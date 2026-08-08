رونالدو يسخر من شائعات زواجه من جورجينا

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسخرية على التقارير التي تحدثت عن إقامة حفل زفافه على جورجينا رودريغيز، السبت، في مسقط رأسه بمدينة فونشال في جزيرة ماديرا البرتغالية.

وتداولت وسائل إعلام خلال الأيام الماضية أنباء عن إقامة حفل الزفاف في كاتدرائية فونشال، ما دفع مئات الأشخاص إلى التجمع أمامها أملاً في مشاهدة رونالدو وجورجينا خلال مراسم الزواج.

لكن الحفل الذي أقيم في الكاتدرائية لم يكن خاصاً بقائد المنتخب البرتغالي، فيما تفاعل رونالدو مع منشور عبر «إنستغرام» يتناول تجمع الجماهير أمام الكنيسة، مستخدماً مجموعة من الرموز التعبيرية الضاحكة، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وكان رونالدو قد أعلن في أغسطس (آب) 2025 خطبته من جورجينا، بعد علاقة بدأت عام 2016، فيما نشرت جورجينا حينها صورة لخاتم الخطوبة وكتبت: «نعم، أوافق. في هذه الحياة وفي كل حياتي».

ولم يعلن رونالدو أو جورجينا حتى الآن موعداً رسمياً لإقامة حفل زفافهما.