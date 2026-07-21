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الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» يؤكد خلو جميع مباريات المونديال من التلاعب

كأس العالم خالية من المراهنات المشبوهة والتلاعب (رويترز)
كأس العالم خالية من المراهنات المشبوهة والتلاعب (رويترز)
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«فيفا» يؤكد خلو جميع مباريات المونديال من التلاعب

كأس العالم خالية من المراهنات المشبوهة والتلاعب (رويترز)
كأس العالم خالية من المراهنات المشبوهة والتلاعب (رويترز)

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، انتهاء عمليات فريق العمل المعني بالنزاهة في بطولة كأس العالم 2026 بنجاح، بعد مراقبة جميع مباريات البطولة الـ104 في الوقت الفعلي دون رصد أي أنشطة مراهنات مشبوهة أو مؤشرات على التلاعب بالنتائج.

وشهدت البطولة تقييماً مستمراً لأسواق المراهنات والأنشطة داخل الملاعب عبر نظام مركزي لجمع البيانات والتقارير وتبادلها بين أعضاء الفريق؛ لضمان التعامل السريع والمنسق مع أي تنبيهات محتملة.

وضم فريق العمل المعني بالنزاهة ممثلين عن الاتحادات القارية الستة، والاتحادات الوطنية للبلدان المستضيفة، إلى جانب هيئات أمنية وقانونية دولية شملت مكتب التحقيقات الفيدرالي والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس أوروبا ووزارة العدل الأميركية، بالإضافة إلى شركات متخصصة في تحليل بيانات المراهنات والنزاهة الرياضية.

وأوضح ليام ريتش، كبير مديري قسم النزاهة في «فيفا» أن الفريق وفر إطاراً قوياً لتبادل المعلومات، وتقييم المخاوف، وتنسيق الاستجابة خلال البطولة.

وأضاف ريتش: «وفر فريق (فيفا) المعني بالنزاهة إطاراً قوياً خلال كأس العالم 2026 لتبادل المعلومات، وتقييم أي مخاوف محتملة، وتنسيق الاستجابة في الوقت المناسب».

ويعمل الاتحاد الدولي على مواصلة التعاون مع أعضاء فريق النزاهة لحماية البطولات المقبلة، وفي مقدمتها بطولات الشباب المرتقبة هذا العام وكأس العالم للسيدات 2027، إلى جانب تعزيز الاستراتيجية الشاملة لمكافحة التلاعب بالنتائج بالتنسيق مع الجهات المعنية عالمياً.

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