطدم بـ«الدحيل»... و«الاتفاق» يواجه «عجمان» و«أربيل»

(اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
(اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
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قرعة «أبطال الخليج»: «نيوم» يصطدم بـ«الدحيل»... و«الاتفاق» يواجه «عجمان» و«أربيل»

(اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
(اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)

أسفرت قرعة «دوري أبطال الخليج» عن مجموعات متوازنة، بمشاركة نخبة من الأندية الخليجية، وسط ترقب منافسة قوية على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية، مع حضور سعودي ممثلاً بنادييْ نيوم والاتفاق. وجاء «نيوم» السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب «الدحيل» القطري، و«الشباب» العماني، و«شعب حضرموت» اليمني، في مجموعة تجمع مدارس كُروية مختلفة، وتمنح الفريق السعودي فرصة قياس قدراته أمام منافسين من قطر وعُمان واليمن. ويبحث «نيوم» عن بداية قوية تُعزز حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة، والعبور إلى الدور التالي.

وضمت المجموعة الثانية أندية «النصر» الإماراتي، و«قطر» القطري، و«الزوراء» العراقي، و«الرفاع» البحريني، في مجموعة تحمل طابعاً تنافسياً، بالنظر إلى الخبرة التي تمتلكها الأندية الأربعة في المسابقات المحلية والقارية والخليجية.

وفي المجموعة الثالثة، حلّ «الاتفاق» السعودي إلى جانب «عجمان» الإماراتي، و«أربيل» العراقي، و«كاظمة» الكويتي، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل تقارب مستويات الفِرق وطموحاتها في المنافسة على بطاقات التأهل.

وتمنح البطولة الأندية السعودية فرصة جديدة للحضور على الساحة الخليجية، إذ يسعى «نيوم» و«الاتفاق» إلى استثمار المشاركة في تقديم مستويات قوية والمنافسة حتى الأدوار المتقدمة، في بطولة تتطلب التعامل المثالي مع اختلاف المدارس الكُروية وضغط المباريات والسفر.

وتبدو حظوظ التأهل مرتبطة، بشكل كبير، بالبدايات، إذ سيكون حصد النقاط في الجولات الأولى عاملاً حاسماً في رسم ملامح المنافسة، خصوصاً في ظل تقارب المستويات داخل المجموعات.

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