فان دي فين: أنا متحمس لما هو قادم مع توتنهام

عرب ميكي فان دي فين، لاعب فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن حماسه بالطريق الذي يسير فيه توتنهام، وذلك بعدما وقع على عقد جديد مع الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن فان دي فين، الذي ذكرت تقارير أنه مدد تعاقده لخمسة أعوام، كان سعيداً بالتزامه بمستقبله مع النادي، وسيكون أحد اللاعبين الرئيسين الذين يبني المدرب روبرتو دي تشيربي فريقه حولهم.

وقال فان دي فين: «إنها لحظة مميزة لتوقيع عقد جديد، ولحظة فخر لي، ولعائلتي».

وأضاف: «أحببت توتنهام دائماً، من اليوم الأول الذي دخلت فيه النادي. أحب النادي، والجماهير، وأنا تطورت بشكل جيد للغاية هنا».

وأكد: «يتضح الطريق الذي يريد النادي أن يسلكه، وأنا أريد أن أكون جزءاً منه. أنا متحمس بشأن ما سوف يأتي».

ولعب اللاعب الهولندي الدولي تقريباً 100 مباراة مع توتنهام منذ الانضمام إليه قادماً من فولفسبورغ في 2023 بعقد يمتد لستة أعوام، وبعمر 25 عاماً ما زال عليه أن يتطور.

وقال دي تشيربي: «ميكي هو أحد أفضل المدافعين في أوروبا، وهو لاعب مهم لنا».

وأضاف: «لديه الإمكانات، والعقلية، والطموح الذي نريده في توتنهام، وأنا سعيد للغاية أنه قرر أن يواصل رحلته مع النادي».

وأكد: «ميكي يقوم ببناء شيء قوي هنا، واللاعبون مثل ميكي جزء مهم من المستقبل».