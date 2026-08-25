متحف الفن الحديث يحتضن قرعة مونديال السيدات بريو دي جانيروhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5310870-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%AF%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88
متحف الفن الحديث يحتضن قرعة مونديال السيدات بريو دي جانيرو
اختار «فيفا» متحف الفن الحديث لإقامة مراسم القرعة احتفاءً بالتراث الفني البرازيلي (فيفا)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة القرعة النهائية لبطولة كأس العالم للسيدات 2027 في متحف الفن الحديث بمدينة ريو دي جانيرو يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في محطة مهمة ضمن الاستعدادات للنسخة الأولى من البطولة التي تستضيفها أميركا الجنوبية.
وستحدد القرعة توزيع المنتخبات على المجموعات ومسار المنافسة في البطولة، بمشاركة وفود المنتخبات المتأهلة وتلك التي ستخوض الملحق العالمي المقرر في فبراير (شباط) 2027، على أن يعلن «فيفا» بعد القرعة الجدول النهائي للمباريات وتوزيع لقاءات دور المجموعات على المدن المستضيفة ومواعيد انطلاقها.
واختار «فيفا» متحف الفن الحديث في ريو دي جانيرو لإقامة مراسم القرعة احتفاءً بالتراث الفني البرازيلي وما يُعرف بـ«فن كرة القدم»، في ظل العلاقة الوثيقة بين الثقافة واللعبة في البلاد، في حين ستظهر مدينة ريو دي جانيرو وخليج جوانابارا وجبل شوجارلوف في خلفية مراسم القرعة.
ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة 32 منتخباً، وخوض 64 مباراة في ثماني مدن مستضيفة، وهي المرة الأولى التي تُقام فيها كأس العالم للسيدات في أميركا الجنوبية.
وأعلن أكثر من 800 ألف شخص حتى الآن اهتمامهم بشراء تذاكر البطولة، فيما أبدى أكثر من 95 ألف شخص استعدادهم للمشاركة في برنامج التطوع.
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2026 في بولندا، الثلاثاء، عن التميمة الرسمية للبطولة التي تحمل اسم «إيسلانا».
«الشرق الأوسط» (وارسو)
ألونسو بعد فوزه الأول: ثلاثي الهجوم يمكن أن يصبح قلب تشيلسي النابضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5310882-%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B6
ألونسو بعد فوزه الأول: ثلاثي الهجوم يمكن أن يصبح قلب تشيلسي النابض
مدرب تشيلسي تشابي ألونسو يحتفل عقب الفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (رويترز)
احتفل الإسباني تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، بانتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيداً بالثلاثي الهجومي جواو بيدرو ومورغان روجرز وكول بالمر، بعد تألقهم في الفوز 3-2 على فولهام في قمة لندنية مثيرة، الاثنين.
ويرى ألونسو أن الثلاثي قادر على تشكيل النواة الهجومية التي يبني حولها تشيلسي فريقه، وقال للصحافيين: «سيصبحون عنصراً بالغ الأهمية يمكن البناء حوله، وبناء الفريق معهم. عليهم تحمل المسؤولية وقيادة بقية الفريق وإلهام اللاعبين؛ لأنهم إذا قدموا أداء رائعاً فسيحذو الآخرون حذوهم».
ومنح جواو بيدرو تشيلسي بداية مثالية، بعدما افتتح التسجيل بعد 31 ثانية فقط مستفيداً من تمريرة بالمر، الذي أظهر لمحات من المستوى الذي لفت به الأنظار عقب انتقاله من مانشستر سيتي عام 2023.
ورد المهاجم البرازيلي الهدية لبالمر في بداية الشوط الثاني، عندما هيأ له الكرة ليسجل الهدف الثالث لتشيلسي بتسديدة في الزاوية الضيقة مرت بين ساقي الحارس بيرند لينو.
