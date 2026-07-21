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الرياضة رياضة عالمية

بطل الشطرنج كارلسن يشارك في بطولة «توتال تشيس»

ماغنوس كارلسن المصنف الأول عالمياً في الشطرنج (رويترز)
ماغنوس كارلسن المصنف الأول عالمياً في الشطرنج (رويترز)
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بطل الشطرنج كارلسن يشارك في بطولة «توتال تشيس»

ماغنوس كارلسن المصنف الأول عالمياً في الشطرنج (رويترز)
ماغنوس كارلسن المصنف الأول عالمياً في الشطرنج (رويترز)

أعلن منظمون الثلاثاء أن ماغنوس كارلسن، المصنف الأول عالمياً، سيشارك في الحدث التجريبي المقرر إقامته في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ضمن جولة بطولة العالم للشطرنج «توتال تشيس» المعتمدة من الاتحاد الدولي للشطرنج.

وستشهد البطولة، التي ستقام في بودابست في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر، منافسات في ثلاثة أنواع وهي الشطرنج الخاطف والسريع والكلاسيكي السريع، حيث سيتم جمع نتائج جميع المنافسات لتحديد البطل.

وقال المنظمون إن الحدث التجريبي سيكون بمثابة تمهيد للموسم العالمي الأول، الذي من المقرر أن يبدأ في مارس (آذار) 2027، وستتضمن الجولة الرسمية أربع بطولات سنوياً في مدن حول العالم، وسيتوج الفائز بصدارة الترتيب العام بلقب بطل العالم الموحد من الاتحاد الدولي للشطرنج.

وقال أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج: «نحن على ثقة بأن الجولة ستستقطب جماهير جديدة وشركاء تجاريين جدداً واهتماماً إعلامياً أكبر، مما سيساعدنا على توسيع انتشار الشطرنج عالمياً».

وأضاف: «نتطلع إلى تدشين هذا الفصل الجديد في واحدة من أبرز عواصم الشطرنج في أوروبا».

وأشار المنظمون إلى أن الحدث المقرر في نوفمبر سيشكل تصوراً عملياً للجولة العالمية الكاملة المقرر انطلاقها العام المقبل.

وتم تطوير جولة بطولة العالم للشطرنج «توتال تشيس» من قبل الاتحاد النرويجي للشطرنج، وقد نجحت بالفعل في استقطاب دعم تجاري كبير، إذ تضم قائمة مستثمريها مهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند وبطل التزلج الأولمبي يوهانس كليبو.

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