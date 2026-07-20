عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

الملك فيليبي السادس للاعبي إسبانيا: «عندما فزتم فعلتم ذلك لإسبانيا كلها»

ملك إسبانيا فيليبي السادس لدى استقباله نجوم «لا روخا» في قصر سارسويلا (إ.ب.أ)
ملك إسبانيا فيليبي السادس لدى استقباله نجوم «لا روخا» في قصر سارسويلا (إ.ب.أ)
TT
TT

الملك فيليبي السادس للاعبي إسبانيا: «عندما فزتم فعلتم ذلك لإسبانيا كلها»

ملك إسبانيا فيليبي السادس لدى استقباله نجوم «لا روخا» في قصر سارسويلا (إ.ب.أ)
ملك إسبانيا فيليبي السادس لدى استقباله نجوم «لا روخا» في قصر سارسويلا (إ.ب.أ)

وجّه ملك إسبانيا فيليبي السادس الشكر يوم الاثنين للاعبي منتخب بلاده «لا روخا» على تتويجهم بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية، معتبراً أن انتصارهم كان انتصاراً لبلد بأكمله، في وقت تمتلئ فيه شوارع العاصمة مدريد بعشرات الآلاف من المشجعين الذين خرجوا لاستقبال أبطالهم.

وقال فيليبي السادس في كلمة مقتضبة ألقاها في حدائق قصر سارسويلا الملكي حيث استُقبل أبطال العالم بعد وقت قصير من عودتهم إلى إسبانيا: «عندما يلعب منتخبنا الوطني، فإننا جميعاً نلعب. وعندما فزتم، فعلتم ذلك لإسبانيا كلها».

وأضاف: «عرفتم كيف تبذلون كل ما لديكم من عزيمة وصمود وجرأة. كنتم متحدين، وعملتم كفريق واحد، وأظهرتم روح التضامن، والكرم، وفوق ذلك كله فزتم بأداء رائع».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة إسبانية إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

دراسة تكشف عن أفضل تمارين لحرق الدهون دون خسارة العضلات

صحتك دراسة تكشف عن أفضل تمارين لحرق الدهون دون خسارة العضلات

دراسة تكشف عن أفضل تمارين لحرق الدهون دون خسارة العضلات

تشير دراسة حديثة إلى أن تمارين التدريب المتقطع عالي الشدة (HIIT) قد تساعد كبار السن على الحفاظ على الكتلة العضلية مع تقليل الدهون في الجسم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية منتخب إسبانيا يكتب صفحة جديدة رائعة في التاريخ الكروي لبلاده ويتوج بطلاً للعالم (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

كيف بسطت إسبانيا سلطتها على كرة القدم العالمية؟

حقق المنتخب الإسباني أطول سلسلة انتصارات متتالية لأي منتخب أوروبي أو من أميركا الجنوبية في التاريخ

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية نهائي كأس العالم 2030 سيحظى بتنافس كبير بين المغرب وإسبانيا (رويترز)
رياضة عالمية

صراع نهائي مونديال 2030… هل يذهب إلى مدريد أم الدار البيضاء؟

يتحول سباق استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة خلف الكواليس

The Athletic (مدريد)
رياضة عالمية فيل فودن (أ.ب)
رياضة عالمية

فودن يمدّد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2030

مدّد المهاجم فيل فودن عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2030، وفقاً لما أعلنه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية هيربرت هاينر (د.ب.أ)
رياضة عالمية

رئيس بايرن: كلوب هو الرجل المناسب لتدريب المنتخب الألماني

يرى هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن يورغن كلوب «هو الرجل المناسب» لإعادة المنتخب الألماني للطريق الصحيح.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)