إيبسويتش الإنجليزي يدعم صفوفه بالغاني إيساهاكو

تعاقد نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، الثلاثاء، مع الجناح الدولي الغاني عبد الفتاح إيساهاكو قادماً من ليستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني، وذلك ضمن استعدادات الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع اللاعب صاحب الـ 22 عاماً عقداً يمتد لخمسة أعوام مع إيبسويتش بقيادة المدرب غاري أونيل، بعدما سجل 16 هدفاً في 100 مباراة خاضها مع ليستر سيتي منذ انضمامه من سبورتنغ لشبونة عام 2023.

وتأتي هذه الصفقة في وقت يبدي فيه إيبسويتش مرونة في السماح للجناح جادين فيلوغين بالرحيل وسط اهتمام عدة أندية أوروبية بضم صاحب الـ24 عاماً، ومن بينها بولونيا وروما الإيطاليين وبنفيكا البرتغالي.

وبات إيساهاكو خامس صفقات إيبسويتش في فترة الانتقالات الصيفية بعد المهاجم إيمرسون القادم من تولوز في صفقة قياسية بلغت قيمتها 26 مليون جنيه إسترليني، وبعد ضم المدافع سيدريك كيبري والمهاجم تشوبا أكبوم بعقود دائمة عقب فترة إعارة ناجحة، بالإضافة إلى الحارس كاين فان أوفيلين القادم من فولندام الهولندي.

وقال إيساهاكو في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «طموح النادي مشجع للغاية، وأتطلع لأن أكون جزءاً من ذلك خلال التحضير لموسم الدوري الممتاز. بعد حديثي مع المدرب أصبحت أدرك حجم التوقعات، وأتطلع للقاء زملائي والبدء في العمل».

وأضاف: «لقد لعبت ضد إيبسويتش عدة مرات خلال وجودي في إنجلترا وأعلم مدى شغف الجماهير؛ لذا أنا متحمس للعب من أجلهم وإظهار قدراتي».