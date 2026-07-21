«غلوبو» تختار رونالدو على رأس تشكيلة خيبات مونديال 2026

وضعت صحيفة «غلوبو» البرازيلية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس التشكيلة التي اختارتها لأبرز خيبات الأمل في كأس العالم 2026، إلى جانب عدد من الأسماء اللامعة التي دخلت البطولة وسط توقعات كبيرة، لكنها لم تقدم المستوى المنتظر، ومن بينهم البلجيكي كيفن دي بروين، والأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، وثنائي المنتخب البرازيلي كاسيميرو ودانيلو.

ورأت الصحيفة أن بعض النجوم الذين تألقوا مع أنديتهم خلال الموسم، أو يمتلكون سجلاً حافلاً مع منتخباتهم، عجزوا عن نقل ذلك المستوى إلى المونديال، سواء بسبب تراجع أدائهم أو إخفاق منتخباتهم في الذهاب بعيداً في البطولة.

واختير الحارس الأوروغواياني فرناندو موسليرا لحراسة المرمى، بعدما اعتبرت أنه ارتكب أخطاءً مؤثرة في جميع مباريات منتخب بلاده، وأسهم بشكل مباشر في خروجه من دور المجموعات، رغم الخبرة الطويلة التي يمتلكها مع «السيليستي».

وفي خط الدفاع، ضمت التشكيلة البرازيلي دانيلو، الذي شارك أساسياً بعد إصابة ويسلي وسوء مستوى إيبانييز في المباراة الافتتاحية أمام المغرب، لكنه ارتكب خطأً في هدف اليابان بالدور الثاني، كما قدم أداءً متواضعاً في مواجهة النرويج التي ودع بعدها المنتخب البرازيلي البطولة من ثمن النهائي.

كما ضمت السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي دخل البطولة بصفته أبرز مدافعي منتخب بلاده بعد مسيرة مع نابولي وتشيلسي، إلا أن مستواه تراجع بصورة كبيرة، ما كلفه فقدان مكانه في التشكيلة الأساسية، ولم يشارك حتى في مباراة خروج السنغال أمام بلجيكا.

أما الإكوادوري بيرو هينكابي، الذي وصل إلى كأس العالم بعد موسم جيد مع آرسنال، فقد أخفق في تأكيد التوقعات، وظهر كأضعف حلقات دفاع منتخب الإكوادور، بحسب التقرير.

وفي خط الوسط، جاء البرازيلي كاسيميرو، الذي لم يتمكن من استعادة المستوى الذي قدمه مع مانشستر يونايتد، إذ بدا بطيئاً في افتكاك الكرة، وترك مساحات كبيرة في وسط الملعب، ليصبح إحدى نقاط الضعف في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي طوال البطولة.

كما شملت القائمة البرتغالي فيتينيا، الذي لم يقدم الصورة نفسها التي ظهر بها مع باريس سان جيرمان، إذ افتقد للحيوية والسيطرة على إيقاع اللعب، وتم استبداله في أكثر من مباراة خلال المونديال.

واختير أيضاً الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، الذي عانى مع منتخب بلاده في دور المجموعات، بعدما لعب في دور صانع الألعاب المتأخر، دون أن يقدم الإضافة الهجومية التي اعتاد عليها مع ريال مدريد، في بطولة وصفتها الصحيفة بأنها للنسيان بالنسبة إليه.

وضمت القائمة كذلك البلجيكي كيفن دي بروين، الذي خاض على الأرجح آخر مشاركة له في كأس العالم، وشهدت البطولة جلوسه على مقاعد البدلاء خلال الفوز على الولايات المتحدة في ثمن النهائي، بعدما اعتُبر أن المنتخب البلجيكي قدم أداءً أفضل في غيابه بسبب بطئه في اتخاذ القرار وتراجع مستواه.

وفي الهجوم، حضر الألماني فلوريان فيرتس، الذي لم ينجح في قيادة ألمانيا هجومياً، رغم الآمال الكبيرة التي كانت معقودة عليه، إذ قدم أداءً باهتاً مع منتخب افتقد الحلول الهجومية وغادر البطولة مبكراً.

كما ضمت التشكيلة الكولومبي لويس دياز، الذي لم يعكس مع منتخب بلاده المستوى الذي قدمه مع بايرن ميونيخ، واكتفى بهدف وحيد جاء أمام أوزبكستان، قبل أن يغيب تأثيره في مواجهة سويسرا التي أنهت مشوار كولومبيا.

واختتمت القائمة بكريستيانو رونالدو، الذي اعتبرت الصحيفة أن مشاركته الأخيرة في كأس العالم طغت عليها الأحداث خارج الملعب أكثر من بصماته داخله، في ظل الجدل الذي أثارته تعليقاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما اقتصر مردوده الفني على هدف من ركلة جزاء، وهو أول أهدافه في الأدوار الإقصائية للمونديال، في حين حمل الهدف الأهم للبرتغال في البطولة، خلال الفوز على كرواتيا في الوقت القاتل، توقيع المهاجم البديل غونسالو راموس.