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الرياضة رياضة عالمية

مدير مكلارين: علاقة نوريس وبياستري أصبحت أقوى رغم صراع اللقب

أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين (رويترز)
أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين (رويترز)
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مدير مكلارين: علاقة نوريس وبياستري أصبحت أقوى رغم صراع اللقب

أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين (رويترز)
أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين (رويترز)

أكد أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، أن العلاقة بين سائقي الفريق لاندو نوريس وأوسكار بياستري ازدادت قوة رغم المنافسة الحادة بينهما على لقب بطولة العالم للفورمولا 1 في الموسم الماضي، مشيراً إلى أنه لا يزال يؤمن بقدرة نوريس على الدفاع عن لقبه هذا الموسم.

وأوضح ستيلا أن الصراع الذي جمع السائقين على لقب الموسم الماضي، والذي امتد حتى الجولة الأخيرة، لم يؤثر في العلاقة بينهما، بل عززها.

وقال: «لم يكن أمراً مضموناً أن يستمر الانسجام الذي بنياه بعد الموسم الماضي، عندما تنافسا على لقب العالم حتى السباق الأخير، لكن العلاقة بينهما لم تتأثر، بل أصبحت أقوى، سواء بينهما أو مع الفريق».

وأضاف: «ربما كان ذلك متوقعاً من لاندو بعدما توج بطلاً للعالم، لكن الأمر لم يكن بالدرجة نفسها بالنسبة لأوسكار، الذي اعتمد بشكل أكبر على الفريق لتسريع تطوره داخل الحلبة وخارجها».

وكان نوريس قد حسم لقب العالم الأول في مسيرته الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع بياستري وسائق ريد بول ماكس فيرستابن، رغم أن السائق الأسترالي كان يتصدر الترتيب بفارق 34 نقطة قبل تسع جولات من نهاية الموسم.

وشهد ذلك الموسم اختبارات صعبة لسياسة مكلارين الداخلية المعروفة باسم «قواعد البابايا»، التي تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين سائقي الفريق.

وفي الموسم الحالي، تراجع أداء مكلارين مع دخول لوائح 2026 الجديدة، مقابل هيمنة مرسيدس، الذي يتصدر معه الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي بطولة السائقين بستة انتصارات، متقدماً بفارق 50 نقطة على زميله جورج راسل، فيما يحتل نوريس المركز الخامس بفارق 91 نقطة عن الصدارة.

ورغم ذلك، شدد ستيلا على أن الفريق لم يفقد الأمل في المنافسة بعد الفوز الذي حققه نوريس في سباق المجر قبل العطلة الصيفية.

وقال: «إذا واصلنا الأداء الذي قدمناه في بودابست، فأعتقد أننا لا نزال قادرين على تحقيق الكثير».

وأضاف: «علينا مواصلة تطوير السيارة والتأكد من التفوق على منافسينا، فهناك 12 جولة متبقية و546 نقطة لا تزال متاحة».

وختم قائلاً: «الفارق كبير، لكننا تعلمنا درس الموسم الماضي. وإذا جهزنا خزانة جديدة في مركز مكلارين للتكنولوجيا لوضع الكؤوس، فمن واجبنا أن نبذل كل ما لدينا لمواصلة ملئها».

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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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