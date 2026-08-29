الجزائرية دافور: التأهل لمونديال السيدات «إنجاز تاريخي»

تحدثت الجزائرية مارين دافور عن التأهل التاريخي لمنتخب بلادها إلى كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل، مؤكدة أن الفريق يمتلك إمكانات حقيقية تجعله قادراً على تقديم أداء قوي في المونديال.

وقالت دافور، لاعبة بريستول سيتي الإنجليزي وقائدة المنتخب الجزائري، إن التأهل إلى كأس العالم جاء بمثابة إنجاز تاريخي، بعدما قلبت الجزائر تأخرها إلى فوز على كوت ديفوار 2 - 1 في الدار البيضاء في دور الثمانية لكأس أمم أفريقيا للسيدات، لتحجز مقعدها في المونديال.

وكانت دافور، البالغة من العمر 31 عاماً، من أبرز عناصر المنتخب الجزائري خلال البطولة، بعدما سجلت من ركلة جزاء في الفوز 2 - 0 على السنغال في الجولة الافتتاحية، ثم أضافت هدفاً رائعاً من ركلة حرة في الفوز بالنتيجة نفسها على كينيا، قبل أن تواصل تألقها في الأدوار الإقصائية.

وقالت دافور عن هدفها أمام كينيا إن مدرب المنتخب طلب منها تسديد الكرة بقوة، مشيرة إلى أنها عادة ما تفضل تسديد الركلات الحرة بطريقة مختلفة، لكنها قررت تنفيذ تعليماته، لتسكن الكرة الشباك بطريقة رائعة.

وأضافت أن الهدف هو الأفضل في مسيرتها، موضحة أن الأمر استغرق منها لحظات حتى تدرك أن الكرة دخلت المرمى.

ورغم تألقها مع الجزائر، أكدت دافور أنها لا تعد مشاركتها في كأس العالم المقبلة أمراً مضموناً، قائلة إن كرة القدم قد تحمل الكثير من المفاجآت، لكنها أوضحت أن الانضمام إلى قائمة المنتخب في البرازيل سيكون هدفها الأساسي خلال الموسم المقبل.

وتملك دافور مسيرة دولية مميزة؛ إذ سبق لها تمثيل فرنسا في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً عام 2014، وحصلت مع المنتخب الفرنسي على المركز الثالث، وكانت مرشحة للانضمام إلى المنتخب الأول، قبل أن تتعرض لإصابتين في الرباط الصليبي للركبة أبعدتاها لفترات طويلة عن الملاعب.

وبعد سنوات من الابتعاد عن المنتخب الفرنسي، قررت دافور تمثيل الجزائر، بلد والدها، قبل 3 أعوام، لتصبح عنصراً أساسياً في تشكيلة المدرب فريد بن شيخة.

وترى اللاعبة أن المنتخب الجزائري يملك مزيجاً جيداً من الخبرة والشباب، مع وجود مواهب جديدة قادرة على تطوير الفريق.

وقالت دافور في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن المنتخب الجزائري يمتلك إمكانات حقيقية، مشيرة إلى أن هناك تدفقاً مستمراً من المواهب الشابة التي تضيف عناصر جديدة إلى الفريق، وأن أمام الجزائر أقل من عام للاستعداد لكأس العالم والاستفادة من هذه الفترة بأفضل شكل ممكن.