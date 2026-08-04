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الرياضة رياضة عالمية

كوبر ينسحب من قيادة سباحة أستراليا بعد غيابه عن ختام «الكومنولث»

إيزاك كوبر (رويترز)
إيزاك كوبر (رويترز)
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كوبر ينسحب من قيادة سباحة أستراليا بعد غيابه عن ختام «الكومنولث»

إيزاك كوبر (رويترز)
إيزاك كوبر (رويترز)

أعلن الاتحاد الأسترالي للسباحة اليوم (الثلاثاء)، أن بطل العالم ​السابق إيزاك كوبر انسحب طواعية من مجموعة قيادة الفريق الأسترالي، وذلك بسبب تغيبه عن اجتماع للفريق والليلة الأخيرة من منافسات ألعاب الكومنولث.

ويأتي انسحاب كوبر من منصبه بعد 4 سنوات من إعادة السباح المتخصص في سباقات السرعة إلى ‌وطنه من ‌معسكر تدريبي استعداداً لألعاب ​الكومنولث ‌في برمنغهام، ​بسبب إساءة استخدام الأدوية الطبية ومشاكل تتعلق بصحته النفسية.

وقال الاتحاد الأسترالي للسباحة في بيان، إن كوبر، الذي ساعد أستراليا في الفوز بالميدالية الذهبية في سباق 4 في 100 متر متنوع في غلاسغو، فشل في تلبية توقعات الفريق، ‌وانسحب من «مجموعة قيادة الفريق». وأضاف ‌البيان: «نتطلع إلى مشاهدة إيزاك ينافس ​في بطولة ‌بان باسيفيك التي ستقام هذا الشهر».

ولم يشارك ‌كوبر (22 عاماً) في الليلة الأخيرة من منافسات السباحة في غلاسغو، لكن الاتحاد الأسترالي يتوقع من الرياضيين دعم زملائهم في الفريق من ‌خلال حضورهم.

ونقلت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» عن مصادر مطلعة على الوضع، أن كوبر تناول الكحوليات في غلاسغو في الليلة الأخيرة من المنافسات.

ورفض الاتحاد الأسترالي للسباحة التعليق على الأمر. ولم يقدم كوبر وفريقه المعاون تعليقاً فورياً عندما اتصلت بهم «رويترز» اليوم. وفاز كوبر بالميدالية الذهبية في سباق 50 متراً ظهراً في بطولة العالم عام 2024 التي أقيمت في الدوحة، وحصل ​على برونزية أولمبياد طوكيو ​2020 عندما كان عمره 17 عاماً ضمن الفريق الأسترالي للتتابع المختلط.

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