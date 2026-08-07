«تور دي فرانس»: نيفادوما - فيني تفوز بالمرحلة السابعة وتنتزع القميص الأصفر

قدّمت البولندية كاتارزينا نيفادوما - فيني أداءً مذهلاً لتنتزع الفوز على قمة جبل مون فانتو في المرحلة السابعة المثيرة من سباق فرنسا للدراجات للسيدات، الجمعة، لتحصل بطلة 2024 على القميص الأصفر، وتفوز بمرحلة في السباق بعد طول انتظار.

وامتدت المرحلة لمسافة 146.8 كيلومتر انطلاقاً من لا فولت-سور-رون وحتى المرتفع الأسطوري، حيث ابتعدت نيفادوما - فيني عن منافساتها قبل أكثر من 9 كيلومترات على خط النهاية. وقالت نيفادوما - فيني: «أهدي هذا الفوز للكثيرين الذين وقفوا إلى جانبي طوال هذه الرحلة الطويلة التي خلت من الانتصارات الكبرى. أنا متعبة جداً ومذهولة للغاية بما حدث توّاً».

وتحولت المرحلة إلى معركة بين المتصدرات الثلاث في الترتيب العام، وأصبحت نيفادوما - فيني، التي بدأت اليوم في المركز الثالث، تتقدم الآن بفارق 15 ثانية على الهولندية ديمي فوليرينغ، التي احتلت المركز الثاني.

وبدأت السويسرية مارلين رويسر اليوم في صدارة الترتيب العام، لكنها حلت رابعة في المرحلة لتتأخر بفارق 39 ثانية عن صاحبة القميص الأصفر.

وانخفض عدد المتسابقات في المجموعة الرئيسية إلى نحو 40، بينهن صاحبات أول 10 مراكز في الترتيب العام، في بداية القطاع الأخير الشاق الذي يبلغ مسافته 16 كيلومتراً صعوداً إلى القمة، لكن هذا العدد تقلص بشكل كبير في الجزء الأول من المرتفع.

أطلقت فوليرينغ، الفائزة في عام 2023، هجومها قبل أقل من 11 كيلومتراً من خط النهاية، قبل أن تضم إليها رويسر ونيفادوما - فيني في المقدمة.

عندما شنت نيفادوما - فيني، التي بدأت اليوم متأخرة بدقيقة واحدة و17 ثانية عن المتصدرة، هجومها تفوقت على منافستيها.

ثم انطلقت فوليرينغ في مطاردة، ومن خلفها رويسر، لكن نيفادوما - فيني واصلت تعزيز تقدمها، وهي تكافح الألم لتكسب مزيداً من الثواني.

وتمكنت فوليرينغ أخيراً من التخلص من رويسر، التي تجاوزتها الإيطالية لونغو بورغيني قبل خط النهاية.

ولكن في المقدمة، واصلت نيفادوما - فيني مسيرتها نحو صدارة الترتيب العام، ورفعت ذراعيها في الهواء احتفالاً عند عبورها خط النهاية.

وانهمرت دموع المتسابقة البولندية وهي تقف على منصة التتويج مرتدية القميص الأصفر للمرة الأولى منذ فوزها قبل عامين، حيث تحقق حلمها بالفوز بمرحلة أخيراً. ولم تكن نيفادوما - فيني الوحيدة التي سالت دموعها، وقالت: «عندما بدأنا صعود جبل مون فانتو، نظرت إلى اليمين، ورأيت والديَّ. زاراني على نحو مفاجئ، ورأيت والدي يبكي، فقلت في نفسي: (عليّ فقط أن أجعلهما فخورين بي)».

والمرحلة قبل الأخيرة التي تقام، السبت، هي الأطول في سباق هذا العام، وتمتد لمسافة 171.9 كيلومتر من سيسترون إلى نيس، حيث من المرجح أن يناسب المسار المسطح في معظمه المتخصصات في سباقات السرعة.