وكان روجرز (أغلى لاعب في تاريخ تشيلسي بعد انتقاله من أستون فيلا خلال سوق الانتقالات الصيفية) قد سجل في ظهوره الأول مع الفريق، مستعيداً التقدم للضيوف في الدقيقة 41.
وحافظ فولهام على آماله حتى النهاية بفضل هدفي جوش كينغ وغونزالو غارسيا، ولكن تشيلسي فرض خطورته الهجومية بعدما سدد لاعبوه 18 مرة، بينها 6 تسديدات على المرمى، في بداية منحت جماهيره مؤشرات إيجابية بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز العاشر.
واحتفلت جماهير تشيلسي بعودة بالمر إلى التألق، ورددت أغنيته التي غابت كثيراً خلال الموسم الماضي بسبب معاناته من الإصابة.
وقال ألونسو: «أنا سعيد للغاية من أجل كول؛ لأنني استمتعت حقاً برؤيته يلعب بهذه الحيوية والحرية والمسؤولية. إنه يساعد الفريق ويشعر بأهميته، ونحن بحاجة إلى ذلك. إذا كان كول يشعر بذلك، فسيكون لدينا فريق أفضل وتشيلسي أفضل».
وعلى الجانب الآخر، قال ألفارو أربيلوا، مدرب فولهام وزميل ألونسو السابق في ليفربول والمنتخب الإسباني، إن استقبال هدف مبكر جعل مهمة فريقه أكثر صعوبة، في أول مباراة له أيضاً كمدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأشاد أربيلوا بلاعبيه والتزامهم بأسلوب الضغط العالي، وكان فولهام قريباً من إدراك التعادل 3-3 عندما حاول أنتوني روبنسون إسقاط الكرة من فوق الحارس روبرت سانشيز المتقدم عن مرماه، ولكنها مرت بجوار القائم.
وقال أربيلوا: «فعل لاعبو فريقي ما كان عليهم فعله. لا يمكنني أن أكون سعيداً لأننا خسرنا هذه المباراة. كنا نريد الفوز من أجل جماهيرنا، ولكنني أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن نلعب بها، وسنواصل اللعب بهذه الطريقة بغض النظر عن منافسنا».
قضية وفاة مارادونا: الدفاع يشكك في صحة تقرير طبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5310881-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%8A
امرأة تمر أمام لافتة تحمل صورة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا وتطالب بالعدالة خارج المحكمة (أ.ف.ب)
شهدت المحاكمة المتعلقة بوفاة أسطورة كرة القدم؛ الأرجنتيني دييغو مارادونا، تطوراً مفاجئاً، بعدما شكك أحد محامي الدفاع في صحة فحوصات للكلى استند إليها ملف القضية، مرجحاً أنها تعود في الواقع إلى والد النجم الراحل الذي كان يحمل الاسم نفسه.
وأكد أغوستين فاريلا، محامي الممرضة المتهمة نانسي فورليني، أن الفحوصات التي أُجريت بين عامي 2012 و2015 وقُدمت خلال المحاكمة لا تخص مارادونا، بل والده دييغو.
وقال فاريلا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن متأكدون بنسبة 99 في المائة»، لكنه أوضح أن هذه الفرضية لا تزال بحاجة إلى تأكيد من الجهة التي أجرت الفحوصات، مشيراً إلى أنه اكتشف الخطأ خلال جلسة الثلاثاء.
ورأى عدد من المحامين، بينهم فرناندو بورلاندو، محامي ابنتي مارادونا؛ دالما وجيانينا، أن هذا التطور لا يهدد المحاكمة المستمرة منذ أبريل (نيسان)، لكنه وصف الأمر بأنه «يثير القلق».
وقد تثير هذه الشكوك تساؤلات بشأن بعض استنتاجات اللجنة الطبية التي شُكلت عام 2021 للتحقيق في وفاة مارادونا، بعدما أدلى خبراؤها بشهاداتهم خلال الأيام الأخيرة أمام المحكمة ووجهوا انتقادات حادة إلى الرعاية الطبية التي تلقاها النجم الأرجنتيني في أيامه الأخيرة.
