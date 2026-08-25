تمديد عقد أرنولد مدرب منتخب العراق حتى كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تمديد عقد الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب الأول، حتى نهائيات كأس آسيا 2027، بعد أشهر من قيادته العراق إلى التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 40 عاماً.

وقال أرنولد، البالغ من العمر 63 عاماً والمدرب السابق للمنتخب الأسترالي، خلال مؤتمر صحافي في بغداد: «جددت عقدي لمدة 6 أشهر، وهذا القرار يصب في مصلحتي ومصلحة المنتخب العراقي».

وتولى أرنولد تدريب المنتخب العراقي في مايو (أيار) 2025، ونجح في قيادته إلى نهائيات كأس العالم 2026 عبر الملحق العالمي، ليصبح العراق آخر المنتخبات الـ48 التي حجزت مقاعدها في البطولة.

وخسر العراق مبارياته الـ3 في دور المجموعات أمام النرويج وفرنسا والسنغال، لكنه خرج بخبرة مهمة من الاحتكاك بمنتخبات ولاعبين بارزين، من بينهم الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إرلينغ هالاند.

ويتجه المنتخب العراقي الآن إلى التحضير لكأس آسيا 2027، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم أستراليا وسنغافورة وطاجيكستان، على أن يبدأ استعداداته من خلال المشاركة في كأس الخليج المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأكد أرنولد أنه عاد مبكراً لمتابعة اللاعبين والبحث عن عناصر جديدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منح الفرصة لوجوه جديدة في إطار العمل على بناء المنتخب للمستقبل.

وسبق للمنتخب العراقي التتويج بلقب كأس آسيا مرة واحدة في تاريخه، عام 2007.