وقال دييغو أولميدو، محامي الاختصاصي النفسي كارلوس دياز، أحد المتهمين في القضية، لقناة «تي إن»: «إذا سقطت اللجنة الطبية، فهذا لا يعني سقوط المحاكمة بأكملها».
وكانت المحاكمة الأولى عام 2025 قد أُلغيت بعد شهرين ونصف الشهر من انطلاقها إثر فضيحة أدت إلى تنحية إحدى القاضيات الثلاث، بعدما تبين أنها شاركت، من دون علم الأطراف الأخرى، في إنتاج سلسلة وثائقية بشأن القضية.
ويُحاكم 7 من العاملين في القطاع الصحي، بينهم طبيب وطبيب نفسي واختصاصي نفسي وممرضون، بتهمة احتمال ارتكاب إهمال أدى إلى وفاة مارادونا خلال فترة خضوعه للرعاية الطبية المنزلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. ويواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عاماً.
وشغلت حالة كليتي مارادونا حيزاً كبيراً من جلسة الثلاثاء؛ إذ كان يعاني من قصور كلوي مزمن. وأكد أحد أطباء الكلى أن المتابعة الطبية الأدق وإجراء الفحوصات كانا من الممكن أن يطلقا إشارات تحذيرية خلال الأيام التي سبقت وفاته.
لكن فاريلا لفت إلى وجود ما عدّه دليلاً على أن بعض التحاليل لا تخص مارادونا، موضحاً أن فحوصاً تعود إلى مايو (أيار) 2015 تحمل رقم اشتراك في جهة تأمين صحي لا يمكن أن يكون خاصاً بالنجم الأرجنتيني؛ لأنه كان خارج البلاد في ذلك الوقت.
وأضاف أن مارادونا أمضى معظم عام 2015 في دبي، وأنه لم يعد إلى الأرجنتين إلا في يونيو (حزيران) بسبب دخول والده المستشفى، قبل وفاة الأخير في منتصف الشهر نفسه.
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (إ.ب.أ)
يتوجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، برفقة الأمين العام ماتياس غرافستروم، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، الأربعاء، لحضور مباراة إياب نهائي كأس «آسيان» بين منتخبي فيتنام وتايلاند، وفقاً لما أعلنه الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم.
وتقام المواجهة على استاد «ماي دينه» الوطني؛ حيث يتطلع المنتخب الفيتنامي إلى حسم اللقب، بعدما عاد بانتصار ثمين 2-0 على تايلاند في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد «راجامانغالا».
ويكفي فيتنام الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد، للتتويج بلقب كأس «آسيان» 2026، بينما يتعين على المنتخب التايلاندي الفوز بفارق هدفين على الأقل، للإبقاء على آماله في استعادة اللقب.
وتعد زيارة إنفانتينو أحدث ظهور له في أحد أبرز الأحداث الكروية في جنوب شرقي آسيا، بعدما سبق لرئيس «فيفا» حضور عدد من البطولات والمباريات المهمة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي زيارة إنفانتينو إلى فيتنام في وقت يواجه فيه ضغوطاً متزايدة من اتحادات قارية ووطنية عدة، بشأن طريقة إدارة الاتحاد الدولي وخططه الاستثمارية.
كما يتعرض رئيس «فيفا» لانتقادات على خلفية خطة لبيع حصص في الحقوق التجارية لمسابقات كروية -من بينها كأس العالم- إلى مستثمرين من القطاع الخاص.
وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة مسابقات «فيفا»، بينما قال رئيسه ألكسندر تشيفيرين إنه يتوقع استقالة إنفانتينو، أو مواجهته منافساً في الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل، بينما سحبت عدة اتحادات وطنية -بينها إنجلترا وويلز واسكوتلندا- دعمها له.